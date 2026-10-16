Perú

Detienen a tres policías acusados de coordinar pagos para frenar una denuncia por agresión sexual en Piura

Los agentes son investigados por presunto cohecho pasivo propio, tras una intervención fiscal que incluyó allanamientos e incautación de equipos y documentos

Piura
Tres policías detenidos en Piura: los suboficiales son investigados por presuntamente coordinar pagos para que una mujer desistiera de una denuncia por agresión sexual contra dos hombres
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Tres efectivos de la Policía Nacional (PNP) fueron detenidos este jueves en una comisaría de la región Piura, en el norte del país, por presuntamente coordinar pagos irregulares para que una mujer desistiera de continuar con una denuncia por agresión sexual contra dos hombres.

Los suboficiales, imputados por cohecho pasivo propio, fueron intervenidos en la comisaría de La Matanza, en la provincia de Morropón, durante un operativo de la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor).

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Los agentes detenidos fueron identificados como Dilmer Pacherrez C. y Jhon H. Crisanto, ambos suboficiales de segunda, y Omar D. Aguirre I., suboficial de tercera.

Según la nota difundida por el Ministerio Público, los hechos se habrían producido entre el 23 y el 24 de marzo de 2026, después de que una ciudadana acudiera a esa dependencia policial para denunciar un caso de violencia machista.

Piura
Hechos ocurridos en marzo: las presuntas irregularidades se habrían producido entre el 23 y el 24 de marzo de 2026, después de que la ciudadana acudiera a la comisaría de La Matanza, en Morropón

En ese contexto, los uniformados habrían coordinado cobros e intercambios de dinero con los dos hombres denunciados, identificados como Víctor H. Sullón A. y Héctor A. Ruiz R., con el propósito de que la denunciante no continuara con el procedimiento.

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Las pesquisas apuntan a que los pagos se habrían gestionado mediante el aplicativo Yape y cuentas bancarias. Además, los efectivos presuntamente utilizaron un vehículo policial para trasladar a la denunciante hasta la ciudad de Piura, donde se habrían realizado entregas de dinero en efectivo y depósitos bancarios.

Estos hechos forman parte de las diligencias destinadas a esclarecer las presuntas coordinaciones entre los agentes y los civiles, así como la posible utilización de recursos policiales para interferir en la denuncia.

El operativo estuvo a cargo del fiscal Jesús Aranguren, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Piura, en cumplimiento de una orden judicial de detención preliminar y allanamiento.

La medida también autorizó el descerraje, los registros personales, la incautación de elementos relevantes para el caso y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Las diligencias comprendieron, además, inmuebles y otras personas civiles vinculadas con la investigación.

Piura
Pagos mediante Yape y cuentas bancarias: los agentes habrían coordinado cobros con los dos hombres denunciados y utilizado un vehículo policial para trasladar a la mujer hasta Piura, donde se habrían realizado entregas de dinero

Hasta el momento, se han incautado los teléfonos celulares de los investigados y diversa documentación, entre otros elementos que serán analizados como parte de la pesquisa.

¿Cómo denunciar violencia?

Las víctimas de violencia machista pueden denunciar agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas y solicitar orientación y protección mediante distintos canales gratuitos.

La Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece atención telefónica gratuita las 24 horas del día, todos los días del año. Brinda orientación, consejería y soporte emocional, tanto a las víctimas como a quienes conozcan un caso de violencia.

También es posible acudir a una comisaría o llamar al 105 ante una emergencia policial. Otra alternativa es presentar una denuncia en los Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM), que ofrecen asesoría legal, apoyo psicológico y atención social gratuita. Algunos funcionan dentro de comisarías y atienden las 24 horas.

El Ministerio del Interior permite registrar denuncias por violencia contra las mujeres y otros integrantes del grupo familiar mediante su plataforma digital. La persona denunciante puede identificarse o mantener el anonimato, y recibe un código para consultar el estado del trámite.

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