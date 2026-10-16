Perú

Novia de Sergio Peña enfurece y responde a quienes le piden a futbolista dar el divorcio a Valery Revello: “No están enterados de nada”

La actual pareja del futbolista cuestionó que seguidores ajenos a su entorno se sientan con derecho a opinar sobre decisiones familiares y legales.

Novia de Sergio Peña responde a quienes le piden divorciarse de Valery Revello: “No saben nada”
Novia de Sergio Peña responde a quienes le piden divorciarse de Valery Revello: “No saben nada”
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Camila Ganoza respondió a los usuarios que le exigieron a Sergio Peña firmar el divorcio con Valery Revello para que ella pueda casarse con Tomás Tudela. La actual pareja del futbolista peruano compartió un video junto al deportista en el aeropuerto y terminó pronunciándose ante los comentarios sobre un proceso personal que, según remarcó, las personas desconocen.

La publicación mostraba a Camila Ganoza y Sergio Peña durante una madrugada de viaje. En la descripción de un video de TikTok, la joven escribió: “Tú y yo, aeropuerto 6 a. m., mudándonos por 2824 vez, ojos cansados, nuestro destino”, en alusión a los cambios de ciudad que han enfrentado como pareja por la carrera futbolística del deportista.

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El video generó mensajes de apoyo, pero también comentarios relacionados con el divorcio entre Sergio Peña y Valery Revello, madre de una de su hija. Una usuaria le pidió a Camila que hablara con el futbolista para que formalizara la separación legal y así Revello pudiera casarse con su actual pareja, Tomás Tudela.

“Ya, pero le dices que firme el divorcio. Queremos la boda del año”, escribió una seguidora. Camila Ganoza respondió de forma breve, pero dejó claro que no avala las conclusiones que circulan en redes sociales: “De verdad que ustedes no están enterados de nada”.

Camila Ganoza respondió a los usuarios que le pidieron a Sergio Peña firmar el divorcio con Valery Revello para que ella pueda casarse con Tomás Tudela.

Camila Ganoza cuestionó los comentarios sobre Sergio Peña y Valery Revello

La respuesta de Camila Ganoza abrió una serie de reacciones entre usuarios que siguieron el intercambio. Algunos insistieron en comentar sobre la situación personal de Sergio Peña y Valery Revello, mientras otros respaldaron el pedido de privacidad de la joven.

Ante la cantidad de opiniones, Camila decidió publicar un mensaje más extenso. La pareja del futbolista cuestionó que personas ajenas a su entorno se sientan con derecho a opinar, exigir explicaciones o construir versiones sobre asuntos que corresponden a la vida privada de las personas involucradas.

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“Pareciera que fuera la relación de ustedes, su divorcio o que vivieran con nosotros. De verdad, a veces me pregunto qué les hemos hecho para recibir tanto odio de personas que ni siquiera nos conocen”, escribió Ganoza.

La joven sostuvo que las redes sociales suelen mostrar solo una parte de la vida de las personas. Por ello, señaló que quienes comentan no conocen las circunstancias, conversaciones y decisiones que existen fuera de las publicaciones.

“Nadie sabe lo que pasa detrás de una pantalla, lo que vivimos en privado, lo que nos duele, ni por qué tomamos ciertas decisiones. Y, aun así, hay personas que se sienten con el derecho de juzgar e inventar historias sin saber absolutamente nada”, agregó.

Camila no dio más detalles sobre la situación legal de Sergio y Valery. Su mensaje se centró en rechazar los cuestionamientos y en pedir que no se especule sobre un proceso que involucra a la familia del futbolista.

La influencer tampoco se refirió directamente a Tomás Tudela ni a los planes de boda de Valery Revello. La mención a una eventual ceremonia surgió únicamente a partir del comentario de una seguidora en la publicación compartida desde el aeropuerto.

Camila Ganoza cuestionó que usuarios desconocidos opinen sobre decisiones que corresponden a la vida privada de su familia.
Camila Ganoza cuestionó que usuarios desconocidos opinen sobre decisiones que corresponden a la vida privada de su familia.
La pareja del futbolista respondió a los comentarios sobre el divorcio de Sergio Peña y Valery Revello.
La pareja del futbolista respondió a los comentarios sobre el divorcio de Sergio Peña y Valery Revello.

El viaje de Camila Ganoza y Sergio Peña

El pronunciamiento de Camila Ganoza se produjo a partir de un video en el que aparece junto a Sergio Peña antes de abordar un vuelo. La pareja se mostró en el aeropuerto a las 6.00, en medio de una nueva mudanza vinculada con las actividades profesionales del futbolista.

La frase “mudándonos por 2824 vez” reflejó el cansancio que pueden generar los constantes traslados. Sin embargo, Camila acompañó el mensaje con una referencia positiva al destino que ambos comparten como pareja.

Las imágenes también llamaron la atención porque Camila y Sergio han optado por mantener activa su relación en redes sociales, pese a las críticas que reciben en algunas publicaciones. Ambos han compartido momentos de su vida cotidiana, viajes y cambios de residencia fuera del Perú.

Durante los últimos meses, Camila acompañó al futbolista en sus experiencias profesionales en el extranjero. Antes estuvo junto a él durante su etapa en Turquía y luego volvió a mostrarse a su lado en Serbia, donde continuó con sus actividades deportivas.

La pareja ya había atravesado cuestionamientos públicos por la exposición mediática de Sergio Peña. Tras la difusión de una denuncia por presunto abuso sexual en Montevideo, Uruguay, que involucró al futbolista junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, Camila Ganoza decidió restringir su cuenta de Instagram y limitar el acceso a sus publicaciones.

La denuncia fue difundida a inicios de 2026 y generó repercusiones en el fútbol peruano. De acuerdo con la información que circuló entonces, la investigación en Argentina fue archivada y el caso continuaba en Uruguay, país donde habrían ocurrido los hechos denunciados. No obstante, Sergio Peña no ha sido declarado responsable por ninguna autoridad judicial en relación con estos hechos.

Sergio Peña y Camila Ganoza se han mostrado juntos durante los cambios de residencia del deportista en el extranjero.
Sergio Peña y Camila Ganoza se han mostrado juntos durante los cambios de residencia del deportista en el extranjero.

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