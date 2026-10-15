Perú

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia coinciden en que hay mucha hipocresía en la salsa: “A mí me han sonreído todas las víboras como a ti”

Las salseras no descartaron grabar una colaboración en el futuro si sus agendas y proyectos coinciden.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt coincidieron en que la salsa peruana necesita más apoyo entre sus intérpretes. YouTube: La Sustancia.
Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt coincidieron en que la salsa peruana necesita más apoyo entre sus intérpretes. YouTube: La Sustancia.
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Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt coincidieron en que la industria de la salsa peruana atraviesa problemas de falta de respaldo e hipocresía. Las intérpretes protagonizaron un inesperado enlace telefónico durante el pódcast ¿Qué puede salir mal?, conducido por Carlos Vílchez y Anahí de Cárdenas, donde hablaron de las dificultades que enfrentan las mujeres dentro del medio musical.

La conversación se produjo mientras Yahaira participaba como invitada en el programa. Daniela ingresó por teléfono y ambas artistas coincidieron al referirse a los comentarios, rivalidades y actitudes que, según afirmaron, existen entre algunas personas de la industria.

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“Yo pienso igual que tú”, le dijo Plasencia a Darcourt al iniciar el diálogo. La salsera sostuvo que hace falta mayor apoyo entre colegas, especialmente entre las intérpretes que buscan abrirse camino en un género donde la competencia suele ser intensa.

Daniela Darcourt respondió con una frase que llamó la atención por la sinceridad con la que se dirigió a su colega. “Es que es verdad. Tú y yo lo sabemos, porque a ti te han sonreído todas las víboras, a mí me han sonreído todas y al final...”, expresó.

Yahaira coincidió con esa percepción y completó la idea. “Tal cual, tal cual. Acá estamos diciendo lo mismo, que no hay mucho apoyo y que, bueno, hay mucha hipocresía también en el medio”.

Extracto de una conversación grabada en un estudio de podcast donde la cantante Yahaira Plasencia interactúa con un presentador. Durante la sesión, la artista utiliza un teléfono móvil junto al micrófono mientras abordan temas relacionados con el entorno musical de la salsa.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt coincidieron en el pódcast

El encuentro sorprendió porque Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia han sido vinculadas durante años a comparaciones, rumores de rivalidad y cruces de declaraciones. Ambas son dos de las voces más visibles de la salsa peruana contemporánea y sus carreras han sido analizadas de manera constante en televisión, redes sociales y espacios de espectáculos.

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Sin embargo, durante la conversación en ‘¿Qué puede salir mal?’, las cantantes dejaron de lado cualquier diferencia pública y mostraron disposición para respaldarse. Yahaira señaló que la industria necesita que las artistas se unan y se brinden apoyo frente a las dificultades que enfrentan.

“Acá nos están pidiendo: ‘Ya júntense, júntense’”, comentó Yahaira Plasencia al aludir a los pedidos del público para que ambas compartan escenario o graben una canción.

La intérprete explicó que cada una mantiene sus propios compromisos profesionales, cronogramas y proyectos musicales. No obstante, no descartó que en el futuro puedan trabajar juntas si las condiciones se dan.

“Obviamente, Daniela tiene su cronograma de proyectos y yo también. Pero si, como les digo, si en algún momento eso se da más adelante, bienvenido sea, que ayudaría mucho a la industria, sobre todo a las mujeres salseras”, manifestó Yahaira.

La respuesta de Daniela Darcourt fue directa. La cantante aseguró que no tendría inconveniente en colaborar con Plasencia y reiteró que está dispuesta a apoyarla cuando sea necesario.

“Claro que sí, claro que sí. Ya lo hemos dicho muchas veces tú y yo, pero en el momento que necesites de mí, yo no tengo ningún problema. Si coincidimos”, afirmó Daniela Darcourt durante la llamada.
Daniela Darcourt aseguró que tanto ella como Yahaira Plasencia han enfrentado actitudes hipócritas dentro de la industria. YouTube: La Sustancia.
Daniela Darcourt aseguró que tanto ella como Yahaira Plasencia han enfrentado actitudes hipócritas dentro de la industria. YouTube: La Sustancia.

La posibilidad de una colaboración entre las dos salseras

Las declaraciones reactivaron entre los seguidores la expectativa de una futura colaboración musical. Durante años, el público ha pedido que Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt unan sus voces en una canción o participen juntas en una presentación especial.

Hasta ahora, ninguna confirmó que exista un tema grabado, una fecha de lanzamiento o un proyecto definido. Sin embargo, ambas dejaron abierta la posibilidad de coincidir cuando sus agendas lo permitan.

Yahaira Plasencia sostuvo que una eventual unión tendría un impacto positivo para las mujeres de la salsa. “En el momento que puedas necesitar de mí, de aquí adelante, como sea, sabes que acá estamos para apoyarnos, porque la industria necesita eso, apoyo para todas las chicas”, señaló.

La intérprete también aprovechó el espacio para enviar un mensaje a sus compañeras del género. “Un beso para todas mis compañeras, de verdad, que yo sé que la están luchando porque este medio es complicado”, dijo.

La conversación mostró un tono distinto al que suele rodear a ambas artistas en programas de espectáculos. Las comparaciones entre Yahaira y Daniela han sido recurrentes, tanto por sus carreras musicales como por sus apariciones televisivas y los distintos momentos mediáticos que protagonizaron.

En lugar de alimentar ese contraste, esta vez las dos coincidieron en que el principal desafío es fortalecer el respaldo entre las mujeres que trabajan en la música tropical.

Las diferencias y los cruces que marcaron su relación pública

La relación entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia ha pasado por diversos momentos desde que ambas comenzaron a consolidarse como figuras de la salsa peruana. Los primeros roces públicos se remontan a sus experiencias en televisión y a la percepción de una competencia que fue amplificada por comentarios, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

Uno de los episodios más recordados ocurrió luego de que Yahaira opinara sobre la popularidad de Daniela. En aquel momento, la cantante señaló que la fama podía “marear” a algunas personas y aconsejó mantener los pies en la tierra. Esa frase generó reacciones y fue interpretada como una crítica hacia su colega.

Con el tiempo, las dos artistas afrontaron distintas preguntas sobre una posible rivalidad. Daniela Darcourt señaló en más de una oportunidad que no sentía odio, rencor ni envidia hacia Yahaira Plasencia, aunque también dejó en claro que no aceptaría que se minimice su trabajo o que se construyan narrativas sin fundamento.

El cruce más fuerte de los últimos meses ocurrió cuando Daniela Darcourt opinó sobre las medidas legales que Yahaira Plasencia impulsó contra Magaly Medina. La intérprete de “Señor mentira” calificó esa situación como un “exceso” y un “show mediático”, una postura que provocó una respuesta de Yahaira en redes sociales.

Yahaira Plasencia pidió entonces que no se banalizara la violencia psicológica ni el acoso contra las mujeres. La artista sostuvo que las opiniones sobre un asunto de ese tipo debían expresarse con responsabilidad y fundamentos.

Daniela Darcourt, por su parte, mantuvo su posición y afirmó que expresa lo que considera correcto, incluso si sus declaraciones generan controversia. El episodio alimentó nuevamente los comentarios sobre la relación entre ambas.

Sin embargo, el enlace telefónico en el pódcast mostró una escena distinta. Las dos salseras hablaron desde la experiencia compartida de trabajar en un medio competitivo y coincidieron en que han enfrentado sonrisas y gestos que, según dijeron, no siempre reflejan apoyo real.

Daniela Darcourt defiende a Yahaira Plasencia y pide que la dejen trabajar
Daniela Darcourt defiende a Yahaira Plasencia y pide que la dejen trabajar

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