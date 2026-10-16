Perú Deportes

Francisco Hervás se alista para el estreno de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Tenemos poca información sobre Soan”

El entrenador español de la institución estudiantil afrontará su segundo temporada al mando del equipo. ”El objetivo es común para todos [alcanzar la primera final]”, sostuvo

Francisco Hervás afrontará su segunda temporada al mando de Universitario.
Francisco Hervás afrontará su segunda temporada al mando de Universitario. Crédito: Universitario.
Guardar

Universitario de Deportes iniciará su camino en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 ante Deportivo Soan, con la meta de sostener el crecimiento mostrado durante la campaña anterior y avanzar hasta una instancia que todavía no alcanzó: la final del campeonato.

El equipo dirigido por Francisco Hervás debutará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario que albergará todos los encuentros de la primera fecha. El técnico español asumirá su segundo curso al frente de las ‘pumas’, que buscarán trasladar al torneo oficial el trabajo realizado durante la pretemporada.

PUBLICIDAD

Hervás remarcó que el inicio del certamen despierta expectativas, aunque admitió que existe información limitada sobre el primer adversario. “Enfrentamos el primer partido con mucha ilusión, como ocurre en cada inicio de liga. Tenemos poca información sobre Soan, algo normal a estas alturas porque los equipos aún no han tenido mucha exposición”, manifestó.

El entrenador explicó que el plan de Universitario estará orientado a imponer sus condiciones desde el arranque, sin descuidar los ajustes que demande el desarrollo del juego. “Nuestra prioridad será concentrarnos en nuestro rendimiento e interpretar lo que proponga el rival durante el encuentro para intentar quedarnos con los tres puntos en casa”, añadió.

PUBLICIDAD

El conjunto ’crema’ se estrenará en la Liga Peruana de Vóley ante el conjunto que dirige Vinícius Fernandes. Crédito: Central Vóley.

La Liga Peruana de Vóley contará con 12 participantes y tendrá modificaciones en su sistema de competencia. Durante la primera fase, los equipos disputarán 11 fechas bajo el formato de todos contra todos. Los 10 mejores accederán a la siguiente etapa, mientras que el último perderá la categoría.

La segunda ronda reunirá a esos 10 clubes y conservará los puntajes obtenidos. Al término de esa instancia, los ocho primeros clasificarán a los ’play-offs’. Los dos cuadros que queden en el fondo de la tabla deberán jugar un repechaje frente a los mejores equipos de la Liga Intermedia.

Hervás valoró las novedades que presenta el campeonato, entre ellas el sorteo del fixture, que ubicó a los principales candidatos en distintas posiciones para que sus enfrentamientos no se concentren al cierre de la primera fase. “Me parece interesante que se incorporen novedades. Es positivo innovar para que la competencia no se convierta en una rutina de una temporada a otra. Estamos contentos de iniciar esta experiencia y con muchas ganas de empezar a jugar”, señaló.

Objetivo trazado

Universitario tiene como objetivo llegar por primera vez a la definición por el título de la Liga Peruana de Vóley. El curso pasado, en la primera experiencia de Hervás en el banquillo crema, el equipo quedó cerca de esa posibilidad, pero Universidad San Martín frenó su avance en las semifinales.

Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Baja confirmada de Universitario para debut en la Liga Peruana de vóley 2026/2027: Maricarmen Guerrero.

El plantel afrontará una temporada con rivales que también aspiran a pelear en los puestos de arriba, entre ellos Alianza Lima, tricampeón vigente, San Martín y Regatas Lima. La exigencia del formato obligará a sostener regularidad desde la jornada inicial, pues los resultados de la primera rueda se arrastrarán a la siguiente etapa.

“El objetivo es común para todos [alcanzar la primera final]. Sabemos que será difícil y que muchos equipos trabajan con la misma meta, pero nos sentimos fuertes y capacitados. Trabajaremos todos los días para pelear por el título”, expresó el entrenador de las ‘pumas’.

La institución estudiantil abrirá su calendario frente a un Deportivo Soan que también tendrá su primer examen oficial de la temporada. El cuadro de Puente Piedra buscará sumar en un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos que pretenden comenzar con una victoria.

Universitario vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del partido

El duelo entre Universitario y Deportivo Soan se jugará este sábado 17 de octubre, por la primera fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Universitario de Deportes se medirá en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley a Deportivo Soan.
Universitario de Deportes se medirá en la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley a Deportivo Soan. Crédito: RRSS clubes.

El horario equivale a las 17:00 en Colombia y Ecuador; 18:00 en Bolivia y Venezuela; y 19:00 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Antes del choque de las ‘pumas’, Atlético Atenea y Olva Latino se medirán desde las 14:45. La jornada del sábado se cerrará con el partido entre San Martín y Circolo Sportivo Italiano, programado para las 19:00.

Los hinchas podrán seguir el estreno de Universitario a través de Latina TV, que emitirá los partidos del torneo por señal abierta. La transmisión estará disponible en el canal 2, su señal en alta definición, la página web y la aplicación de la televisora.

Temas Relacionados

Francisco HervásUniversitario VóleyLiga Peruana de VóleyVóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026

Las autoridades del club de Sullana desean prolongar el vínculo del entrenador argentino, quien ha logrado llevar al ‘vendaval’ a luchar codo a codo con elencos grandes en el Torneo Clausura y disputar el título de la Copa de la Liga

Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026

Las dos opciones que valora Alianza Lima para reemplazar a Alejandro Duarte en 2027: ¿De quiénes se trata?

La directiva blanquiazul ya trabaja en el mercado de pases con dos nombres concretos para reforzar la portería de cara a la siguiente temporada

Las dos opciones que valora Alianza Lima para reemplazar a Alejandro Duarte en 2027: ¿De quiénes se trata?

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

De Sudamérica a Europa se disputarán diversos compromisos en la Europa League, Conference League, Copa Libertadores; incluyendo la participación peruana en el extranjero

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Las ‘leonas’ hicieron su debut en el torneo enfrentando a Palmeiras en Quito. Revisa los marcadores de los partidos de la jornada inaugural y cómo comenzó la lucha por avanzar a los cuartos de final

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así va Universitario tras perder con Palmeiras por fecha 1

El equipo de Carlos Véliz no pudo ante el ’verdao’ en su debut en un encuentro donde las brasileñas contaron con numerosas chances para ampliar su victoria

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así va Universitario tras perder con Palmeiras por fecha 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

ENTRETENIMIENTO

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Gian Marco ingresa al Salón de la Fama de los Compositores Latinos tras 35 años de carrera

Novia de Sergio Peña enfurece y responde a quienes le piden a futbolista dar el divorcio a Valery Revello: “No están enterados de nada”

Christian Cueva niega deber 58 mil soles por los panetones y apunta a su hermano: "No tengo nada que ver"

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia coinciden en que hay mucha hipocresía en la salsa: “A mí me han sonreído todas las víboras como a ti”

DEPORTES

Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Diego Elías va por la gloria en Egipto: el peruano jugará la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer a Paul Coll

Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026

Las dos opciones que valora Alianza Lima para reemplazar a Alejandro Duarte en 2027: ¿De quiénes se trata?

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo