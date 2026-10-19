Gobierno transfiere S/191 millones 953 mil 506 para afrontar El Niño: ¿Para qué acciones?

El Gobierno ha tomado acciones frente al Fenómeno El Niño. En una nueva norma legal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/101 millones 153 mil 532 a favor de la Reserva de Contingencia, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Pero, además, el dispositivo autoriza una transferencia de S/90 millones 799 mil 974, a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para financiar la ejecución de intervenciones de limpieza y descolmatación de cauces de ríos y quebradas, como acciones de preparación y respuesta frente a los efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.
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Así, además, de las acciones detalladas, el dinero irá para reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias. Algunas de las entidades ejecutoras de estos montos son el Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) y el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA).
¿A qué irá cada monto?
Primero, de los S/101 millones 153 mil 532 a favor de la Reserva de Contingencia, así se divide el presupuesto:
- Programa Subsectorial de Irrigación (PSI): S/35 millones 905 mil 834 para la Atención de Actividades de Emergencia (Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres)
- Programa Subsectorial de Irrigación (PSI): S/1 millón 236 mil 400 en Bienes y Servicios para Intervenciones Extraordinarias del Fenómeno El Niño (FEN)
- Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL): S/62 millones 528 mil 453 en Bienes y Servicios para la Atención de Actividades de Emergencia (Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres)
- Jequetepeque - Zaña: S/1 millón 482 mil 845 en Bienes y Servicios para la Atención de Actividades de Emergencia (Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres).
Por otro lado, de los S/90 millones 799 mil 974 se ordenarán así los montos del Midagri:
- Programa Subsectorial de Irrigación (PSI): S/89 millones 563 574 en Bienes y Servicios para la Atención de Actividades de Emergencia (Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres)
- Programa Subsectorial de Irrigación (PSI): S/1 millón 236 400 en Bienes y Servicios para Intervenciones Extraordinarias del Fenómeno El Niño (FEN)
Cinco días para desagregar los recursos
Además, precisa que el titular del pliego habilitador en la transferencia de partidas y del pliego habilitado, aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en los citados artículos del presente decreto supremo, a nivel programático, dentro de los cinco días calendario de su vigencia.
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De igual modo, la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.
También, se autoriza de manera excepcional y a fin de optimizar el gasto público, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a intervenir en puntos críticos distintos a los establecidos, mediante la ejecución de intervenciones de limpieza y descolmatación de cauces de ríos y quebradas, como acciones de preparación y respuesta frente a los efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.
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