Christian Cueva niega deber 58 mil soles por los panetones y apunta a su hermano: "No tengo nada que ver"

En una entrevista exclusiva, el futbolista Christian Cueva aborda los asuntos legales que rodean a su hermano, afirmando que él mismo no tiene ninguna implicación y subrayando la responsabilidad personal de cada individuo. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Christian Cueva, futbolista de Sport Boys, salió al frente luego de que un empresario lo acusara de mantener una deuda pendiente por la producción de panetones realizada en 2023. En una comunicación con el programa ‘Amor y fuego’, el jugador conocido como ‘Aladino’ negó responsabilidad directa en el caso y señaló que el negocio estuvo a cargo de su hermano, Jorge Luis Cueva.

El reclamo fue expuesto el 14 de octubre en ‘Magaly TV La Firme’, donde el empresario Julio Rodríguez, propietario de la panificadora La Providencia, denunció que el futbolista le adeuda 58 mil soles por la elaboración de los panetones de la marca CC10. Rodríguez aseguró que el caso ya fue judicializado tras el fracaso de un intento de conciliación entre las partes.

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El futbolista niega responsabilidad y señala a su hermano como titular del negocio

Durante la entrevista televisiva, Cueva explicó que su participación en el emprendimiento se limitó a prestar su imagen, debido al vínculo familiar con Jorge Luis Cueva. “Acaba de salir un señor que no conozco del emprendimiento que tuvo mi hermano Jorge Luis, que se trataba de los panetones de una deuda, recuerden que es mi familia, pude haber dado mi imagen porque es mi familia, yo no tengo nada que ver... eso es un tema que está judicializado”, manifestó el deportista.

El jugador insistió en que el conflicto corresponde a un asunto surgido hace varios años y que deberá resolverse por la vía legal entre el empresario y su hermano. Al ser consultado sobre si había confrontado a Jorge Luis por el reclamo económico, Cueva reiteró que no le compete intervenir. “Yo, como te lo dije, es un tema de hace unos años, tanto él tiene su descargo y la otra parte también, pero yo no tengo nada que ver, ya se encargarán ellos dos”, respondió.

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El futbolista Christian Cueva habla en exclusiva sobre los problemas legales que afectan a su hermano, aclarando que él es ajeno a la situación y expresando su confianza en su familia. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Pese a deslindar responsabilidad, el futbolista fue enfático en que no encubrirá a su hermano si se demuestra alguna conducta irregular en el manejo del negocio. “Yo confío en mi hermano, en mi familia, lógicamente son mis hermanos, yo no voy a apañar en el caso sea negativo”, afirmó Cueva durante la conversación televisiva.

El jugador amplió su postura y cuestionó directamente al empresario por haberlo vinculado públicamente al caso. “Yo no conozco a la persona, incluso me ha involucrado. Es muy fácil hablar así a la ligera de mí. Yo creo que la persona que hoy por hoy salió hablar, tendrá que asumir las consecuencias, porque me está señalando”, precisó.

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El empresario detalla el origen de la deuda y advierte con el embargo de bienes

Julio Rodríguez sostuvo que la relación comercial con el entorno de Cueva se extendió entre 2021 y 2023, periodo en el que su panificadora fabricó los productos CC10 vinculados a la imagen del futbolista y a su apodo como ‘Cholito’. Según su relato, los primeros comprobantes de pago se emitieron a nombre de la constructora del deportista, pero en 2023 le solicitaron modificar la facturación para que figurara a nombre de Jorge Cueva.

El empresario explicó que, ante la falta de pago, intentó una conciliación extrajudicial que no prosperó porque las partes involucradas no se presentaron. “Llevamos a conciliación, nunca se presentaron, y es por ello que ya procedimos con la demanda judicial, en la cual el juez ya nos ha admitido la demanda”, declaró Rodríguez en el reportaje de ‘Magaly TV La Firme’. El propietario de La Providencia advirtió además que, de no concretarse el pago, avanzará con el embargo de bienes del futbolista para recuperar el monto reclamado.

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Un empresario peruano reclama una deuda de 58,000 soles por la compra de panetones, alegando que el futbolista Christian Cueva y su círculo cercano no han cumplido con el pago. El caso ha llegado a instancias legales, generando polémica en plena temporada navideña | Magaly TV: La Firme

Como parte de las pruebas presentadas, Rodríguez difundió un audio atribuido a Jorge Cueva en el que una persona explica las dificultades para reunir el dinero destinado al pago del proveedor. “Me he movido por la tierra, me he ido para allá, me he ido para acá tratando de juntar el producto y obtener la liquidez para poderte pagar”, se escucha en el fragmento difundido por el programa. Cabe precisar que la admisión de una demanda judicial no equivale a una sentencia que declare probada la deuda, ni implica que un embargo ya haya sido ejecutado.

La controversia coincide con el lanzamiento de una nueva marca con Pamela Franco

El reclamo económico resurgió justo cuando Cueva impulsa, junto a su pareja, Pamela Franco, el lanzamiento de una nueva marca de panetones llamada Mi Cholito, con dos meses de anticipación a la campaña navideña. Según el reportaje, la producción de esta nueva línea estaría a cargo de la Compañía Nacional de Chocolates del Perú, un dato que generó cuestionamientos por parte de Rodríguez.

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“Me parece bastante desleal. De que se haya iniciado algo con ellos, quedaron mal y ahora están abriendo otro camino con otra panificadora”, manifestó el empresario, quien además recomendó a la nueva compañía proveedora formalizar adecuadamente los acuerdos comerciales para evitar inconvenientes similares.

Christian Cueva negó tener responsabilidad directa en el reclamo económico por la producción de panetones de la marca CC10.

Cueva no se pronunció directamente sobre el reclamo en sus redes sociales. En su lugar, el futbolista compartió un mensaje dedicado a Franco en su cuenta de Instagram, en medio de la disputa legal que su pareja mantiene por separado con Pamela López. Durante la entrevista televisiva, el deportista señaló que atraviesa una etapa en la que busca mantenerse alejado de conflictos y mencionó su preocupación por la próxima operación médica de su padre, además de su deseo de mantener la tranquilidad junto a Franco.

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