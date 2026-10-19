Cucarachas, gusanos y pollo crudo en el comedor de San Marcos: estudiantes denuncian fallas sanitarias y exigen la salida de dos funcionarios

La Federación Universitaria de San Marcos reportó cucarachas, moscas, gusanos en ensaladas y pollo crudo en las raciones del comedor universitario. Composición: Infobae

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La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) denunció presuntas deficiencias sanitarias en el Comedor Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tras reportes estudiantiles sobre la presencia de insectos y gusanos en los alimentos, además de pollo crudo entre las raciones servidas.

Uno de los casos señalados corresponde al hallazgo de dos cucarachas en la bandeja de un comensal. La denuncia generó cuestionamientos sobre las condiciones de higiene del servicio de alimentación que utilizan los estudiantes de la universidad.

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Mediante un pronunciamiento, la FUSM manifestó su rechazo a las condiciones reportadas y cuestionó la respuesta de la Oficina General de Bienestar Universitario ante las quejas de la comunidad estudiantil. La organización sostuvo que las deficiencias denunciadas requieren medidas inmediatas para proteger la salud de los usuarios.

FUSM reporta cucarachas, gusanos y pollo crudo en las raciones

La FUSM reportó la presencia de insectos en las bandejas, gusanos en las ensaladas y pollo presuntamente crudo. La organización reclama medidas inmediatas para garantizar la seguridad alimentaria.

En su comunicado, la Federación Universitaria de San Marcos detalló que los estudiantes reportaron la presencia de cucarachas y moscas, así como gusanos en las ensaladas. También mencionó casos de pollo crudo entre los alimentos servidos en el comedor universitario.

La organización calificó estas situaciones como inaceptables debido al riesgo que podrían representar para la salud de quienes consumen las raciones. Asimismo, cuestionó que las quejas estudiantiles no recibieran una respuesta efectiva por parte de la Oficina General de Bienestar Universitario.

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La FUSM sostuvo que el servicio debe cumplir condiciones adecuadas de higiene, calidad y seguridad alimentaria. En ese sentido, rechazó cualquier práctica que exponga a los estudiantes al consumo de productos contaminados o en mal estado.

Los reportes difundidos por la federación motivaron el pedido de una evaluación sanitaria para identificar las deficiencias y establecer las medidas correctivas necesarias. Sin embargo, el pronunciamiento no incluye los resultados de una inspección oficial que confirme las condiciones denunciadas.

Comunicado de la Federación Universitaria de San Marcos

Federación exige la salida de Juan Carlos Valencia y Guillermo Sotomayor

La FUSM solicitó la renuncia de Juan Carlos Valencia, jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario, y de Guillermo Sotomayor, jefe de Alimentación. Además, pidió que los demás funcionarios responsables de las deficiencias señaladas asuman las consecuencias correspondientes.

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El reclamo se dirige a las autoridades encargadas de la gestión del comedor y de las condiciones en las que se presta el servicio. Según la federación, la falta de respuestas oportunas frente a las denuncias constituye uno de los principales motivos de su cuestionamiento a la administración.

La organización también pidió que las autoridades universitarias atiendan las quejas de los estudiantes y adopten medidas concretas ante los problemas reportados. El pronunciamiento no consigna una respuesta de los funcionarios mencionados ni una decisión institucional sobre el pedido de renuncia.

Estudiantes solicitan una inspección sanitaria inmediata

Entre sus principales demandas, la Federación Universitaria de San Marcos exigió una inspección sanitaria inmediata e independiente del comedor universitario. La evaluación solicitada deberá abarcar las condiciones de almacenamiento, manipulación, preparación y distribución de los alimentos.

La organización pidió que la revisión permita identificar las deficiencias existentes, determinar las responsabilidades correspondientes y establecer medidas correctivas. El objetivo de esta solicitud es verificar las condiciones en las que se elaboran y entregan las raciones destinadas a la comunidad estudiantil.

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La FUSM también instó a los estudiantes a denunciar nuevas irregularidades y mantenerse atentos a las medidas que adopten las autoridades. En su comunicado, insistió en que el acceso a una alimentación segura y de calidad debe formar parte de las condiciones del bienestar universitario.

Comunicado de la Federación Universitaria de San Marcos

Reclamo incluye cuestionamientos a la gestión del bienestar universitario

Las críticas de la federación no se limitan a los reportes sobre insectos y alimentos presuntamente mal preparados. El pronunciamiento cuestiona la actuación de la Oficina General de Bienestar Universitario frente a las quejas y reclama una respuesta institucional ante las deficiencias señaladas.

La organización pidió que se sancione a quienes resulten responsables, una vez que se determinen las responsabilidades correspondientes. También reclamó soluciones concretas para garantizar que el servicio de alimentación cumpla con las condiciones de salubridad exigidas.

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La denuncia fue difundida por la Federación Universitaria de San Marcos a través de un pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria. Hasta la información proporcionada para esta nota, no se incluyen resultados de una inspección sanitaria ni declaraciones de los funcionarios cuestionados sobre los hechos denunciados.