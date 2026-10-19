Perú

La hija de Melcochita rompe su silencio: acusa a Monserrat y Heydi de usar al cómico de 90 años para facturar y teme que le quiten todo

Susan Villanueva cuestionó la reconciliación pública entre la expareja y la novia actual de su padre y denunció que ambas mujeres la han bloqueado a ella y a su hermano

Descubre la peculiar dinámica entre Melcocha, su esposa Monserrat y su nueva pareja Heydi Amado. Este reportaje revela detalles de su día a día y cómo han formado una peculiar familia. Video: ATV / Magaly TV La Firme
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Susan Villanueva, hija del cómico Melcochita, cuestionó públicamente la reconciliación entre Monserrat Seminario y Heydi Amado, expareja y actual novia del humorista respectivamente, tras un acercamiento que ambas mujeres mostraron ante las cámaras de televisión.

En declaraciones al diario Trome, Villanueva puso en duda las intenciones detrás de ese vínculo y manifestó su preocupación por el estado de ánimo de su padre, de 90 años. La hija del artista consideró que la reconciliación debió resolverse en privado y no de manera pública, como ocurrió en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

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Ya están facturando. Me parece una cosa tan baja porque está bien que una quiera hacer las paces, pero a puertas cerradas. Me da vergüenza ajena que la amante y la esposa estén en estos juegos, no lo entiendo porque hasta un día antes de que salieran a hablar de su amiste, Heydi odiaba a muerte a Monserrat y me decía que ella solo sangraba a mi papá, pero ahora se lucen como madre e hija”, declaró Villanueva.

Susan Villanueva denuncia que su padre fue bloqueado por ambas mujeres

La hija de Melcochita también se refirió al estado emocional de su padre y aseguró que, pese a su avanzada edad, continúa sometido a una carga de trabajo que no disfruta. Según su versión, Seminario y Amado habrían limitado el contacto que ella y su hermano mayor mantenían con el comediante.

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A él lo veo fastidiado, lo tienen como títere; es más, a mí y a mi hermano mayor ellas nos han bloqueado. A mi papá no lo veo feliz, siendo un viejo de 90 años lo tienen trabajando y ellas dos bien sentadas tragando”, sostuvo.

Composición con un hombre de traje azul sonriendo, dos mujeres juntas a la derecha y un recuadro circular con otra mujer en el centro inferior
Susan Villanueva cuestionó la reconciliación pública entre Monserrat Seminario y Heydi Amado y afirmó que ambas buscan lucrar con la imagen de Melcochita.

Villanueva añadió que su padre, al estar enamorado, suele perder de vista otros aspectos de su vida, lo que la lleva a temer por las consecuencias de esta nueva dinámica familiar. “Conozco a mi papá, cuando él está enamorado se olvida hasta de su apellido y del mundo entero hasta que abra los ojos, pero espero que cuando pase eso no sea demasiado tarde porque esas le van a quitar lo poco que le queda”, advirtió.

Las imágenes que evidenciaron la cercanía entre Seminario y Amado

Las críticas de Villanueva surgieron después de que el programa conducido por Magaly Medina difundiera un reportaje en el que se observa a Melcochita en compañía de ambas mujeres durante una salida conjunta. Según las imágenes, Seminario llegó por la mañana a la vivienda del humorista con una bolsa de pan en la mano, antes de que los tres se trasladaran a un taller mecánico, donde el cómico habría participado en una actividad publicitaria.

Mientras el artista atendía sus compromisos, Seminario y Amado permanecieron juntas a la espera de su regreso y mostraron una actitud distendida, al punto de jugar de manos frente a las cámaras. La escena contrastó con los enfrentamientos públicos que ambas protagonizaron en el pasado, situación que también había generado malestar entre los hijos de Pablo Villanueva, nombre real del comediante.

El acercamiento entre las dos mujeres se formalizó días antes en una transmisión en vivo, donde explicaron que buscaban recuperar la tranquilidad familiar, en especial por las hijas que Seminario tiene con el humorista. Como parte de esa reconciliación, Seminario entregó una propiedad a Amado y aseguró que otorgará el divorcio al cómico.

Un reportaje del programa 'Magaly TV La Firme' expone la compleja situación sentimental de Melcochita, mostrando imágenes de sus interacciones con su aún esposa, Monserrat, y su nueva novia Heydi Amado. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La aparición conjunta se produjo, además, pocos días antes de que Seminario viaje a España junto a sus hijas, aunque hasta el momento no se precisó la fecha de partida ni la duración de su estadía en el extranjero.

Hasta el cierre de esta nota, ni Monserrat Seminario ni Heydi Amado se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Susan Villanueva, mientras la controversia familiar en torno a Melcochita continúa generando atención.

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