Perú

Giancarlo Cossio afirmó que Andrés Hurtado pidió a sus hijas no involucrarse antes de su detención

El productor señaló que un exasistente del exconductor le contó que entregaba dinero a personajes de la farándula por encargo de “Chibolín”

Andrés Hurtado habría pedido a sus hijas que no se metan, según Giancarlo Cossio
Andrés Hurtado habría pedido a sus hijas que no se metan, según Giancarlo Cossio
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Giancarlo Cossio aseguró que Andrés Hurtado pidió a sus hijas que no se involucraran cuando supo que sería detenido, según relató durante una conversación en OUKE. El productor y amigo de varias figuras de la televisión también afirmó que un exasistente del exconductor le manifestó su malestar porque personas de la farándula, a quienes Hurtado habría ayudado económicamente, se alejaron de él durante su situación judicial.

Las declaraciones surgieron en medio de los comentarios sobre el respaldo que recibe Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, mientras permanece recluido en el penal de Lurigancho y afronta investigaciones fiscales.

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Cossio relató que conversó con un hombre que, según dijo, trabajó como asistente del exanimador durante más de 10 años. De acuerdo con su versión, esa persona se encargaba de entregar dinero a distintos personajes del espectáculo por indicación de Hurtado.

“El me dijo: ‘A mí lo que me ha molestado es que toda la gente le daba la espalda cuando él ayudó a todos y les daba plata hasta por gusto’”, sostuvo Cossio durante la entrevista.

El productor añadió que el supuesto exasistente le mencionó a varias personas del medio artístico y le compartió una lista. Sin embargo, prefirió no revelar los nombres.

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Captura de pantalla de una videollamada con un hombre con auriculares tras unos barrotes y miniatura de los asistentes a la derecha
Andrés Hurtado interviene desde un centro de reclusión durante una audiencia virtual transmitida por el canal Justicia TV del Poder Judicial del Perú.

Cossio afirmó que un exasistente entregaba dinero por encargo de Hurtado

Según el relato de Giancarlo Cossio, el hombre con quien conversó le aseguró que realizaba personalmente los pagos. “Yo mismo iba y les daba el dinero. Toma 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares”, le habría dicho el excolaborador de Andrés Hurtado.

Cossio sostuvo que esa persona expresó decepción por la falta de apoyo al exconductor tras su detención. “Ahora todos, nadie lo conoce, nadie le ayuda”, señaló al citar la conversación.

El productor cuestionó que personas con capacidad económica no hayan intervenido para asistir al exconductor. “En realidad, yo no sé por qué esa gente que tiene ahorita el poder adquisitivo para ayudarlo a Andrés no le ha ayudado. Ahora nadie lo conoce”, manifestó.

En las últimas semanas, Carlos Cacho anunció una actividad para recaudar fondos destinados al exconductor, iniciativa que, según Elio Riera, exabogado de Hurtado, no fue solicitada por su antiguo patrocinado.

Riera sostuvo que Hurtado no pidió que se organizara una colecta a su favor y rechazó las versiones que describían una situación de falta de recursos dentro del penal. El exabogado señaló que la iniciativa correspondió a Cacho y no a una petición directa del investigado.

Composición de dos fotos: a la izquierda, un hombre con gafas rosadas; a la derecha, dos hombres sentados en una sala de audiencias.
El estilista Carlos Cacho se pronunció sobre la situación financiera de Andrés Hurtado, quien cumple prisión preventiva en el penal de Lurigancho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrés Hurtado anticipó a sus hijas

Andrés Hurtado permanece recluido en el penal de Lurigancho mientras enfrenta procesos vinculados con presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos. En octubre de 2024, el Poder Judicial le dictó 18 meses de prisión preventiva en el caso relacionado con la devolución de barras de oro incautadas; posteriormente, esa medida fue ampliada por otros 18 meses.

En paralelo, el Ministerio Público solicitó ocho meses de prisión preventiva en una investigación sobre el origen de su patrimonio y presuntas operaciones de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos ilícitos.

En ese contexto, Cossio aseguró que Hurtado anticipó a sus hijas que no debían involucrarse cuando conoció que sería detenido. No brindó detalles sobre cuándo se produjo esa conversación ni sobre las palabras exactas que el exanimador les habría dirigido.

“Andrés cuando sabía que iba a estar detenido, le dijo: “¿Sabes qué? Esta camioneta se la vas a dar a tal, esta otra camioneta se la das...”. Él ya sabía que lo iban a chapar en cualquier momento y le dijo: “No quiero que mis hijas se metan y no quiero que tú tampoco te metas”. Pero lo que él mismo, mi amigo, dijo: “A mí lo que me sorprende es que ellas siguen llevando una vida como que no pasó nada acá con mi papá y sigo haciendo mi get ready with me, whatever, y no le ayudo a mi papá”, fueron las palabras de Cossio en la entrevista

Gigi Mitre cuestionó la pollada para Andrés Hurtado y habló de sus hijas.
Hijas de Andrés Hurtado son cuestionadas por no pronunciarse sobre situación del exconductor.

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