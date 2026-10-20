A qué hora juega Barcelona vs PSG HOY en Perú: partidazo en París por fase de liga de la Champions League 2026-27

El Barcelona visita al PSG este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes por la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. El partido arranca a las 14:00 horas en Perú.

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El Barcelona se mide ante el PSG hoy, martes 20 de octubre, en uno de los duelos más atractivos de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. El encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes, en París, a partir de las 14:00 horas en Perú.

Ambos equipos llegan con puntaje perfecto al choque —seis puntos en dos presentaciones— lo que convierte al partido en una primera gran prueba de fuego para determinar cuál de los dos conjuntos tiene mayor solidez en la carrera por el título continental.

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A pesar de los disturbios sociales que sacudieron recientemente la capital francesa, las autoridades galas confirmaron que el encuentro se desarrollará con total normalidad y dentro del calendario establecido.

A qué hora juega Barcelona vs PSG por Champions League 2026-27

El enfrentamiento entre PSG y Barcelona se jugará en París con transmisión para distintos países de América y Europa. En Perú, los aficionados podrán seguir el encuentro desde las 2:00 p. m. por ESPN y Disney+ Premium. (Barcelona)

El duelo entre PSG y Barcelona arranca a las 14:00 horas en Perú este martes 20 de octubre. Para quienes lo sigan desde otros puntos de América del Sur, Europa o América del Norte, los horarios varían según la zona horaria de cada país. A continuación, el detalle completo:

- Perú: 14:00 horas

- Colombia: 14:00 horas

- Ecuador: 14:00 horas

- Venezuela: 15:00 horas

- Bolivia: 15:00 horas.

- Paraguay: 15:00 horas

- Argentina: 16:00 horas

- Uruguay: 16:00 horas

- Chile: 16:00 horas

- Brasil: 16:00 horas

- España: 21:00 horas

- México: 13:00 horas

- Estados Unidos (Este): 15:00 horas.

- Estados Unidos (Centro): 14:00 horas

- Estados Unidos (Pacífico): 12:00 p. m.

La sede del partido, el Parque de los Príncipes, tiene capacidad para 47.929 espectadores y estará repleta para recibir a uno de los rivales más exigentes que puede enfrentar el conjunto parisino en esta fase del torneo.

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En cuanto a la transmisión televisiva y por streaming, los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro a través de ESPN, mientras que la opción por internet estará disponible en Disney+ Premium.

En Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile, la señal también corresponde a ESPN y Disney+ Premium. Para los seguidores en España, el partido irá por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

En México, la transmisión corre por cuenta de TNT Sports y, vía streaming, por Max. Desde Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de Paramount+, Univision, ViX y TUDN.

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Cómo llegan PSG y Barcelona al partido

Las goleadas recientes de PSG y Barcelona anticipan un enfrentamiento exigente en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, el cuadro catalán deberá prestar atención a su defensa ante un rival que ya mostró capacidad para imponerse a equipos de primer nivel. (PSG)

El PSG se presenta en este duelo tras derrotar por 3-1 al Estrasburgo en la Ligue 1, resultado que le permitió mantener el ritmo en el torneo doméstico antes de afrontar el compromiso europeo. En la Champions League, el equipo dirigido por Luis Enrique acumula dos triunfos en igual cantidad de salidas: arrancó la fase de liga con una contundente victoria por 6-1 sobre el Slovan Bratislava y, en la segunda fecha, protagonizó el resultado más resonante de la jornada al superar por 4-2 al Manchester City.

Con esos antecedentes, el conjunto de la capital francesa llega al partido con confianza y con la intención de sacar ventaja de su condición de local ante una de las escuadras más peligrosas del certamen.

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El Barcelona, por su parte, atraviesa un momento de alto rendimiento ofensivo. En LaLiga, los azulgranas aplastaron por 5-2 al Real Betis en su última presentación, una actuación que reforzó la imagen de un equipo con enorme capacidad de daño en ataque.

En el plano europeo, el cuadro catalán también exhibe números impecables: goleó 5-1 al Feyenoord en su debut y luego se impuso por 4-1 ante el Galatasaray en Estambul. Esos seis puntos lo ubican en lo más alto de la tabla junto al PSG, lo que le da al choque de este martes una dimensión especial dentro de la fase de liga.

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Sin embargo, el viaje a París no será sencillo para los azulgranas. Más allá de la racha positiva, el equipo arrastra problemas en su línea defensiva que podrían ser explotados por un ataque parisino que ya demostró su capacidad de vulnerar rivales de primer nivel. El PSG cuenta con una delantera de alto voltaje, y el Barcelona deberá encontrar el equilibrio entre su potencial en ofensiva y la solidez que le falta en la retaguardia.

Alineaciones confirmadas

PSG y Barcelona alistan sus mejores argumentos para un choque que reúne a varias figuras del fútbol europeo. Las formaciones previstas incluyen nombres como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal y Raphinha. (EFE)

Para este encuentro, las formaciones previstas son las siguientes:

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Gabriel Jesus.

Dos equipos con puntaje perfecto, ambiciones continentales claras y plantillas repletas de figuras se verán las caras en el Parque de los Príncipes. El partido entre PSG y Barcelona promete ser uno de los más vibrantes de esta edición de la Champions League y una referencia temprana sobre quiénes pueden aspirar al título en mayo.

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