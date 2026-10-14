Erosión amenaza la pista de la Costa Verde en Miraflores tras caída de un poste y exposición de bases de un paso peatonal

El municipio aseguró no tener competencia para ejecutar las obras, por tratarse de una vía de carácter metropolitano a cargo de otra entidad. (Crédito: Canal N)

Guardar

El avance del mar sobre un tramo de la Costa Verde, en Miraflores, provocó en el desprendimiento de un poste y la exposición de las bases de un paso peatonal a desnivel, lo que puso en alerta a las autoridades municipales.

La estructura, ubicado en la parte alta de la vía, se deslizó hasta la zona de piedras y arena de la playa La Pampilla, lo que motivó una reacción inmediata de la Municipalidad de Miraflores. Según informó Canal N, la erosión socavó el terreno hasta sectores cercanos a la pista, con pilotes y elementos de seguridad vial prácticamente sin soporte.

PUBLICIDAD

Un desprendimiento de tierra junto a una carretera expone el terreno erosionado bajo un guardarraíl oxidado y la columna de hormigón de un puente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Erosión podría llegar a la vía

La erosión avanzó de forma sostenida durante los últimos meses y comprometió no solo la estructura de la pista, sino también las bases del paso peatonal a desnivel y los guardavías instalados a lo largo del circuito. La acción constante del oleaje removió el material que sostenía estas estructuras.

La situación generó preocupación entre los vecinos de la zona, debido a que las estructuras afectadas forman parte del tránsito cotidiano de conductores, ciclistas, peatones y bañistas. Las autoridades municipales identificaron más de siete puntos en riesgo a lo largo del tramo.

El riesgo se agrava por el volumen de tránsito que soporta la vía. Según Canal N, cerca de 50.000 vehículos circulan a diario por este tramo de la Costa Verde, además del constante movimiento de peatones y ciclistas que utilizan los pasos peatonales y las zonas aledañas a las playas.

PUBLICIDAD

Una estructura de hormigón se apoya sobre aisladores cilíndricos en una zona de excavación con tuberías y soportes metálicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Municipalidad alertó a EMAPE desde 2023

Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, señaló que la comuna viene advirtiendo sobre esta situación desde 2023, y que el alcalde Carlos Canales se pronunció en más de una ocasión sobre el deterioro de la vía. “EMAPE es la autoridad que tiene que entrar aquí. Y todavía no se están preocupando y ya el día de hoy ha caído un poste”, afirmó para el citado medio.

El funcionario municipal indicó que la comuna remitió documentos, fotografías y videos a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) para advertir sobre los puntos vulnerables identificados. Agregó que, hace menos de dos semanas, enviaron un nuevo oficio con el fin de reiterar el pedido de intervención ante el organismo.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Tapia explicó que la comuna miraflorina no tiene faculta para ejecutar directamente las obras necesarias, debido a que la Costa Verde es una vía de competencia metropolitana. Por ello, solicitó que la autoridad responsable actúe con rapidez.

Tras los daños ocasionados por un oleaje anómalo en Miraflores, EMAPE anunció inspecciones para determinar las medidas de intervención y pidió a los visitantes respetar las áreas restringidas. (Crédito: Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comunicado de EMAPE

A través de sus redes sociales, EMAPE reconoció los daños ocasionados por un oleaje anómalo en el circuito de playas de la Costa Verde, en Miraflores. La empresa informó que su personal realiza labores preventivas de cercado y delimitación de las zonas afectadas, además de instalar elementos de seguridad para evitar accidentes.

Ante los nuevos daños registrados en las playas Los Pavos y La Pampilla, EMAPE anunció que realizará evaluaciones técnicas para identificar los riesgos y determinar las medidas de intervención necesarias. Asimismo, indicó que el 12 de octubre de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó incorporar proyectos de mejoramiento del circuito de playas en los sectores de La Herradura y la bajada San Martín a la Programación Multianual de Inversiones (PMI).

PUBLICIDAD

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos informa sobre las acciones preventivas y de evaluación técnica tras los daños causados por un oleaje anómalo en la Costa Verde de Lima. (FB/@EMAPE)