Perú

Daniel Barragán revela que oposición incumplió acuerdo de ir al debate de facultades: “Ellos son los desleales”

Senador de Obras dio a conocer que voceros de Buen Gobierno y Ahora Nación se comprometieron a participar en la Comisión de Constitución, pero sus representantes no aparecieron

Senador de Obras revela que voceros de oposición acordaron acudir al debate en la Comisión de Constitución, pero no cumplieron. Video: Latina Noticias
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El vocero de la bancada de senadores de Obras, Daniel Barragán, reveló que los voceros de oposición, a excepción de Juntos por el Perú, no cumplieron con acudir a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado último lunes, pese a que se habrían comprometido.

Según declaró Barragán a la prensa, el último viernes se reunieron los voceros de todos los partidos, excepto Juntos con el Perú, con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, para acordar la reanudación del debate". “Y los voceros, delante del presidente de la Comisión, nos dimos la mano que todos íbamos a participar en esta comisión para el día lunes. Y por eso que la convocan, sabiendo que íbamos a participar y nos hemos dado la mano. Entre el fin de semana algo sucedió. No es que yo haya tomado una decisión diferente al consenso”, indicó.

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De acuerdo con Barragán, estuvieron presentes Patricia Juárez (Fuerza Popular), Lourdes Alcorta (Renovación Popular), Flavio Figallo (Buen Gobierno) y Alfonso López Chau (Ahora Nación). Incluso, afirma, conversó con Roberto Sánchez, asesor de Juntos por el Perú, para comunicarle el acuerdo al que arribaron las bancadas.

Senador Daniel Barragán.
Senador Daniel Barragán.

Ante las críticas de un sector de la oposición que lo acusa de “jugar en pared” con el fujimorismo, el senador de Obras respondió: “Desleal posiblemente puedan pensar ellos (de él), pero desleales son ellos que me dejaron solito en la comisión, habiéndonos dado la mano de que todos íbamos a participar”.

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Daniel Barragán sostuvo que, antes de tomar una decisión sobre el futuro de la coalición de oposición, consultará con el fundador del partido Ricardo Belmont.

Facultades modificadas y aprobadas

El lunes 19 de octubre, la Comisión de Constitución del Senado aprobó el dictamen que delega facultades legislativas al Ejecutivo gracias al respaldo del Partido Cívico Obras. A la sesión asistieron solo siete de los 12 senadores que integran la comisión, pertenecientes a Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras, y la presencia del senador Roger Astocuri, de Obras, resultó clave para alcanzar el quórum exigido por el reglamento.

El predictamen incorporó primero los 20 puntos remitidos por la Cámara de Diputados y luego sumó siete materias adicionales propuestas por la propia comisión, con lo que el texto final quedó conformado por 27 puntos. La votación de esas siete iniciativas adicionales se realizó en bloque y fue aprobada por unanimidad de los presentes. El dictamen delega en el gobierno de Keiko Fujimori la facultad de legislar por decreto en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno de El Niño, por 90 días calendario. El texto ya pasó al pleno del Senado, donde está previsto su debate y votación este miércoles 21 de octubre a las 10 de la mañana.

“Yo no hablo de oposición. Nosotros no somos oposición, somos solución, pero haremos el control correspondiente al Poder Ejecutivo para que pueda cumplir con los objetivos que ellos están solicitando”, afirmó Barragán.

Consultado sobre los cuestionamientos que recibió su postura, Barragán sostuvo que “las críticas siempre van a venir” y que forman parte de la política. “La idea es que primero está el país y sobre ello trabajamos”, enfatizó.

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