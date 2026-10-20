Perú

Edwin Guerrero relató el miedo que sintieron los músicos de Corazón Serrano durante el incendio en el avión: “Ha sido un susto”

El fundador reveló que 8 músicos y dos cantantes de la agrupación se encontraban a punto de despegar a Piura para tomar días libres cuando sucedió el siniestro

Composición con seis mujeres con vestidos negros a la izquierda y un avión comercial con fuego en un motor sobre la pista a la derecha
Las cantantes de Corazón Serrano posan en un estudio junto a la captura de un avión comercial de la aerolínea LATAM con fuego en una de sus alas sobre la pista.
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El viaje de descanso de parte de Corazón Serrano quedó interrumpido por una emergencia antes del despegue. Ocho músicos, junto con las cantantes Susana Alvarado y Lesly Águila, se encontraban dentro de un avión de LATAM cuando advirtieron fuego en una de las alas de la aeronave.

El grupo tenía previsto partir hacia Piura en un vuelo de las 05:00 desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El incidente ocurrió cuando los pasajeros ya estaban ubicados en sus asientos y la tripulación se preparaba para iniciar la maniobra de salida.

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Las imágenes que difundieron las vocalistas mostraron la preocupación que se instaló entre los ocupantes del avión. Águila manifestó luego su alivio porque la situación no pasó a mayores y planteó la posibilidad de que el desenlace hubiese sido distinto si la falla se producía durante el trayecto.

Dos capturas de pantalla de redes sociales que muestran un avión con fuego en la pista y una toma del ala desde una ventanilla
Dos publicaciones de la cantante Lesly Águila registran el fuego en el avión de LATAM durante el accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Tras conocerse el episodio, Edwin Guerrero, dueño y fundador de Corazón Serrano, habló sobre la experiencia que atravesaron los integrantes que viajaban hacia el norte del país. El empresario confirmó que los diez miembros de la agrupación se encontraban fuera de peligro.

Sí, de salud están bien, no ha pasado a mayores. Lo que sí, están muy asustadas”, declaró en diálogo con América Hoy. Guerrero detalló que en el vuelo iban ocho instrumentistas y las dos cantantes.

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La salida hacia Piura no respondía a una presentación de la agrupación. Los artistas aprovechaban unos días libres para reencontrarse con sus familias o descansar fuera de Lima, de acuerdo con el relato del fundador de Corazón Serrano.

Captura de televisión con el retrato de Edwin Guerrero, rótulos informativos sobre fondo amarillo y el logotipo del programa América Hoy
Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano, informa en el programa América Hoy sobre la situación de la agrupación musical tras el incendio ocurrido en una aeronave.

“Cada trabajador decide dónde pasar sus días libres, por eso los de Piura se fueron a su ciudad a descansar allá. Tenían su vuelo a las cinco de la mañana, en ese vuelo ha sido”, explicó Guerrero en el programa matutino.

Edwin Guerrero contó que la tripulación calmó a los pasajeros tras el incendio

El empresario contó que recibió los detalles del hecho por medio de Lesly Águila, una de las pasajeras que estuvo a bordo. La cantante le describió el momento en que los viajeros vieron llamas desde la cabina, justo después de que recibieron la indicación de prepararse para despegar.

“Lo que me contó Lesly fue que ya estaban en el avión, dieron la orden para despegar y vieron fuego. Se asustaron feo. La tripulación les dio calma”, relató Edwin Guerrero.

El incendio en el avión de LATAM se registró antes de que la aeronave iniciara el vuelo hacia Piura. La intervención de la tripulación permitió contener la tensión entre los pasajeros, entre quienes estaban los músicos de la agrupación de cumbia.

Gráfico con el retrato de Edwin Guerrero sobre fondo amarillo y textos informativos del programa América Hoy sobre el grupo Corazón Serrano
Un gráfico televisivo presenta declaraciones de Edwin Guerrero sobre el incidente ocurrido en un avión que transportaba a integrantes del grupo Corazón Serrano.

Aunque ninguno de los artistas sufrió lesiones, Guerrero señaló que el episodio dejó afectados a los viajeros por el temor que generó la escena dentro del avión. El fundador puso el foco en que todos lograron salir ilesos de la situación.

La preocupación también se trasladó a los seguidores de Corazón Serrano luego de la difusión de los videos y mensajes publicados por las cantantes. En respuesta, el empresario agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el incidente.

Gracias por seguir a Corazón Serrano, gracias por la preocupación. Bueno, todos están bien, ha sido un susto y tenemos música para rato”, sostuvo.

Más tarde, los integrantes que se dirigían al norte del país lograron llegar a Piura sin inconvenientes. El viaje tenía como objetivo que los músicos y las cantantes disfrutaran de sus días de descanso antes de retomar sus actividades con la agrupación.

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