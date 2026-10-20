Perú

Máximo Escaleras, con más de 35 años de trayectoria, llega al Perú para presentar su nuevo tema

El cantante ecuatoriano presenta una cumbia de tono festivo que busca conectar con la audiencia local a través de una historia sobre la vida en solitario

Con más de 35 años de trayectoria, Máximo Escaleras busca acercar su repertorio al público peruano
Con más de 35 años de trayectoria, Máximo Escaleras busca acercar su repertorio al público peruano
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El cantante ecuatoriano Máximo Escaleras llega al Perú con “Ya me cansé de ser soltero”, una cumbia de tono festivo que se apoya en una historia cotidiana y en un ritmo dirigido a las pistas de baile. El intérprete busca ampliar su vínculo con el público peruano a través de un lanzamiento que combina humor, picardía y música popular.

La canción aborda el cansancio de la vida en solitario y el deseo de encontrar compañía. El tema se presenta desde una mirada ligera, con una letra que apunta a situaciones reconocibles para quienes han vivido experiencias similares en el plano sentimental.

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Con este estreno, el artista conocido como “El Artista del Pueblo” apuesta por una propuesta pensada para reuniones, celebraciones y espacios donde la cumbia ocupa un lugar central. El sencillo ya está disponible en plataformas digitales.

Llega a Perú con nuevo tema

“Ya me cansé de ser soltero” plantea una historia simple y directa. Su protagonista expresa el deseo de dejar atrás la soltería, pero lo hace desde un tono de celebración que prioriza el baile antes que el desamor.

La canción busca convertirse en una alternativa para fiestas y encuentros entre amigos, con una estructura musical marcada por la cumbia y una temática que permite al público cantar y acompañar el ritmo.

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El lanzamiento forma parte de la estrategia de Máximo Escaleras para fortalecer su presencia fuera de Ecuador. Su propuesta se vincula con la música popular latinoamericana y recurre a letras relacionadas con el romance, los vínculos personales y las experiencias cotidianas.

El cantante ecuatoriano presenta una canción de tono festivo que aborda la soltería desde el humor y el ritmo
El cantante ecuatoriano presenta una canción de tono festivo que aborda la soltería desde el humor y el ritmo

Más de 35 años de trayectoria

Máximo Escaleras cuenta con más de 35 años de carrera musical y más de 35 álbumes grabados. A lo largo de ese recorrido, ha explorado géneros como la cumbia, el tecnopaseíto, la ranchera, el bolero, el pasillo, la bachata y la balada.

La diversidad de estilos le permitió construir un repertorio para públicos de distintas generaciones. Aunque su trabajo incluye canciones románticas y temas de desamor, su nueva entrega se inclina por la música bailable.

El tecnopaseíto ocupa un lugar dentro de su trayectoria. Este ritmo, asociado a Ecuador, combina elementos electrónicos con referencias del pasillo y otros géneros tradicionales. Escaleras lo ha alternado con estilos de alcance regional, como la cumbia y la bachata.

El arribo del cantante al Perú responde al crecimiento de su audiencia local. Lima ocupa el tercer lugar entre las ciudades que más reproducen las canciones de Máximo Escaleras.

Ese respaldo alentó al intérprete a impulsar su repertorio entre los oyentes peruanos. La capital concentra una audiencia vinculada a la cumbia, la salsa y otros géneros tropicales, un escenario compatible con la propuesta del artista ecuatoriano.

La llegada de “Ya me cansé de ser soltero” busca aprovechar esa conexión. El tema reúne una letra accesible y una base rítmica para el baile, dos elementos presentes en buena parte de la música popular.

Máximo Escaleras llega al Perú con “Ya me cansé de ser soltero”, su nueva apuesta por la cumbia bailable
Máximo Escaleras llega al Perú con “Ya me cansé de ser soltero”, su nueva apuesta por la cumbia bailable

Además de su lanzamiento digital, Máximo Escaleras prevé acercarse a nuevos espacios de difusión en el Perú para presentar su repertorio. El artista apunta a que “Ya me cansé de ser soltero” se integre a las programaciones de música tropical y a los eventos donde la cumbia reúne a públicos de distintas edades.

El cantante considera que la cercanía cultural entre Ecuador y Perú favorece la recepción de su propuesta. Sus canciones se apoyan en temáticas afectivas y situaciones cotidianas, elementos que busca mantener en esta nueva etapa de difusión.

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