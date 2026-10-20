Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno regresan a la senda del triunfo en la primera ronda del Challenger 75 de Cali 2026

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno debutaron con el pie derecho en el Challenger 75 de Cali. Crédito: Difusión.

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Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzaron a los octavos de final del Challenger 75 de Cali, con triunfos que les permitieron recuperar terreno en una semana relevante para sus aspiraciones en el ranking ATP. El certamen colombiano, que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Club Campestre Farallones, también tuvo el regreso ganador de Nicolás Jarry después de más de seis meses fuera de la competencia oficial.

Bueno llegaba tras una eliminación en el debut del Challenger de Santa Cruz y con la necesidad de sumar para sostener su presencia entre los 200 mejores tenistas del mundo. Varillas, en cambio, afrontó un partido con un antecedente adverso frente a Daniel Elahi Galán y ante un rival respaldado por el público local.

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Debut sin fisuras para Varillas

Juan Pablo Varillas, ubicado en el puesto 204 del ranking ATP antes de iniciar el torneo, venció al colombiano Daniel Elahi Galán por 6-3 y 6-3 en una hora y 16 minutos. El peruano impuso condiciones desde el fondo de la cancha y resolvió el encuentro sin conceder sets ante un adversario que actuó con el apoyo de las tribunas.

La victoria tuvo una importancia adicional por el historial entre ambos. Galán había llegado con ventaja en los enfrentamientos directos, pero Varillas igualó la serie en tres triunfos por lado tras seis partidos. El peruano aprovechó sus oportunidades de quiebre y mantuvo una línea de juego regular para evitar que el colombiano se afirmara en el partido.

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Juan Pablo Varillas consigue derrotar al colombiano Daniel Mejía y se instala en los octavos de final del Challenger 75 de Cali. Crédito: FPT.

El resultado le otorgó tres puntos para la clasificación mundial. De acuerdo con las proyecciones en vivo, Varillas ascendía de forma transitoria al puesto 198, aunque su ingreso definitivo al top 200 depende de los resultados pendientes de otros torneos y de la actualización oficial del ranking.

El siguiente desafío del peruano será el brasileño Gustavo Heide, primera preclasificado del torneo, quien venció en primera ronda al mexicano Alex Hernández. Será la segunda vez que Varillas y Heide. Se enfrenten. El único antecedente se remonta a las semifinales del Challenger de Asunción 2024 con victoria para el brasileño.

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Bueno remontó y cortó negativa racha

Gonzalo Bueno superó un comienzo adverso y derrotó al argentino Hernán Casanova por 2-6, 6-3 y 6-2, luego de dos horas y tres minutos de juego. El tenista trujillano, de 22 años, había caído en la primera ronda de Santa Cruz y buscaba una reacción inmediata en Cali ante la cercanía de una pérdida de puntos en el ranking. Además, no ganaba desde el 8 de septiembre en el Sevilla Open.

Casanova dominó el primer set con autoridad, mientras Bueno cometía errores que le impedían sostener sus turnos de servicio. El desarrollo cambió en la segunda manga, cuando el peruano consiguió un quiebre que le permitió jugar con mayor margen y trasladar la presión al argentino.

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Gonzalo Bueno volvió a la victoria luego de más de un mes y medio. Crédito: X DECISIVO.

Bueno sostuvo esa recuperación en el parcial decisivo. A partir de su mejor respuesta y de una mayor efectividad con la derecha, logró dos quiebres de diferencia para cerrar el encuentro. El triunfo extendió a tres partidos su invicto frente a Casanova, a quien ya había vencido en sus dos enfrentamientos previos.

La victoria le permite defender, por ahora, seis de los ocho puntos que perderá en la próxima actualización del ranking ATP. Las proyecciones lo colocan de manera provisional en el puesto 196, tres escalones por encima de su ubicación previa al torneo.

En octavos de final, Bueno enfrentará al ganador del duelo entre el mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, número 263 del mundo, y el argentino Santiago Rodríguez Taverna, ubicado en el puesto 443. Ambos debían jugar este martes en la arcilla colombiana.

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Nico Jarry volvió al circuito con triunfo

El chileno Nicolás Jarry regresó a la competencia oficial con una victoria sobre su compatriota Tomás Barrios Vera por 6-4, 6-7 (3) y 6-2, en un partido que se extendió por casi tres horas. Jarry recibió una invitación de la organización para ingresar al cuadro principal, después de que su inactividad lo hiciera caer fuera de los principales puestos del ranking.

El chileno Nicolás Jarry regresó a la competencia con victoria ante el vigente campeón de Cali. Crédito: Instagram primerabdechile.

El ex número 16 del mundo no jugaba desde abril, cuando una lesión en el codo derecho interrumpió su temporada. Ante Barrios, vigente campeón del torneo, ganó el primer set, cedió el segundo en el desempate y recuperó el control en el tercero con un 6-2.

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Tras el encuentro, Jarry reconoció que la molestia en el codo no desapareció por completo, aunque afirmó que puede manejarla. En la siguiente ronda enfrentará al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida, quien avanzó en el cuadro colombiano.