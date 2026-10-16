Inspeccionan labores mineras cerca de las Líneas de Nasca y hallan cuatro bocaminas, equipos y construcciones rústicas en siete hectáreas

La diligencia se realizó el miércoles 14 de octubre en Cerro Copara, provincia de Nasca, región Ica.

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La actividad minera en Cerro Copara, ubicado en la provincia de Nasca, región Ica, fue objeto de una inspección fiscal el miércoles 14 de octubre. La diligencia contó con la participación de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, el Ministerio Público y la Policía Ambiental.

El operativo permitió verificar instalaciones vinculadas con labores mineras en un espacio aproximado de siete hectáreas. Durante el recorrido, las autoridades revisaron bocaminas, construcciones rústicas y equipos utilizados en la zona.

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La intervención también permitió identificar a seis personas relacionadas con las actividades inspeccionadas. Según la información recogida durante la diligencia, estas manifestaron que trabajaban para distintos responsables de las operaciones mineras.

La inspección incluyó la revisión de posibles evidencias arqueológicas en la superficie y la ubicación de los trabajos respecto de las áreas de protección cultural de Nasca. La DDC de Ica constató que las labores examinadas se encuentran fuera de la reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

Inspección fiscal permitió verificar cuatro bocaminas y equipos mineros

Intervinieron la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, el Ministerio Público y la Policía Ambiental. Difusión

Durante la diligencia del 14 de octubre, los representantes de las instituciones participantes inspeccionaron cuatro bocaminas y diversas instalaciones rústicas destinadas a habitaciones y cocina. También verificaron la presencia de maquinaria y equipos relacionados con las labores mineras.

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El área examinada comprende aproximadamente siete hectáreas de Cerro Copara. En ese espacio, la revisión permitió reconocer las estructuras empleadas por las personas vinculadas con las actividades inspeccionadas.

La participación de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica respondió a la necesidad de verificar las condiciones del lugar desde el ámbito de la protección del patrimonio cultural. En la intervención también participaron el Ministerio Público y la Policía Ambiental.

Uno de los resultados de la inspección fue la ausencia de elementos culturales visibles en la superficie del área recorrida. De acuerdo con la información proporcionada por la DDC de Ica, durante la diligencia no se identificaron evidencias de ese tipo.

Asimismo, la evaluación permitió establecer que las labores mineras inspeccionadas se ubican fuera del área de reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca. Esta constatación delimita la ubicación de los trabajos examinados respecto del espacio protegido.

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La información disponible no precisa la existencia de hallazgos arqueológicos en otros sectores de Cerro Copara ni detalla eventuales medidas administrativas o sanciones contra los responsables de las actividades mineras.

Seis personas fueron identificadas durante el recorrido

Las autoridades inspeccionaron aproximadamente siete hectáreas vinculadas con actividades mineras.

La inspección permitió identificar a seis personas vinculadas con los trabajos que se desarrollan en el área examinada. Según el reporte de la diligencia, estas indicaron que prestaban servicios para distintos responsables de la actividad minera.

La intervención reunió a entidades con competencias relacionadas con la fiscalización y la protección ambiental y cultural. La DDC de Ica participó en la verificación de las condiciones del lugar y de su relación con el patrimonio arqueológico de la provincia de Nasca.

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