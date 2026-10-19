Armonía 10 llora la muerte de uno de sus integrantes y se despide: "Querido amigo, tu familia de Armonía 10 siempre te recordará"

La orquesta de cumbia piurana Armonía 10 confirmó el fallecimiento de Eduardo Adrianzén, conocido como Chevrolet.

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Armonía 10 anunció el fallecimiento de Eduardo Adrianzén, conocido dentro de la agrupación como ‘Chevrolet’, quien formaba parte del equipo técnico de la orquesta de cumbia piurana. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del grupo, que dedicó un mensaje de despedida para recordar a quien durante años acompañó las presentaciones y giras de la banda.

“Lamentamos mucho el sensible fallecimiento de un ser muy querido por nosotros. Dios brinde consuelo a sus familiares y amigos que hoy lloran tu partida. Querido amigo, tu familia de Armonía 10 siempre te recordará. Descansa en paz”, escribió la agrupación en su comunicado inicial. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa exacta de la muerte de Adrianzén.

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Un trabajo detrás del escenario durante años de giras

Eduardo Adrianzén se desempeñaba dentro del equipo técnico de Armonía 10 y cumplía labores detrás de bastidores durante las extensas giras y presentaciones que la agrupación realizó tanto en Lima como en diversas provincias del país. Pese a no ser uno de los rostros visibles frente al público, ‘Chevrolet’ se había ganado el cariño de los integrantes y del personal que compartía con él el día a día de la orquesta, conocida popularmente como la ‘universidad de la cumbia’.

En reconocimiento a los años de trabajo conjunto, la agrupación compartió un segundo mensaje en el que resaltó los momentos vividos junto a Adrianzén a lo largo de los numerosos viajes que realizaron como parte de su actividad artística.

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La agrupación Armonía 10 despidió a Adrianzén con mensajes de condolencias dedicados a su familia en redes sociales.

“Nos quedan los recuerdos y los momentos compartidos durante tantos kilómetros recorridos juntos. Que Dios te reciba en su gloria y brinde fortaleza a tus seres queridos. Descansa en paz, querido Chevrolet”, publicó Armonía 10, agrupación que tiene a Steven Franco como una de sus principales figuras.

Un nuevo luto para la orquesta tras la muerte de su vocalista en 2025

El fallecimiento de Adrianzén representa un nuevo episodio de luto para Armonía 10, que en marzo de 2025 sufrió la muerte de su vocalista Paul ‘Russo’ Flores, asesinado tras un ataque armado contra el bus en el que se trasladaba la agrupación.

Aquel hecho marcó un antes y un después para la banda, que desde entonces ha enfrentado un proceso de reorganización en medio de la atención pública generada por la violencia que atravesó el grupo.

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El multitudinario adiós a Paul Flores ‘Russo’ de Armonía 10: marcha blanca, pedido de justicia y la presencia de artistas. (Difusión/Walac Noticias)

Las muestras de condolencia hacia Adrianzén se sumaron a los mensajes que distintos seguidores y figuras cercanas al mundo de la cumbia compartieron en redes sociales tras conocerse la noticia.

Por el momento, ni la agrupación ni los familiares del fallecido han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte, mientras Armonía 10 continúa con sus actividades artísticas en medio de este nuevo momento de duelo.