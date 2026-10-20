Mateo Antoni, importante ausencia en Alianza Lima de cara al partido contra CD Moquegua por Torneo Clausura 2026

Mateo Antoni se ha fijado como titular en la defensa de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

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Alianza Lima sigue muy firme en su disputa por el primer lugar del Torneo Clausura 2026. Apenas existen tres unidades de diferencia con los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo. Para no perder el paso, el entrenador Pablo Guede ha dado inicio a una nueva semana de exigentes entrenamientos para preparar el lance frente a CD Moquegua del siguiente fin de semana.

Con miras a ese compromiso, correspondiente a la fecha 13° del campeonato peruano, sin embargo, el comando técnico aliancista presentará una ausencia sensible representada por Mateo Antoni, central uruguayo que acusa un problema en la rodilla, de acuerdo con lo adelantado por L1MAX.

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Antoni subrayó que el equipo sabe exactamente a qué juega y qué debe hacer en cada partido, y que esa certeza interna es lo que les permite mantenerse al margen de debates y especulaciones externas. (Liga 1)

A falta de un comunicado oficial de la institución, el zaguero se caerá de la próxima convocatoria de Alianza Lima, que deberá encontrar un reemplazo ideal mientras se da inicio a su proceso de rehabilitación. Gana enteros para ocupar su lugar Gianfranco Chávez, defensor nacional con capacidad polifuncional.

De 23 años, Mateo Antoni fue una de las primeras incorporaciones en La Victoria para reforzar la línea defensiva. Sus características aunadas a su proyección motivaron a la directiva a ofrecerle un contrato mediante una cesión anual con opción a compra. A lo largo del ejercicio liguero se fijó en la última línea, acompañando a Renzo Garcés.

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Enfermería amplia

El área médica de Alianza Lima, con la presencia del uruguayo, solo ha hecho crecer en las últimas semanas. Dentro de sus instalaciones, ahora, cuenta con un par de efectivos más que suelen ser sustanciales en los planes de Pablo Guede.

Uno de los lesionados que representa una baja de gran relieve en el club aliancista, ya entrando en el final del Torneo Clausura, es Esteban Pavez, centrocampista de enorme jerarquía, cuya cohesión ha permitido que se ordene la base del ecuador de la cancha.

Esteban Pavez aporta fuerza y equilibrio en el centro del campo. - Crédito: Alianza Lima

En la pasada jornada, el entrenador Guede observó que el chileno sufrió una dolencia de consideración, lo que obligó a removerlo del escenario. “El cambio de Pavez fue porque creo que se rompió; le dolía la pierna. Lo vi a los 20 minutos y me di cuenta. Lo iba a sacar en el primer tiempo, a los 20 o 25 minutos, pero no me quise apurar”, dijo en comparecencia.

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Su compatriota Nicolás Díaz también se mantiene en observación en la enfermería, pese a que la laberintitis que lo aquejaba ha quedado atrás, aunque aún presenta algunos mareos que le impiden entrenarse con normalidad en las sesiones preparatorias en EGB.