José Rivera tras fallar insólita ocasión de gol en Universitario vs Alianza Atlético: “Los nueve somos un poco egoístas”

El delantero crema explicó que un bote traicionero alejó el balón cuando buscaba anotar y admitió que Piero Quevedo estaba libre, aunque el equipo celebra tres puntos clave a cinco jornadas del final (Jax Latin Media)

Guardar

José ‘Tunche’ Rivera salió al campo con una misión clara: anotar. Contra Alianza Atlético, el atacante crema tuvo en sus pies una de las ocasiones más nítidas de la tarde, pero el balón no obedeció.

Un bote traicionero, el instinto puro del delantero y la presencia ignorada de Piero Quispe al costado se combinaron para que la pelota se perdiera sin destino.

PUBLICIDAD

Lejos de esquivar el tema, Rivera lo encaró de frente en la zona mixta: habló del egoísmo natural del ‘9’, de la ingratitud del fútbol y de la mentalidad con la que el plantel merengue se prepara para cerrar una temporada que todavía tiene mucho por definir.

La jugada que todos vieron y él también

José Rivera explicó por qué no asistió a Piero Quispe en una ocasión clara ante Alianza Atlético. El delantero reconoció que su deseo de marcar condicionó la decisión y lamentó que el balón se le escapara. (Jax Latin Media)

Cuando la prensa le preguntó qué había ocurrido en esa acción sobre el final del encuentro, Rivera no buscó excusas. Describió la secuencia con la misma velocidad que llevaba en ese momento dentro del campo. “Venía con toda la velocidad, con toda el ansia de poder meter el gol. Lástima que me dio un bote, quise controlarla y se me fue”, relató el delantero.

PUBLICIDAD

La jugada generó debate porque Quispe aparecía libre en el sector izquierdo, con el arco a disposición. Rivera lo admitió sin rodeos, aunque lo enmarcó en algo que considera casi una condición del oficio: “Estaba Pierito también en mi costado, como lo dije, y a veces los nueve somos así, ¿no? Un poco egoístas por buscar el gol, pero lastimosamente se me fue larga y ya no pude agarrar”.

Después del pitazo final, el propio jugador quiso revisar la acción. Lo que vio confirmó lo que ya había percibido adentro de la cancha. “Soy el primero que quise ver la jugada y obviamente era como lo había sentido también dentro del campo”, señaló. Sin embargo, no hubo reproches entre compañeros ni conversaciones tensas en el vestuario sobre el episodio. Rivera cerró el capítulo con una frase que mezcla resignación y determinación: “El fútbol es así, a veces es muy ingrato, por más que hagas las cosas bien, no se te da, pero hay que seguir intentándolo nada más”.

PUBLICIDAD

Una plantilla que compite hacia adentro

El 'Tunche' Rivera resaltó la respuesta de los futbolistas que tienen menos minutos en Universitario. El atacante consideró que la competencia interna fortalece al equipo en una etapa decisiva de la temporada. (Universitario de Deportes)

Más allá de la jugada puntual, Rivera destacó algo que considera igual de valioso para las aspiraciones del equipo: la competencia interna que existe dentro del grupo. En Universitario hay futbolistas que no acumulan minutos de manera habitual, pero que cuando reciben su turno, responden a la altura.

El propio ‘Tunche’ es un ejemplo de esa dinámica. Regresó al equipo tras un período con menos protagonismo y ha sabido capitalizar cada chance que le dio el cuerpo técnico. Desde esa experiencia propia habló sobre sus compañeros en la misma situación: “Hay varios jugadores que están afuera, que se están quedando afuera, pero son muy buenos todos y creo que cada uno lo está aprovechando muy bien cuando les toca, y eso es muy bueno”.

PUBLICIDAD

Esa profundidad de plantel, según el delantero, no es un detalle menor. En una recta final donde el margen de error se reduce partido a partido, contar con futbolistas que mantienen el nivel pese a la irregularidad en los minutos puede marcar la diferencia entre levantar el trofeo o quedarse con las manos vacías.

Cinco partidos, una sola manera de jugarlos

El triunfo ante Alianza Atlético reforzó la confianza del equipo crema antes de afrontar las últimas cinco fechas. Para Rivera, la clave estará en sostener la actitud competitiva y salir a buscar la victoria en cada presentación. (Liga 1)

El triunfo ante Alianza Atlético tuvo un significado que Rivera no tardó en subrayar. Para él, la victoria no fue solo tres puntos: fue una señal de identidad. “Hoy salimos a ganar y eso ha sido un símbolo, ¿no? Que el pueblo es mejor”, afirmó el atacante con convicción.

PUBLICIDAD

Con ese resultado, Universitario pone la mira en el tramo decisivo de la temporada. Quedan cinco fechas y el plantel ya tiene claro el enfoque: no hay partidos de trámite, no hay encuentros de preparación. Cada uno de los compromisos que restan será tratado con la misma urgencia que una definición directa. Rivera lo sintetizó sin vueltas cuando la prensa le recordó los cometidos que faltan: “Todos los partidos son finales y hay que darle con todo”.

El mensaje es tan simple como exigente. En Ate saben que el campeonato no se negocia ni se administra: se disputa. Y ‘Tunche’ Rivera, con su gol fallado todavía fresco en la memoria, ya piensa en la próxima oportunidad para demostrar que el instinto que lo traicionó una vez puede ser, la siguiente, el que defina todo.

PUBLICIDAD