Perú asume la presidencia pro tempore de la CAN para enfrentar el crimen transnacional y El Niño

Cobertura del traspaso de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, transfiere la conducción del organismo a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, para el periodo 2026-2027. La ceremonia cuenta con la presencia del secretario general del bloque, Gonzalo Gutiérrez, y comprende los discursos oficiales de ambos mandatarios frente a las banderas de Ecuador y Perú.

Guardar

La presidenta Keiko Fujimori afirmó hoy que Perú asume la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el periodo 2026-2027 con el propósito de fortalecer la integración regional y enfrentar los principales desafíos que afrontan los países miembros, entre ellos la criminalidad organizada transnacional y el fenómeno El Niño.

La mandataria recibió el cargo de manos de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, en Lima, en el marco del Encuentro Presidencial y el XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. Fujimori señaló que su gestión al frente del bloque también estará orientada a impulsar el comercio, las inversiones y la integración aérea y portuaria entre los países miembros.

PUBLICIDAD

Daniel Noboa entrega a Keiko Fujimori la conducción de la Comunidad Andina para el período 2026-2027 ante las banderas de Ecuador y Perú. (Presidencia Perú)

La jefa de Estado expresó su reconocimiento al Ecuador y a Noboa por la conducción del mecanismo durante el último año y por su compromiso con el fortalecimiento de la integración andina. “Me honra recibir en nombre del Perú la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina 2026-2027”, indicó durante el acto.

La presidenta resaltó que, a lo largo de 57 años, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia han consolidado uno de los procesos de integración más sólidos de América Latina, con un espacio de libre comercio, reglas comunes y un ordenamiento jurídico comunitario propio.

Keiko Fujimori pronuncia un discurso tras recibir la conducción de la Comunidad Andina de manos de Daniel Noboa. (Presidencia Perú)

Fujimori plantea sumar resultados concretos para la población

“Creo que debemos aprovechar el momento político y las visiones afines que compartimos los cuatro gobiernos, y trasladar esta visión a resultados concretos para nuestras poblaciones”, manifestó la mandataria peruana ante los representantes de los países miembros presentes en la ceremonia.

PUBLICIDAD

Fujimori sostuvo que Perú asume esta responsabilidad con el compromiso de preservar los avances alcanzados y de profundizar la cooperación entre los socios de la CAN, con el fin de consolidar al bloque como un vehículo que contribuya al desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos. La mandataria planteó, además, el objetivo de invitar a otros países de la región a sumarse a este esfuerzo de integración. “Cuenten con el Perú para liderar este proceso”, remarcó.

Keiko Fujimori recibe de Daniel Noboa la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina para el periodo 2026-2027. (Presidencia Perú)

Noboa destaca la lucha contra el crimen organizado como prioridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó que la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado fue una de las principales prioridades de su país durante el ejercicio de la presidencia pro tempore del bloque. El mandatario subrayó la importancia de mantener la coordinación entre los países miembros para enfrentar amenazas como el tráfico de armas, la minería ilegal, la trata de personas y el lavado de activos.

PUBLICIDAD

Noboa deseó éxitos al Perú en el ejercicio de la nueva presidencia pro tempore y reafirmó el compromiso de Ecuador de seguir impulsando estas iniciativas junto a los demás países miembros, con el objetivo de responder a los desafíos de seguridad, desarrollo y bienestar de los pueblos de la región.

“Confío plenamente que bajo el liderazgo de la presidenta Fujimori va a tener una presidencia pro tempore más proactiva, más solidaria, pero también más firme contra las organizaciones y contra la gente que quiere destruir nuestra sociedad y afectar el futuro de nuestros jóvenes”, afirmó el mandatario ecuatoriano.

Keiko Fujimori habla desde un podio junto a Daniel Noboa tras recibir la presidencia del bloque andino para el periodo 2026-2027. (Presidencia Perú)

El traspaso del banderín simbolizó el cambio de liderazgo

Durante la ceremonia, Noboa entregó a Fujimori el banderín de la Comunidad Andina como símbolo formal del traspaso de la presidencia pro tempore del mecanismo de integración regional. El acto contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

PUBLICIDAD

En representación de Ecuador participaron los ministros de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury, y de Desarrollo Económico y Productivo, Bernardo Cordovez. También estuvo presente el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, quien acompañó el acto de transferencia de la conducción del organismo que agrupa a Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia.

Keiko Fujimori estrecha la mano de Daniel Noboa tras recibir la conducción del bloque andino para el período 2026-2027 frente a las banderas de Perú y Ecuador. (Presidencia Perú)