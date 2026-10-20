Ismael La Rosa incursiona en videoclip de salsa con cantante colombiana Calíope

La producción de “Daría todo” reúne talento de Perú, Colombia y Venezuela bajo la dirección de Carlos Díaz Chacón

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El actor peruano Ismael La Rosa asumirá el papel central en “Daría todo”, el próximo videoclip de la cantante colombiana Calíope, cuyo estreno está previsto para la última semana de octubre. La producción reunirá a intérpretes de Perú, Colombia y Venezuela en una historia que busca conectar la narrativa audiovisual con la salsa.

La Rosa regresa así a una producción realizada en Perú, aunque esta vez desde un formato distinto al de las telenovelas y las series. El actor participará por primera vez en un videoclip musical, una experiencia que, según contó el equipo de la producción, aceptó por el argumento planteado para la canción.

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“Daría todo” contará además con la participación de la actriz venezolana Luz Medina y un elenco que acompañará el relato central. La dirección y producción están a cargo de Carlos Díaz Chacón, junto con un equipo de profesionales del sector audiovisual.

Ismael La Rosa protagoniza “Daría todo”, el nuevo videoclip de la cantante colombiana Calíope, que se estrenará a fines de octubre

El lanzamiento propone una historia de ficción construida alrededor de una canción de salsa. La producción busca que el público se identifique con las emociones y los conflictos de los personajes, más allá de la interpretación musical de la artista.

Calíope eligió a Ismael La Rosa por su trayectoria en la ficción

La cantante colombiana señaló que la convocatoria a Ismael La Rosa respondió a su admiración por la carrera que desarrolló en la televisión. Calíope explicó que siguió sus trabajos en telenovelas y consideró que su estilo interpretativo encajaba con la intensidad que requería el videoclip.

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La elección del actor peruano se convirtió en uno de los ejes de la propuesta. El personaje que interpretará tendrá una participación determinante en la historia de “Daría todo”, que apuesta por una narrativa basada en vínculos personales y situaciones reconocibles para el público.

El encuentro entre Calíope y La Rosa combina dos trayectorias de ámbitos diferentes. Mientras la intérprete colombiana prepara una nueva entrega musical ligada a la salsa, el actor suma una experiencia fuera de los formatos dramáticos que marcaron buena parte de su carrera.

Para La Rosa, “Daría todo” representa una oportunidad de acercarse a un lenguaje audiovisual con códigos distintos a los de la televisión. El actor manifestó su satisfacción por sumarse al proyecto y destacó que la historia fue el principal motivo para aceptar la propuesta. La producción le permitió trabajar con un equipo nuevo y asumir un desafío fuera de su recorrido habitual frente a cámaras.

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La Rosa ha mantenido presencia en producciones de ficción y en espacios vinculados a la actuación. Su incorporación al videoclip de Calíope abre una faceta distinta dentro de su trayectoria, sin alejarse del terreno interpretativo que lo llevó a la televisión.

El actor peruano debuta en el formato de videoclips junto a Calíope y la actriz venezolana Luz Medina

Caliope, la colombiana que ganó La Voz Teens

Caliope pasó de los escenarios de Barranquilla a la escena salsera peruana luego de consolidarse como ganadora de La Voz Teens Colombia en 2016. La intérprete, cuyo nombre es Carol Dayana Mendoza Mattos, combina su carrera musical con la comunicación social y el periodismo, profesión que estudió en su país.

La artista nació en el barrio 7 de Abril, en Barranquilla, donde tuvo sus primeros contactos con la música. Mostró interés por el canto desde los dos años y comenzó a presentarse ante el público cuando tenía ocho.

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Su formación incluyó participación en agrupaciones y espacios culturales de su ciudad. Allí recibió enseñanza en percusión menor, producción folclórica y otros elementos ligados a la música tradicional colombiana. También concursó en festivales de canciones en inglés antes de llegar a la televisión.

A los 17 años, Caliope participó en La Voz Teens Colombia y se convirtió en la ganadora de la edición de 2016. Integró el equipo de Goyo, integrante de ChocQuibTown, y compartió el programa con los jurados Andrés Cepeda y Gusi.

La victoria le permitió ampliar su presencia dentro de la industria musical colombiana. A partir de ese impulso, la cantante enfocó su repertorio en la salsa, aunque también incorporó elementos de ritmos urbanos para acercarse a un público joven.

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Su propuesta mezcla referencias de la salsa tradicional con sonidos contemporáneos. La intérprete ha señalado que busca mantener vigente el género entre nuevas generaciones sin alejarse de los códigos musicales con los que crecieron sus padres y abuelos.

Caliope ganó popularidad tras ganar La Voz Colombia.

Encontró en Perú un espacio para la salsa

Caliope comenzó a viajar con frecuencia a Perú y luego decidió radicar en el país. La cantante destacó el respaldo que recibió de la industria local y la cercanía del público peruano con la salsa.

Durante su etapa en Perú compartió escenarios con Yahaira Plasencia, Amy Gutiérrez, Daniela Darcourt, Brunella Torpoco, Cielo Torres, Jeinson Manuel y la agrupación You Salsa. También participó en un homenaje a Selena Quintanilla.

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Además de su actividad como artista, Caliope es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad del Norte de Colombia. La cantante señaló que esa formación también forma parte de sus planes profesionales en Perú.

Caliope radica actualmente en Perú. IG