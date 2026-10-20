Perú

Renovación Popular pide al JNE rechazar segunda vuelta que exige Avanza País entre López Aliaga y Allison

El partido de Rafael López Aliaga argumenta que la Ley de Elecciones Municipales no exige un porcentaje mínimo de votos para proclamar alcalde

Un hombre con camisa oscura habla frente a un micrófono y un hombre con gorra azul y polo celeste sostiene otro micrófono.
Dos representantes del ámbito político peruano participan en actividades públicas ante medios de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Renovación Popular presentó un escrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para oponerse al pedido de Avanza País de convocar una segunda vuelta en la elección de la alcaldía de Lima entre Rafael López Aliaga y Francis Allison.

Como se recuerda, Avanza País solicitó al JNE que se exigiera un mínimo de 30% de los votos válidos para proclamar al alcalde de Lima, el mismo umbral que rige para los gobiernos regionales. De no alcanzarse ese porcentaje, el partido planteó convocar una segunda votación entre las dos listas más votadas para el 29 de noviembre.

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El argumento central del partido del tren es que la Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce funciones similares a las de un gobierno regional y que, por eso, debería regirse por la Ley de Elecciones Regionales y no por la ley municipal. El partido también pidió que el Jurado Electoral Especial se abstenga de proclamar un ganador y de entregar credenciales hasta que el Pleno del JNE resuelva la solicitud.

Fragmento de un documento impreso con texto en español y el nombre de Fernando Sandoval Ruiz de Renovación Popular
Un documento de Renovación Popular solicita al Jurado Nacional de Elecciones desestimar el pedido de Avanza País sobre las elecciones municipales de Lima Metropolitana.

Renovación Popular rechaza eventual segunda vuelta

En el escrito suscrito por Fernando Sandoval Ruiz, personero legal titular del partido que encabeza Rafael López Aliaga, se sostiene que la elección de Lima se rige por la Ley de Elecciones Municipales, que establece que el alcalde se proclama con la lista que obtenga “la votación más alta”, sin requisito de un porcentaje mínimo de votos válidos. El documento aclara que el umbral del 30% corresponde únicamente al régimen de elecciones regionales y no puede trasladarse a una elección municipal por una interpretación.

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El documento también recuerda que ese mecanismo de segunda vuelta existió en el pasado para Lima, pero fue eliminado por la Ley 27734 publicada en 2002. Antes de esa reforma, la norma exigía superar el 20% de los votos válidos y preveía una segunda elección si ninguna lista lo alcanzaba. Según Renovación Popular, pretender restablecer ese mecanismo después de celebrada la votación “corresponde al legislador dentro del marco constitucional y no puede imponerse a este proceso mediante una petición partidaria”.

Además, el personero de Renovación Popular citó como precedente directo la elección municipal de 2022, cuando Rafael López Aliaga ganó la alcaldía de Lima con el 26,342% de los votos válidos, un porcentaje inferior al 30%. En esa ocasión, la lista fue proclamada sin que se aplicara ninguna segunda vuelta.

Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima.
Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima. VisualesIA

“El antecedente no reemplaza a la ley; confirma su aplicación. Lo relevante es que el caso de 2022 demuestra que ese porcentaje no es un requisito de proclamación en Lima. Avanza País incluso reconoce que hasta ahora se aplica la regla municipal y que su pedido busca introducir otra”, se lee en el documento.

Rechaza pedido de suspender proclamación

Como pedido alternativo, Avanza País solicitó al JNE que, mediante control difuso, se inaplicara la norma municipal por considerarla incompatible con la Constitución. Renovación Popular rechaza ese argumento y afirma que no existe ninguna disposición constitucional que exija un porcentaje mínimo para elegir al alcalde de Lima. “El desacuerdo político con la mayoría relativa no demuestra una incompatibilidad entre la Constitución y el artículo 23”, sostiene el documento.

Por otro lado, Avanza País incluyó en su pedido cuestionamientos sobre la candidatura de López Aliaga, entre ellos la posibilidad de que asuma la alcaldía pese a postular también al Senado, en lo que calificó como una presunta reelección encubierta. El escrito de Renovación Popular responde que esas observaciones “no guardan relación jurídica con la existencia de una segunda vuelta municipal y no deben darse por probadas por haber sido incluidas en la solicitud”.

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