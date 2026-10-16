Francisco Hervás se alista para el estreno de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Tenemos poca información sobre Soan”

Francisco Hervás afrontará su segunda temporada al mando de Universitario. Crédito: Universitario.

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Universitario de Deportes iniciará su camino en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 ante Deportivo Soan, con la meta de sostener el crecimiento mostrado durante la campaña anterior y avanzar hasta una instancia que todavía no alcanzó: la final del campeonato.

El equipo dirigido por Francisco Hervás debutará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario que albergará todos los encuentros de la primera fecha. El técnico español asumirá su segundo curso al frente de las ‘pumas’, que buscarán trasladar al torneo oficial el trabajo realizado durante la pretemporada.

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Hervás remarcó que el inicio del certamen despierta expectativas, aunque admitió que existe información limitada sobre el primer adversario. “Enfrentamos el primer partido con mucha ilusión, como ocurre en cada inicio de liga. Tenemos poca información sobre Soan, algo normal a estas alturas porque los equipos aún no han tenido mucha exposición”, manifestó.

El entrenador explicó que el plan de Universitario estará orientado a imponer sus condiciones desde el arranque, sin descuidar los ajustes que demande el desarrollo del juego. “Nuestra prioridad será concentrarnos en nuestro rendimiento e interpretar lo que proponga el rival durante el encuentro para intentar quedarnos con los tres puntos en casa”, añadió.

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El conjunto ’crema’ se estrenará en la Liga Peruana de Vóley ante el conjunto que dirige Vinícius Fernandes. Crédito: Central Vóley.

La Liga Peruana de Vóley contará con 12 participantes y tendrá modificaciones en su sistema de competencia. Durante la primera fase, los equipos disputarán 11 fechas bajo el formato de todos contra todos. Los 10 mejores accederán a la siguiente etapa, mientras que el último perderá la categoría.

La segunda ronda reunirá a esos 10 clubes y conservará los puntajes obtenidos. Al término de esa instancia, los ocho primeros clasificarán a los ’play-offs’. Los dos cuadros que queden en el fondo de la tabla deberán jugar un repechaje frente a los mejores equipos de la Liga Intermedia.

Hervás valoró las novedades que presenta el campeonato, entre ellas el sorteo del fixture, que ubicó a los principales candidatos en distintas posiciones para que sus enfrentamientos no se concentren al cierre de la primera fase. “Me parece interesante que se incorporen novedades. Es positivo innovar para que la competencia no se convierta en una rutina de una temporada a otra. Estamos contentos de iniciar esta experiencia y con muchas ganas de empezar a jugar”, señaló.

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Objetivo trazado

Universitario tiene como objetivo llegar por primera vez a la definición por el título de la Liga Peruana de Vóley. El curso pasado, en la primera experiencia de Hervás en el banquillo crema, el equipo quedó cerca de esa posibilidad, pero Universidad San Martín frenó su avance en las semifinales.

Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: Maricarmen Guerrero.

El plantel afrontará una temporada con rivales que también aspiran a pelear en los puestos de arriba, entre ellos Alianza Lima, tricampeón vigente, San Martín y Regatas Lima. La exigencia del formato obligará a sostener regularidad desde la jornada inicial, pues los resultados de la primera rueda se arrastrarán a la siguiente etapa.

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“El objetivo es común para todos [alcanzar la primera final]. Sabemos que será difícil y que muchos equipos trabajan con la misma meta, pero nos sentimos fuertes y capacitados. Trabajaremos todos los días para pelear por el título”, expresó el entrenador de las ‘pumas’.

La institución estudiantil abrirá su calendario frente a un Deportivo Soan que también tendrá su primer examen oficial de la temporada. El cuadro de Puente Piedra buscará sumar en un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos que pretenden comenzar con una victoria.

Universitario vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del partido

El duelo entre Universitario y Deportivo Soan se jugará este sábado 17 de octubre, por la primera fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

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Universitario de Deportes se medirá en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley a Deportivo Soan. Crédito: RRSS clubes.

El horario equivale a las 17:00 en Colombia y Ecuador; 18:00 en Bolivia y Venezuela; y 19:00 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Antes del choque de las ‘pumas’, Atlético Atenea y Olva Latino se medirán desde las 14:45. La jornada del sábado se cerrará con el partido entre San Martín y Circolo Sportivo Italiano, programado para las 19:00.

Los hinchas podrán seguir el estreno de Universitario a través de Latina TV, que emitirá los partidos del torneo por señal abierta. La transmisión estará disponible en el canal 2, su señal en alta definición, la página web y la aplicación de la televisora.

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