Perú

Línea 2 del Metro: buscan acelerar la operación de las estaciones Vista Alegre, Javier Prado y Ate

El MTC y la empresa concesionaria acordaron intensificar las coordinaciones para ampliar la marcha blanca del sistema ferroviario, que actualmente opera en cinco estaciones, y ofrecer nuevas alternativas de transporte a los vecinos de Lima Este

La puesta en servicio de estas estaciones ampliará el recorrido de la Etapa 1A, que por ahora comprende cinco paradas, mientras el MTC y la concesionaria continúan trabajando para completar la infraestructura necesaria.
La puesta en servicio de estas estaciones ampliará el recorrido de la Etapa 1A, que por ahora comprende cinco paradas, mientras el MTC y la concesionaria continúan trabajando para completar la infraestructura necesaria. Foto: Logística 360
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao acordaron reforzar las coordinaciones para adelantar la puesta en funcionamiento de tres estaciones del proyecto. La iniciativa apunta a ampliar la cobertura del servicio ferroviario y ofrecer nuevas alternativas de desplazamiento a los habitantes de Lima Este.

Las estaciones Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate forman parte del tramo 6 de la obra. Su incorporación permitirá extender la marcha blanca de la Etapa 1A, que actualmente funciona en cinco estaciones, mientras las autoridades y la empresa concesionaria buscan avanzar en la habilitación de la infraestructura pendiente.

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MTC y concesionaria coordinan la ampliación del servicio

Las medidas fueron abordadas durante una reunión entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, y representantes de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2. El encuentro tuvo como objetivo establecer acciones para acelerar la incorporación de las tres estaciones y continuar con la expansión progresiva del sistema de transporte.

Entre los puntos centrales figura la intensificación de los esfuerzos para completar las condiciones necesarias para su funcionamiento. La coordinación entre ambas partes busca impulsar la habilitación de la infraestructura y ampliar el recorrido disponible para los usuarios, aunque no se precisó una fecha de inicio de operaciones para las nuevas estaciones.

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Este programa periodístico, identificado como "Conexión", presenta una entrevista en estudio con David Hernández, Presidente Ejecutivo de la ATU. El contenido aborda el funcionamiento de la tarjeta interoperable para la Línea 2 del Metro. Se muestran imágenes de apoyo que incluyen una máquina de autoservicio para tarjetas con opciones de recarga y consulta de saldo, pasajeros dentro de un vagón de tren, personas haciendo fila en una estación y un usuario interactuando con personal de atención en una boletería.

La ampliación del servicio permitiría incrementar las alternativas de transporte para quienes se desplazan por Lima Este. De concretarse la puesta en funcionamiento de las estaciones, los pasajeros contarían con más opciones para realizar sus viajes mediante el sistema ferroviario, en el marco de los trabajos destinados a mejorar la movilidad urbana de Lima y Callao.

Línea 2 avanza con obras en otras estaciones

Mientras se coordinan acciones para incorporar nuevas paradas, la estación San Marcos también registra avances en su construcción. De acuerdo con información difundida por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), esta infraestructura presenta un progreso de 96,10% en obras civiles y de 65,42% en trabajos de arquitectura. El avance general alcanza el 82,22%.

La estación conectará directamente el sistema ferroviario con el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Según las estimaciones comunicadas por el MTC a través de la ATU, la infraestructura podría recibir a más de 7.000 pasajeros durante las horas punta de la mañana una vez que entre en funcionamiento.

Conexión con San Marcos y proyectos complementarios

La futura estación beneficiará a una comunidad universitaria de más de 45.000 estudiantes, que dispondrá de una alternativa adicional para trasladarse hacia el campus. Asimismo, se estima que el recorrido desde Ate hasta la universidad podría realizarse en aproximadamente 30 minutos, lo que facilitaría la conexión entre ambos puntos de Lima.

Más de 45.000 estudiantes podrán contar con una nueva opción de transporte para llegar al campus universitario cuando la estación entre en funcionamiento.
Más de 45.000 estudiantes podrán contar con una nueva opción de transporte para llegar al campus universitario cuando la estación entre en funcionamiento. Foto: Línea 2 del Metro de Lima

La ejecución de esta infraestructura también está vinculada a compromisos entre el MTC y la universidad por el uso de terrenos necesarios para desarrollar las obras. Entre las intervenciones contempladas se encuentran una residencia universitaria de dos bloques de diez pisos, con capacidad para 745 estudiantes, y un edificio multipropósito de siete niveles destinado a actividades administrativas y académicas.

Los proyectos complementarios incluyen servicios como comedor, lavandería, tópico, lactario y una guardería para 50 niños. Además, se contempla un auditorio con capacidad para 306 personas. En el edificio multipropósito se prevén laboratorios, cafetería y un salón de usos múltiples para 126 asistentes.

Seguridad y accesos en el campus universitario

Parte de los compromisos asociados a la estación San Marcos ya se ejecutó. Entre las acciones realizadas figura la instalación de 21 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, además de mejoras en el cerco perimétrico y la iluminación de sectores vinculados al campus.

También se modernizaron las puertas 2 y 3 de la universidad, como parte de las intervenciones destinadas a reforzar la seguridad y mejorar los accesos. La ATU continuará supervisando tanto el avance de la estación como el cumplimiento de las obras complementarias previstas para la comunidad universitaria.

Este programa periodístico, identificado como "Conexión", presenta una entrevista en estudio con David Hernández, Presidente Ejecutivo de la ATU. El contenido aborda el funcionamiento de la tarjeta interoperable para la Línea 2 del Metro. Se muestran imágenes de apoyo que incluyen una máquina de autoservicio para tarjetas con opciones de recarga y consulta de saldo, pasajeros dentro de un vagón de tren, personas haciendo fila en una estación y un usuario interactuando con personal de atención en una boletería.

En conjunto, estos proyectos forman parte del desarrollo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, cuya ampliación busca incorporar progresivamente más infraestructura al servicio. En paralelo, las coordinaciones entre el MTC y la concesionaria se concentran en acelerar la habilitación de Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate.

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