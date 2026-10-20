Kuélap integra la lista de los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2027, según National Geographic

Kuélap fue incluido en Best of the World 2027, la selección de National Geographic que reúne 25 destinos de seis continentes. Difusión

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El complejo arqueológico de Kuélap, ubicado en la región Amazonas, forma parte de la selección internacional Best of the World 2027, elaborada por National Geographic. La lista reúne 25 destinos de seis continentes recomendados para visitar durante el próximo año.

La inclusión del monumento peruano destaca su importancia arqueológica y los trabajos de conservación que se desarrollan en sus estructuras. La publicación también señala las mejoras previstas para recibir a los visitantes y las oportunidades para conocer los avances de las investigaciones sobre la antigua sociedad chachapoya.

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Entre los aspectos destacados figura la recuperación de distintos sectores del complejo, junto con las intervenciones destinadas a mejorar el recorrido turístico. Las obras en la muralla sur, el Centro de Visitantes y las próximas acciones en Malcapampa forman parte de los trabajos mencionados en la publicación internacional.

La selección también contempla atractivos naturales y arqueológicos próximos a Kuélap, como la catarata de Gocta y otros sitios relacionados con las prácticas funerarias de la cultura chachapoya. Estos lugares forman parte de la oferta turística de los alrededores de Chachapoyas, en Amazonas.

National Geographic destaca los avances en la conservación de Kuélap

El complejo de Amazonas destaca por su vínculo con la antigua sociedad chachapoya y por las investigaciones que permiten conocer más sobre su historia. Difusión

En su artículo sobre los destinos recomendados para 2027, National Geographic presenta a Kuélap como uno de los principales lugares arqueológicos de Sudamérica. La publicación pone énfasis en las intervenciones destinadas a proteger el monumento y en los cambios previstos para la experiencia de los visitantes.

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El recorrido desde Nuevo Tingo constituye otro de los aspectos mencionados. La ruta permite acceder al complejo arqueológico y conocer las características de una construcción vinculada con la sociedad chachapoya, así como los resultados de los estudios que se desarrollan en el lugar.

La publicación también destaca la posibilidad de conocer los hallazgos arqueológicos y las investigaciones científicas que contribuyen a ampliar el conocimiento sobre el sitio. Estos trabajos permiten examinar las estructuras y comprender distintos aspectos de la sociedad que ocupó el complejo.

La selección Best of the World 2027 se elabora a partir de propuestas de escritores, fotógrafos y exploradores vinculados con National Geographic. En esta edición, Kuélap integra una lista de 25 destinos distribuidos en seis continentes.

Ministerio de Cultura desarrolla investigaciones y trabajos de recuperación

El Ministerio de Cultura desarrolla intervenciones para recuperar, proteger y preservar las estructuras del monumento. Difusión

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas, mantiene intervenciones orientadas a la conservación del complejo. Estas labores forman parte del Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria del Complejo Arqueológico Monumental Kuélap (PRIAK 2024-2029).

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El programa contempla investigaciones científicas y acciones para recuperar y proteger las estructuras arqueológicas. Los estudios permiten identificar las necesidades de conservación del monumento y aportar información sobre la sociedad chachapoya.

Las intervenciones también buscan establecer medidas para preservar las construcciones a largo plazo. Para ello, los trabajos arqueológicos se articulan con acciones de gestión integral del sitio, de acuerdo con las necesidades identificadas durante las investigaciones.

El Ministerio de Cultura informó que estas tareas forman parte de sus labores de protección del complejo, declarado patrimonio cultural de la Nación. La institución mantiene la investigación y la conservación como ejes de las intervenciones en Kuélap.

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Mejoras en los recorridos y servicios para los visitantes

La publicación menciona las intervenciones en la muralla sur, el Centro de Visitantes y las próximas acciones en Malcapampa. Difusión

Además de los trabajos en las estructuras arqueológicas, el Ministerio de Cultura desarrolla labores de mantenimiento en los espacios de uso público. Las acciones comprenden mejoras en los recorridos, la seguridad, la accesibilidad y la orientación para quienes visitan el monumento.

Las medidas también incluyen aspectos relacionados con el manejo ambiental y el funcionamiento de los servicios. Estas intervenciones buscan organizar la circulación dentro del complejo y compatibilizar las visitas con las necesidades de protección del patrimonio arqueológico.

Entre las actuaciones mencionadas por National Geographic figuran los trabajos en la muralla sur y el Centro de Visitantes, además de las próximas intervenciones previstas en Malcapampa. La publicación relaciona estas mejoras con las condiciones de visita previstas para 2027.

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Los 25 destinos elegidos por National Geographic para visitar en 2027

Vestland, Noruega. Penang, Malasia. Luxor, Egipto. Madison, Wisconsin, Estados Unidos. Puerto Rico. Dumfries y Galloway, Escocia. Niigata, Japón. Chengdu, China. Carretera de la Costa del Pacífico, California, Estados Unidos. Jaipur, India. Granada, Caribe. Salvador de Bahía, Brasil. Cabo Froward, Chile. Santander, España. Normandía, Francia. Ozarks del Sur, Misuri y Arkansas, Estados Unidos. Sendero Transcaucásico, Armenia. Melbourne, Australia. Malaui, África. Maya Ka’an, México. Tricity (Gdańsk, Sopot y Gdynia), Polonia. Kuélap, Amazonas, Perú. Isla Catalina, California, Estados Unidos (selección del público). Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Halifax, Nueva Escocia, Canadá.