Perú

Regiones del norte concentran más de un tercio de la infraestructura en riesgo de sufrir daños por inundaciones

Solo después de Lima, Piura es la segunda región con más viviendas, colegios y establecimientos de salud en riesgo muy alto de inundación. A pesar de ello, el 62% de sus proyectos de gestión de riesgos y emergencias está paralizado o abandonado

Sitio de construcción de obras de prevención con lecho de río, trabajadores, maquinaria, tuberías, concreto, guardarraíl y vegetación bajo cielo azul
El río Piura presenta el avance de las obras de prevención y encauzamiento, infraestructura clave para mitigar los impactos del Fenómeno El Niño en la región. (Flickr/Presidencia Perú)
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En su última alerta, la comisión ENFEN ratificó la ocurrencia de un Fenómeno El Niño (FEN) extraordinario durante el último trimestre de 2026, lo que eleva el riesgo de inundaciones y daños a la infraestructura y las actividades productivas. Pese a este escenario, persisten los retrasos en las intervenciones destinadas a mitigar la vulnerabilidad de la población.

Alta exposición a inundaciones

Según el Cenepred, alrededor de 2.5 millones de viviendas en el país se ubican en distritos con riesgo muy alto de inundación. La exposición es particularmente elevada en las regiones del norte, que concentran más de un tercio de la infraestructura en riesgo y el 40% de la superficie agrícola amenazada por inundaciones.

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Excavadora amarilla en un cauce de río con piedras y poca agua. Dos trabajadores, vegetación, pilas de rocas y montañas al fondo
Una excavadora realiza trabajos de descolmatación en un cauce fluvial de Perú, como parte de las acciones para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Piura es la segunda región con más viviendas, colegios y establecimientos de salud expuestos a riesgo muy alto de inundación, solo detrás de Lima, y registra la mayor extensión de vías en riesgo del país.

Además, el 36% de la superficie agrícola en Piura enfrenta un riesgo muy alto de inundación, lo que amenaza una de sus principales actividades económicas. Las consecuencias de estos eventos ya se evidenciaron en 2017, cuando El Niño Costero provocó una caída de 21.6% en la producción agrícola de la región, lo que llevó a una contracción de 2.4% de su PBI regional.

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Rezagos en la prevención

Pese a la elevada exposición, la inversión en prevención enfrenta importantes retrasos. Al 2025, el IPE estimó que más del 60% de los proyectos de gestión del riesgo de desastres del país estaba paralizado o abandonado. Esta proporción fue incluso mayor en regiones costeras altamente expuestas, como Tumbes (68%) y Piura (62%).

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*/ Los proyectos abandonados tienen un avance menor a 90% y sin desembolsos en 18 meses. Los proyectos paralizados no tuvieron ejecución en 6 meses. Los proyectos cerca de concluir tienen más de 90% de avance. Los proyectos en desarrollo consideran al resto.

Nota: El cálculo se realizó en agosto de 2026. La base de datos utilizada proviene de los datos abiertos de inversiones del MEF; esta base fue actualizada en junio de 2026, cuando se desactivaron 122 mil proyectos de la cartera de inversiones.

Fuente: SIAF-MEF. Cálculos IPE.

Ante la alerta por el FEN de este año, el Gobierno anunció la atención de 536 puntos críticos en ocho regiones costeras, principalmente mediante trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas. Sin embargo, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), al 7 de octubre apenas el 17% de las intervenciones se encontraba en ejecución y ninguna había culminado. En las regiones del norte (La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes) los avances también son limitados: solo el 20% de las intervenciones programadas se encontraban en ejecución.

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Nota: Avance al 07 de octubre de 2026. Las cifras incluyen los puntos críticos identificados en el Decreto de Urgencia N° 008-2026 y en los Decretos Supremos N° 164-2026-EF, N° 179-2026-EF y N° 180-2026-EF, que asignan recursos para la limpieza y descolmatación de cauces de ríos y quebradas, así como para la conformación de bordos de protección, ante el Fenómeno El Niño 2026-2027.

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. Elaboración IPE

La lenta respuesta del Estado ante el FEN mantiene elevada la vulnerabilidad de la población y la infraestructura, especialmente en las regiones del norte. Para reducir estos riesgos, resulta clave acelerar los trabajos en los puntos críticos, priorizar las zonas con mayor población expuesta y fortalecer el seguimiento de las intervenciones para asegurar su culminación oportuna.

(*) Elaborado por Maylith Coronel, economista del IPE

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