MTC declara en emergencia tramo de la vía Moquegua-Torata por riesgo de accidentes y deterioro

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró en emergencia el transporte terrestre en un tramo de la ruta PE-36 A en Moquegua. (Desde Adentro)

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio público de transporte terrestre en un tramo de la ruta nacional PE-36 A, en el sector Dv. Moquegua-Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. La medida abarca el segmento comprendido entre los kilómetros 6+740,64 y 6+899,16 de una vía concesionada que integra el Tramo N° 5 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil.

La Resolución Ministerial N° 584-2026-MTC/01.02 dispone la intervención ante los riesgos identificados en la infraestructura vial. El documento señala que el diseño geométrico del tramo genera conflictos viales, riesgo de siniestros y congestión, en especial por el tránsito recurrente de vehículos pesados.

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La norma también advierte sobre el deterioro y la pérdida de pavimento, además de deficiencias en la señalización horizontal y vertical. Según la resolución, estas condiciones propician la generación de material particulado y polvo, con efectos sobre la transitabilidad y las condiciones ambientales del área.

El deterioro del pavimento y las fallas de señalización vial en el sector Dv. Moquegua-Torata elevan el riesgo de siniestros.

El tramo afectado

El sector declarado en emergencia corresponde a la ruta nacional PE-36 A, en el Sector N° 10: Dv. Moquegua-Torata. El tramo se ubica entre las coordenadas UTM WGS84 Zona 19 S de inicio 295864.402 m E y 8096807.679 m N, y de fin 295993.295 m E y 8096897.661 m N.

La Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes indicó que la situación de la vía representa un riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios, así como para la continuidad del servicio público de transporte terrestre.

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A ese diagnóstico se sumó un informe de la Dirección de Seguridad Vial, que identificó “un elevado número de contingencias vehículo-vehículo y peatón-vehículo” en el área. El documento también reportó falta de condiciones de seguridad en los cruces peatonales, dificultades para la circulación vehicular, deficiencias en la demarcación horizontal y vertical, y problemas de iluminación.

La resolución establece que estas condiciones configuran un riesgo inminente para la seguridad vial en el tramo ubicado en la provincia de Mariscal Nieto.

Un operario dirige el paso de un camión en la carretera del distrito de Atico, Arequipa, luego de las labores de limpieza tras los deslizamientos. (Agencia Andina)

Casi 195 mil usuarios

La Dirección de Servicios de Transporte Terrestre informó que en el tramo alcanzado por la medida existen 29 autorizaciones otorgadas a empresas de transporte. Estas autorizaciones permiten la circulación de 97 vehículos.

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De acuerdo con el informe incorporado en la resolución, esos vehículos trasladan a alrededor de 194.818 usuarios, quienes podrían resultar afectados si se interrumpiera la prestación del servicio público de transporte terrestre en la zona.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones precisó que la declaratoria se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1704, una norma que permite declarar en emergencia los servicios de transporte cuando existen situaciones que restringen o interrumpen de forma grave su continuidad, o cuando se pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

Ese marco legal habilita al sector a implementar acciones necesarias para preservar o restablecer de forma inmediata el servicio afectado. En el caso de infraestructura concesionada, las intervenciones deben ejecutarse conforme al contrato de concesión correspondiente.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha habilitado cinco rutas alternas para descongestionar la Carretera Central durante el feriado de Semana Santa, mejorando la conectividad entre la costa y la sierra central. (Foto MTC)

El MTC deberá adoptar acciones para superar las restricciones

El tramo forma parte del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo N° 5 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, suscrito entre el Estado peruano, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la empresa Concesionaria Vial del Sur S.A. - COVISUR.

Con posterioridad, el MTC y Anglo American Quellaveco S.A. suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución, operación y mantenimiento de la obra “Mejoramiento de Infraestructura Vial Rotonda Chen Chen - Moquegua / Ruta PE-36 A km 6+900”.

La Dirección de Inversión Privada en Transportes señaló que ese convenio no transfiere la titularidad de la obra adicional ni la responsabilidad del concedente en el marco del contrato de concesión. Por ello, el ministerio mantiene la responsabilidad por el funcionamiento de la obra y por los actos vinculados con su ejecución.

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La resolución ordena a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes adoptar las acciones e intervenciones necesarias para preservar y superar las restricciones que afectan al servicio de transporte terrestre en el sector declarado en emergencia.

El plazo de vigencia se rige por el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1704, que establece una duración de 180 días calendario, con posibilidad de prórroga. El cómputo empezará al día siguiente de la publicación de la resolución en el Diario Oficial El Peruano.