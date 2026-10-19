Perú

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt abren la puerta a una esperada colaboración musical: "Se va a dar"

Las dos cantantes de salsa dejaron atrás los enfrentamientos públicos tras una llamada en vivo durante un pódcast, donde evaluaron la posibilidad de grabar un tema musical juntas

¿Será posible una colaboración musical entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt? Las artistas peruanas rompen el silencio sobre los rumores y hablan sobre su relación. Video: La Sustancia / América Hoy
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Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt dejaron abierta la posibilidad de grabar una canción en conjunto tras una conversación telefónica que se produjo de manera inesperada durante la participación de la salsera en el pódcast ‘¿Qué puede salir mal?’. El intercambio, conducido por Carlos Vílchez y Anahí de Cárdenas, tomó un giro distinto al previsto cuando los conductores establecieron comunicación en vivo con Darcourt mientras Plasencia abordaba temas vinculados a su carrera artística, su más reciente lanzamiento musical y aspectos de su vida personal.

Durante la entrevista, Plasencia había explicado que mantiene respeto hacia sus colegas de la música, entre ellas Darcourt, y recordó que ya existió en el pasado un intento de trabajar junto a ella. “Yo respeto a todas mis compañeras, incluida Daniela, porque todos estamos remando y es difícil. Yo la admiro y la respeto como artista. En 2018 y 2019, cuando ella salió como solista, intentaron una gira, pero no se llegó a nada. Creo que los tiempos de Dios son perfectos y en algún momento se va a dar”, expresó la intérprete.

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La llamada en vivo abrió la puerta a una futura colaboración musical

La mención de ese antecedente, sumada al recuerdo de que ambas coincidieron en 2018 durante una edición del programa ‘Esto es guerra’, dio paso a la comunicación telefónica de Darcourt con el espacio. La cantante conocida como la ‘Patrona de la Salsa’ saludó con cordialidad a Plasencia y coincidió con varias de las apreciaciones que esta había compartido sobre la dinámica del medio artístico local. “Yo pienso exactamente igual que tú”, señaló Darcourt durante el intercambio.

En ese contexto, Darcourt expresó su disposición a apoyar a Plasencia en caso de que esta lo requiriera en algún momento de su carrera. “Claro que sí, ya lo hemos dicho muchas veces, tú y yo. Aparte, ya estamos bien viejas, pero en el momento que necesites de mí, yo no tengo ningún problema”, manifestó la intérprete de ‘Señor mentira’ durante la llamada.

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Composición de dos imágenes con Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia en presentaciones individuales sobre el escenario con micrófonos en mano
Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt dejaron abierta la posibilidad de grabar una canción en conjunto tras una conversación en el pódcast '¿Qué puede salir mal?'.

Plasencia agradeció el gesto de su colega y reiteró su disposición a sumar esfuerzos en un eventual proyecto conjunto, aunque precisó que actualmente se encuentra enfocada en su propio trabajo musical. “Hoy por hoy, yo manejo mi propio proyecto. Si a mí me dan una propuesta con todas mis compañeras y con Daniela, yo creo que sí se podría dar, si se quiere”, afirmó la cantante.

Ambas artistas remarcaron la falta de respaldo en la industria de la salsa

Más allá de la posibilidad de una colaboración discográfica, las dos cantantes coincidieron en que la industria de la salsa en el país enfrenta una falta de apoyo que, a su juicio, afecta a quienes se dedican al género.

Esa coincidencia de opiniones marcó el tono general de la conversación, que se desarrolló de manera distendida y con un trato cercano entre ambas artistas, pese a que durante años han sido ubicadas en bandos opuestos por parte de sus respectivos seguidores, quienes suelen debatir en redes sociales sobre cuál de las dos representa mejor a la salsa peruana contemporánea.

Ese contraste entre la percepción pública y el trato directo que mostraron durante la llamada quedó en evidencia a lo largo de la conversación, en la que ambas artistas también se refirieron de forma general a experiencias compartidas dentro del ambiente artístico nacional, marcado según señalaron por actitudes que no siempre se condicen con la imagen que se proyecta hacia el público.

Una rivalidad mediática con pocos antecedentes de encuentro en escena

La supuesta rivalidad entre Plasencia y Darcourt ha sido materia de atención en los medios de espectáculos durante varios años, alimentada por comparaciones constantes entre ambas carreras y por comentarios de terceros que avivaron el debate sobre cuál de las dos cantantes ocupa un lugar más destacado dentro del género salsero en el país.

Una de las controversias más recientes se originó meses atrás, cuando el estilista Carlos Cacho, durante una emisión del desaparecido programa ‘Mesa caliente’, calificó a Plasencia como la mejor voz femenina de la salsa en el Perú, una afirmación que generó el desacuerdo de otros panelistas del espacio, entre ellos Karla Tarazona, Ric La Torre, Israel Dreyfus y Flor Ortola, quienes defendieron la trayectoria de Darcourt.

Daniela Darcourt aseguró que tanto ella como Yahaira Plasencia han enfrentado actitudes hipócritas dentro de la industria. YouTube: La Sustancia.
Daniela Darcourt aseguró que tanto ella como Yahaira Plasencia han enfrentado actitudes hipócritas dentro de la industria. YouTube: La Sustancia.

Pese a la controversia, Darcourt optó por no confrontar directamente a Cacho y, en una posterior intervención en el programa de streaming ‘Qué bochinche’, prefirió mencionar a otros exponentes de la salsa peruana con proyección internacional, como Antonio Cartagena y Laura Mou.

“Hablar de exponentes internacionales de salsa peruana… El maestro Antonio Cartagena, al cual le mando un beso. Hasta el sol de hoy sigue sonando en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua”, señaló en esa oportunidad.

Pese a este tipo de episodios, ambas artistas han insistido en distintas entrevistas en que no mantienen un enfrentamiento personal, algo que la reciente llamada en vivo contribuyó a reforzar.

Hasta el momento, una de las pocas ocasiones en las que Plasencia y Darcourt compartieron escenario fue durante la final de ‘Esto es guerra’, cuando interpretaron juntas el tema ‘La copa de la vida’, presentación que en su momento sorprendió al público por reunir a dos de las voces más reconocidas de la salsa peruana contemporánea.

Tras esta nueva conversación, ninguna de las dos artistas ha confirmado una fecha concreta para una eventual colaboración musical, aunque ambas dejaron entrever que la posibilidad continúa latente para más adelante.

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