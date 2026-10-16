Perú

¿Cómo mejorar la alimentación familiar sin gastar más dinero? Las recomendaciones de EsSalud para hacer las compras

Desde revisar los octógonos de los productos procesados hasta incorporar menestras, quinua y frutas de estación, EsSalud brinda recomendaciones para elegir opciones nutritivas y cuidar la salud de toda la familia sin elevar los gastos del hogar

Platos con sangrecita, hígado, pescado, huevos cocidos, legumbres, papas, cítricos y cubiertos de madera sobre una mesa.
Una variedad de alimentos ricos en hierro como sangrecita, hígado, pescado, legumbres y cítricos contribuyen a la prevención de la anemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mantener una alimentación saludable sin incrementar los gastos del hogar es posible si se eligen productos nutritivos y accesibles que se encuentran en los mercados locales. Las menestras, los huevos, la avena y las frutas de estación figuran entre las alternativas que permiten incorporar distintos nutrientes a las comidas diarias.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomendó priorizar alimentos naturales y variados, además de moderar el consumo de productos procesados con exceso de azúcar, sodio y grasas saturadas. La institución recordó que mejorar los hábitos alimenticios no requiere necesariamente aumentar el presupuesto familiar.

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La nutricionista Romy Nadia Barreto Enciso, del CAP III San Juan de Miraflores de la Red Prestacional Rebagliati, también destacó la importancia de revisar las etiquetas de los productos antes de comprarlos. Estas decisiones contribuyen a mantener una dieta equilibrada y a prevenir enfermedades, con alternativas que pueden adaptarse a las necesidades de cada integrante de la familia.

Tazón de avena, plato con huevos revueltos y tostadas, frasco con yogur, cuencos con frutos secos, legumbres y cestas con frutas sobre una mesa.
Una selección de alimentos integrales, huevos, frutos secos, yogur y frutas conforma una propuesta de desayuno equilibrado recomendada por especialistas en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué alimentos económicos recomienda EsSalud para una dieta saludable?

Las menestras, como las lentejas, los frijoles y los garbanzos, son una de las alternativas que recomienda EsSalud para complementar la alimentación. Estos productos aportan proteínas vegetales, hierro y fibra, nutrientes importantes para el funcionamiento del organismo. Su incorporación en las comidas permite variar los platos sin depender exclusivamente de alimentos de origen animal.

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Otra opción es incluir huevo, pescado y pollo, que proporcionan proteínas necesarias para el organismo. A estos alimentos se suman la quinua y la avena, que aportan energía, fibra y minerales. La elección puede variar según la disponibilidad de los productos en los mercados y las necesidades de cada hogar.

Las frutas y verduras de estación también forman parte de las recomendaciones de la institución, debido a su aporte de vitaminas, minerales y fibra. Para la hidratación diaria, EsSalud aconseja priorizar el agua frente a las bebidas azucaradas. Combinar estos alimentos permite ampliar la variedad de la dieta y mantener hábitos saludables.

Una mesa de madera con bananas, espinacas, almendras, yogur, leche, lentejas, salmón, tofu, batatas, calabaza y papas.
Diversos alimentos ricos en potasio, magnesio y calcio se disponen sobre una mesa como opciones para prevenir calambres musculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos que necesita cada integrante de la familia según su edad

En el caso de los niños, EsSalud recomienda incorporar alimentos ricos en hierro, como la sangrecita bien cocida y las lentejas. También sugiere acompañar la alimentación con frutas como la mandarina y la naranja, cuya vitamina C favorece la absorción de este mineral. Una dieta variada contribuye al crecimiento y ayuda a prevenir la anemia durante la infancia.

Para los jóvenes, las alternativas incluyen pescado, huevo, pollo, menestras y cereales andinos. Estos alimentos aportan nutrientes que ayudan a cubrir las necesidades asociadas al estudio y la actividad física. La institución también aconseja preferir el agua frente a las bebidas azucaradas para mantener una hidratación adecuada.

En los adultos mayores, el pescado, el huevo, las menestras y la quinua aportan nutrientes importantes para conservar la masa muscular. La fibra y el consumo suficiente de líquidos también contribuyen al bienestar. Según la especialista, las necesidades nutricionales cambian con la edad, por lo que la alimentación debe considerar los requerimientos de cada etapa de la vida.

Octógonos de advertencia: qué información debes revisar en las etiquetas

Además de elegir productos nutritivos, EsSalud recomienda prestar atención a los octógonos de advertencia que aparecen en los envases de determinados productos procesados. Estos sellos permiten identificar aquellos que contienen cantidades elevadas de azúcar, sodio o grasas saturadas, información que ayuda a comparar opciones al momento de comprar.

Indecopi resolvió que medida impuesta por el Minsa para alimentos y bebidas no alcohólicas importadas es una barrera comercial no arancelaria carente de razonabilidad.
Indecopi resolvió que medida impuesta por el Minsa para alimentos y bebidas no alcohólicas importadas es una barrera comercial no arancelaria carente de razonabilidad.
“Los octógonos nos ayudan a tomar decisiones informadas al comprar productos procesados. Es importante revisar las etiquetas, moderar su consumo cuando contienen exceso de nutrientes críticos y priorizar una alimentación variada”, explicó Barreto Enciso en la nota institucional de EsSalud.

La recomendación es moderar el consumo de productos que presentan excesos de estos nutrientes y dar mayor espacio a alimentos naturales y variados. Revisar las etiquetas, elegir productos disponibles en los mercados locales y mantener una hidratación adecuada son medidas cotidianas que pueden contribuir al cuidado de la salud familiar sin necesidad de elevar los gastos del hogar.

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