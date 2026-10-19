Gobierno transfiere S/191 millones 953 mil 506 para afrontar El Niño: ¿Para qué acciones?

Se vienen algunas acciones preventivas ante el fenómeno El Niño. - Crédito Difusión

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El Gobierno ha tomado acciones frente al Fenómeno El Niño. En una nueva norma legal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/101 millones 153 mil 532 a favor de la Reserva de Contingencia, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Pero, además, el dispositivo autoriza una transferencia de S/90 millones 799 mil 974, a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para financiar la ejecución de intervenciones de limpieza y descolmatación de cauces de ríos y quebradas, como acciones de preparación y respuesta frente a los efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.

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Así, además, de las acciones detalladas, el dinero irá para reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias. Algunas de las entidades ejecutoras de estos montos son el Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) y el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA).

Se viene un gran impacto del fenómeno El Niño que golpearía a la economías de las regiones. - Crédito Andina/Norman Córdova

¿A qué irá cada monto?

Primero, de los S/101 millones 153 mil 532 a favor de la Reserva de Contingencia, así se divide el presupuesto:

Programa Subsectorial de Irrigación (PSI) : S/35 millones 905 mil 834 para la Atención de Actividades de Emergencia (Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres)

Programa Subsectorial de Irrigación (PSI) : S/1 millón 236 mil 400 en Bienes y Servicios para Intervenciones Extraordinarias del Fenómeno El Niño (FEN)

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL): S/62 millones 528 mil 453 en Bienes y Servicios para la Atención de Actividades de Emergencia (Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres)

Jequetepeque - Zaña: S/1 millón 482 mil 845 en Bienes y Servicios para la Atención de Actividades de Emergencia (Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres).

En Latina Noticias, la economista Paola del Carpio analiza el incremento de la inflación y sus efectos en la economía peruana. Durante la presentación se detallan las alzas de precios en productos básicos como alimentos, pescados, frutas y combustibles, además de examinar la incidencia del fenómeno El Niño y factores internacionales en el poder adquisitivo de las familias.

Por otro lado, de los S/90 millones 799 mil 974 se ordenarán así los montos del Midagri:

Programa Subsectorial de Irrigación (PSI): S/89 millones 563 574 en Bienes y Servicios para la Atención de Actividades de Emergencia (Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres)

Programa Subsectorial de Irrigación (PSI): S/1 millón 236 400 en Bienes y Servicios para Intervenciones Extraordinarias del Fenómeno El Niño (FEN)

Cinco días para desagregar los recursos

Además, precisa que el titular del pliego habilitador en la transferencia de partidas y del pliego habilitado, aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en los citados artículos del presente decreto supremo, a nivel programático, dentro de los cinco días calendario de su vigencia.

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Familias ya afrontan los estragos del fenómeno El Niño. El MEF estaría planeando un subsidio para mantener su economía. - Crédito Indígena Tvdigital / Facebook

De igual modo, la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

También, se autoriza de manera excepcional y a fin de optimizar el gasto público, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a intervenir en puntos críticos distintos a los establecidos, mediante la ejecución de intervenciones de limpieza y descolmatación de cauces de ríos y quebradas, como acciones de preparación y respuesta frente a los efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.

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