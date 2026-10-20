Keiko Fujimori en encuentro binacional con el presidente de Ecuador: “Nuestros países se enfrentaron, pero hoy somos hermanos”

La mandataria peruana asumió el liderazgo andino 2026-2027 con el objetivo de enfrentar la criminalidad transnacional y el fenómeno El Niño. (Crédito: Canal N)

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, encabezaron este martes el Encuentro Presidencial y el XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador en el Palacio de Gobierno de Lima, un mecanismo de diálogo político y coordinación que reúne a las delegaciones ministeriales de ambos países. Durante la cita, la mandataria peruana destacó que la relación bilateral atraviesa un excelente momento y subrayó la solidez de los vínculos de amistad y cooperación construidos en casi 30 años desde la firma de los acuerdos de paz en Brasilia.

“Nuestros países se enfrentaron, pero hoy estamos aquí como hermanos, cosechando esa paz”, afirmó Fujimori ante los asistentes, en referencia al conflicto armado que enfrentó a ambas naciones antes de la reconciliación diplomática. La jefa de Estado recordó que el proceso de pacificación resultó doloroso para las Fuerzas Armadas de ambos países, entre ellas las que combatieron en la guerra del Cenepa, el último conflicto bélico registrado en el continente.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entrega a Keiko Fujimori la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina durante el Gabinete Binacional celebrado en el Palacio de Gobierno de Lima. (Presidencia de la República)

Gabinete Binacional culmina con la Declaración de Lima 2026

De acuerdo con Andina Noticias, la ceremonia de firma de la Declaración Presidencial de Lima 2026 se realizó en el Salón Eléspuru del Palacio de Gobierno, tras la sesión plenaria encabezada por ambos jefes de Estado. En ese espacio se abordaron los principales asuntos de la agenda común y se presentaron los resultados de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, instancia bilateral que da seguimiento a los temas de frontera y cooperación entre ambos países.

Fujimori señaló que el encuentro envía un mensaje poderoso al mundo en un contexto internacional marcado por guerras y conflictos armados. La presidenta remarcó que la experiencia compartida entre Perú y Ecuador demuestra que las naciones obtienen mayores beneficios cuando fortalecen sus vínculos en lugar de sostener disputas territoriales.

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Keiko Fujimori pronuncia un discurso en el Palacio de Gobierno de Lima durante el Encuentro Presidencial y el XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. (Presidencia de la República)

Perú y Ecuador firmaron acuerdos de cooperación

Como parte de la jornada bilateral, el medio citado detalló que se suscribió un memorando de entendimiento en materia pesquera entre el Ministerio de la Producción de Perú y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador. El documento fue firmado por el ministro de la Producción, Juan Requejo, en representación peruana, y por su homólogo ecuatoriano, Bernardo Cordovez.

Asimismo, se formalizó un memorando de entendimiento entre Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador) y Petróleos del Perú (Petroperú), orientado al fortalecimiento de la cooperación y la integración energética entre ambas naciones. Firmaron el instrumento el representante de EP Petroecuador, Sebastián Maag, y por parte de Petroperú, el gerente general, Luis Suárez, junto al presidente del directorio, Oliver Stark.

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Keiko Fujimori y Daniel Noboa encabezan el Encuentro Presidencial y el XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador en el Palacio de Gobierno de Lima. (Presidencia de la República)

Perú asume la presidencia de la Comunidad Andina

Según Andina Noticias, Fujimori recibió de manos de Noboa la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el periodo 2026-2027. La mandataria indicó que su gestión se orientará a enfrentar la criminalidad organizada transnacional y los efectos del fenómeno El Niño, además de impulsar el comercio, las inversiones y la integración aérea y portuaria entre los países miembros del bloque.

“Me honra recibir en nombre del Perú la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina 2026-2027”, declaró la jefa de Estado, quien agradeció a Ecuador por la conducción del mecanismo durante el último año. La presidenta recordó que Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia han consolidado, a lo largo de 57 años, uno de los procesos de integración más sólidos de América Latina, sustentado en un espacio de libre comercio y un ordenamiento jurídico comunitario.

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Keiko Fujimori destaca el rol militar en la paz

Fujimori hizo mención particular al general Astudillo, integrante del comando Chavín de Huántar, a quien calificó como un héroe para el Perú por su participación en la guerra del Cenepa. La mandataria resaltó que, pese a la dureza del proceso, las Fuerzas Armadas de ambos países abrazaron la paz, y atribuyó un papel central a los ciudadanos de ambas naciones, que comprendieron los beneficios de fortalecer los lazos bilaterales por encima de las diferencias históricas.

La presidenta planteó además el objetivo de invitar a otros países a sumarse al proceso de integración andino. “Cuenten con el Perú para liderar este proceso”, remarcó, al cierre de su intervención en el encuentro binacional.

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