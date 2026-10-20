Bus interprovincial recibe impacto de rocas en Arequipa: cinco pasajeros resultaron heridos tras el derrumbe en la Panamericana Sur

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Un derrumbe de rocas impactó un bus interprovincial en la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, y dejó cinco pasajeros heridos. La emergencia ocurrió en el sector de La Planchada, distrito de Ocoña, y obligó a desplegar maquinaria pesada para retirar las piedras de la vía. Fuente: Latina Noticia

Cinco pasajeros resultaron heridos luego de que un derrumbe de rocas en Arequipa impactara un bus interprovincial de la empresa Ángeles Tours durante la madrugada del martes 20 de octubre. El accidente ocurrió en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de La Planchada, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

La unidad, de placa VYU-635, cubría la ruta entre Camaná y Chaparra, según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Las piedras golpearon la parte frontal y el lado derecho del vehículo, lo que obligó a interrumpir parcialmente la circulación en este tramo de la vía.

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Los pasajeros afectados fueron trasladados al Centro de Salud Ocoña, donde recibieron atención médica. Dos de ellos necesitaron una evaluación hospitalaria y fueron derivados al Hospital de Camaná, mientras que Provías Nacional desplegó trabajadores y maquinaria pesada para retirar las rocas y restablecer el tránsito en la carretera.

Un autobús interprovincial permanece con daños frontales junto a un deslizamiento de rocas en la Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, Arequipa. (Foto: Arequipa Noticias.pe )

Derrumbe de rocas impactó un bus interprovincial en Ocoña

El accidente se registró en el kilómetro 771 de la carretera Panamericana Sur, en el tramo comprendido entre Ocoña y La Planchada. El desprendimiento de piedras sorprendió a los ocupantes del bus interprovincial cuando la unidad realizaba su recorrido por la provincia de Camaná.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, las rocas alcanzaron la parte delantera y el costado derecho del vehículo de Ángeles Tour. El impacto dejó cinco pasajeros heridos y generó dificultades para la circulación de otras unidades que transitaban por la zona.

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El incidente ocurrió durante la madrugada, en un tramo de la carretera donde la caída de material rocoso representa un riesgo para los conductores. La emergencia movilizó tanto a los servicios de salud como al personal encargado del mantenimiento de la vía para atender a los afectados y recuperar la transitabilidad.

El impacto de rocas causa daños severos en la parte frontal de un autobús interprovincial en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña. (Foto: Gerencia Regional de Salud de Arequipa )

Dos pasajeros fueron derivados al Hospital de Camaná tras el accidente

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó que los cinco pasajeros recibieron atención inicial en el Centro de Salud Ocoña. Después de las evaluaciones médicas, el personal asistencial determinó que dos de ellos necesitaban continuar su tratamiento en un establecimiento hospitalario.

Uno de los pacientes, Eduardo Gabriel Yien Fonzalida, de 44 años, presentó policontusiones, una herida en la cabeza y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) en evolución. Debido a sus lesiones, fue referido al servicio de Emergencia del Hospital de Camaná. José Luis Velazco Muñoz, de 50 años, también fue trasladado a ese establecimiento por policontusiones y una contusión en la mano.

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En tanto, Lucía Achahui Cardaño, de 32 años, y Sonia Surco Síguelo, de 39, recibieron atención médica y fueron dadas de alta. La quinta pasajera, Flora Ito Apaza, de 52 años, ingresó al centro de salud a las 8:00 de la mañana para ser evaluada. La autoridad sanitaria destacó la coordinación entre el personal de Ocoña y el Hospital de Camaná para garantizar la atención de los heridos.

Una máquina pesada retira piedras de la carretera Panamericana Sur junto a un autobús interprovincial dañado por un derrumbe en Camaná. (Foto: Radio Ocoña Super Stereo 98.5 Fm )

Provías Nacional retiró las rocas y restableció el tránsito en la Panamericana Sur

Tras el derrumbe, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la intervención de la Zonal Arequipa de Provías Nacional. Los equipos movilizaron una cuadrilla de trabajadores desde Ocoña y cargadores frontales desde el campamento Cerro de Arenas para despejar la carretera.

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Según el reporte de la Agencia Andina, el desprendimiento se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada. Aproximadamente una hora después, los trabajos permitieron habilitar uno de los carriles y reanudar el paso de vehículos de manera restringida, mientras continuaba el retiro de las piedras.

Posteriormente, el personal logró despejar el asfalto y restablecer la circulación en ambos carriles. Sin embargo, las labores de limpieza continuaron en el sector afectado. Provías Nacional exhortó a los conductores a manejar con precaución ante la posibilidad de encontrar obstáculos durante sus desplazamientos por esta vía.