Perú

PNP capturó a ‘Negro Coco’, presunto extorsionador de negocios en SJL

El criminal identificado como Jorge Luis Zamora Vega sería integrante de ‘Los Miserables de Mariátegui’y fue detenido con un arma, drogas y una nota extorsiva

PNP capturó a ‘Negro Coco’, presunto extorsionador de negocios en SJL. (Foto: Composición - Infobae/Dirincri)
PNP capturó a ‘Negro Coco’, presunto extorsionador de negocios en SJL. (Foto: Composición - Infobae/Dirincri)
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La Policía Nacional del Perú capturó a Jorge Luis Zamora Vega (30), alias “Negro Coco”, durante un operativo vehicular realizado el lunes 19 de octubre en la urbanización San Carlos, en San Juan de Lurigancho. El presunto criminal es señalado por extorsionar a negocios y pertenecer presuntamente a la banda “Los Miserables de Mariátegui”.

Según informó la Dirección de Investigación Criminal de la PNP, Zamora Vega estaría vinculado con exigencias de S/ 10.000 a los dueños de un taller mecánico y de S/ 20.000 a una cadena de pollerías. También habría amenazado a los administradores de una cebichería, según RPP.

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Durante la intervención, los agentes le incautaron un revólver con la serie borrada, cuatro municiones, 96 envoltorios con presunta droga, un celular, dinero y una carta extorsiva firmada por “La Batería del Viejo”. La cuenta oficial de X de la Dirincri informó que también se hallaron S/ 270 y un vehículo.

El medio radial indicó que Zamora tiene antecedentes por crímenes cometidos en 2021, 2025 y 2026. Será procesado por los presuntos delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia de armas de fuego y municiones.

PNP capturó a ‘Negro Coco’, presunto extorsionador de negocios en SJL. (Foto: Dirincri)
PNP capturó a ‘Negro Coco’, presunto extorsionador de negocios en SJL. (Foto: Dirincri)

PNP desarticula red de extorsionadores a transportistas

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una presunta organización criminal que cobraba cupos diarios a transportistas de la ruta entre el Callao y el Cercado de Lima. El grupo, integrado según las investigaciones por peruanos y ciudadanos venezolanos y colombianos, se hacía llamar ‘Al Qaeda’ y habría delegado ataques violentos a cuatro menores de edad.

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El operativo permitió la detención de nueve presuntos integrantes, quienes quedaron bajo una medida judicial por 15 días. La investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao y del grupo Grecco de la Policía Nacional, se inició varios meses antes.

De acuerdo con información difundida por 24 Horas, las diligencias establecieron que la estructura criminal estaba compuesta por 18 adultos. Hasta el momento, el presunto cabecilla y una mujer identificada como su lugarteniente, quien sería familiar suyo, no fueron ubicados.

Fila de personas esposadas vistiendo chalecos negros con la palabra Detenido en la espalda junto a un agente policial
La PNP desarticula a ‘Al Qaeda’, la red que extorsionaba a transportistas en Lima y el Callao: así operaba. (PNP)

La investigación identificó como víctimas a conductores que cubrían el trayecto entre el paradero Marco Polo, en el Callao, y la plaza Unión, en el Cercado de Lima. Los transportistas debían efectuar pagos de 15 soles diarios para circular por el corredor de la avenida Argentina.

Las primeras indagaciones señalan que cerca de 80 víctimas habían sido afectadas por el cobro de cupos. A su vez, la Fiscalía informó que se identificaron alrededor de 86 unidades vehiculares de conductores agraviados que formaban parte de grupos de WhatsApp llamados “Hombres Trabajadores” o “Trabajadores”.

La existencia de estos grupos figura entre los elementos reunidos durante la investigación. Según la información expuesta por las autoridades, los conductores integraban esas conversaciones en medio de las exigencias económicas atribuidas a la presunta organización.

El caso se concentró en una zona de tránsito habitual para unidades que conectan el primer puerto con sectores del centro de la capital peruana. Las autoridades investigan el alcance de la red y la presunta participación de sus integrantes en distintos ataques contra choferes.

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