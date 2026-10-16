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Figura de Rebaza Acosta no se intimida ante Alianza Lima: “Es el actual campeón, pero es un equipo más”

Greta Martinelli, armadora argentina del equipo chalaco, destacó la importancia de medirse con uno de los principales protagonistas del campeonato desde la jornada inaugural

Greta Martinelli anticipa el desafío de Rebaza Acosta ante Alianza Lima: “Es el actual campeón, pero es un equipo más”.
Greta Martinelli anticipa el desafío de Rebaza Acosta ante Alianza Lima: “Es el actual campeón, pero es un equipo más”. Crédito María Fe Baltodano
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Greta Martinelli, armadora argentina y uno de los refuerzos de Rebaza Acosta para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley, se refirió al estreno oficial que tendrá su equipo frente a Alianza Lima, vigente campeón del torneo. La jugadora reconoció que el plantel todavía atraviesa una etapa de adaptación, pero aseguró que afrontará el desafío con ambición y confianza.

Después de la derrota por 4-0 ante Deportivo Géminis en la Noche Rebacina, un encuentro que permitió al conjunto chalaco presentarse ante su público antes del inicio de la competencia oficial, la colocadora explicó que el equipo aún necesita tiempo de trabajo para consolidar su juego colectivo y mejorar la conexión con las atacantes.

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“Yo creo que estamos todavía en proceso, nos falta entrenar y unirnos como equipo, pero trabajando en eso. En los otros sets capaz se vio un poco más que queríamos, pero bueno, seguimos entrenando y dando lo mejor para demostrar el Rebaza que queremos ser. Y por eso digo que estamos en proceso, de encontrarnos todas, de encontrarme yo con las atacantes, de la cancha, de todo”, manifestó.

Martinelli también señaló que el equipo espera completar su plantel para llegar en mejores condiciones al inicio de la Liga Peruana de Vóley. En ese sentido, reconoció que tiene muchas ganas de comenzar la competencia, aunque su principal preocupación pasa por lograr que todas las jugadoras se integren y alcancen un buen nivel colectivo.

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“Estamos esperando a las que nos faltan y estamos tratando de estar lo mejor para cuando empiece la liga el finde. Tengo muchas ganas de que empiece, no digo que estoy preocupada, pero quiero que nos encontremos todas como equipo, así que en ese sentido es como que estoy muy atenta a eso”, explicó.

La armadora argentina se refirió al desafío de enfrentar al vigente campeón en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley y expresó su confianza en el potencial del renovado plantel de Rebaza Acosta. (Video: Sportivo)

Greta Martinelli y el desafío de enfrentar a Alianza Lima en el debut

Rebaza Acosta tendrá una exigente prueba en su primer partido oficial de la temporada, pues se medirá con Alianza Lima, equipo que buscará defender el título conseguido en las tres campañas anteriores. Para Martinelli, comenzar el campeonato ante un rival de ese nivel representa una oportunidad para medir el rendimiento de su equipo y elevar su nivel competitivo.

“Alianza es un buen rival. Está bueno que empecemos con un rival tan bueno, siempre te pones un poco a la altura con los buenos rivales, así que es un buen desafío. Vamos a tratar de jugar; o sea, es el actual campeón, pero es un equipo más”, sostuvo la armadora argentina.

La exjugadora del Deportivo Soan también destacó el crecimiento que viene mostrando el vóley peruano y se mostró entusiasmada por afrontar una nueva temporada. Martinelli consideró que la competencia representa un reto importante para Rebaza Acosta y aseguró que el plantel buscará dar lo mejor desde el comienzo.

“Se viene una temporada muy buena y también todo el mundo habla de eso, así que la verdad que me pone contenta que crezca año a año la liga peruana. Es un desafío más, vamos a ir con todo”, afirmó.

Greta Martinelli es refuerzo de Rebaza Acosta para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Greta Martinelli es refuerzo de Rebaza Acosta para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Greta Martinelli pide confianza en Rebaza Acosta pese a la derrota ante Géminis

Pese al resultado adverso en la Noche Rebacina, Martinelli pidió a los hinchas mantener la confianza en el equipo. La argentina reconoció que la presentación no reflejó todo lo que el plantel pretende mostrar durante la temporada, pero aseguró que Rebaza Acosta cuenta con jugadoras capaces de competir y demostrar una mejor versión.

“Si bien no fue lo que queríamos demostrar capaz en este partido, que la gente confíe porque yo creo que tenemos un lindo equipo y lo vamos a demostrar”, expresó.

Con el debut oficial cada vez más cerca, Rebaza Acosta continuará trabajando para completar su plantel y consolidar su funcionamiento colectivo. El enfrentamiento ante Alianza Lima será el primer gran examen de la temporada para Martinelli y sus compañeras, que buscarán dejar atrás la caída ante Géminis y mostrar en la cancha el equipo que pretenden construir.

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