Perú

Gian Marco ingresa al Salón de la Fama de los Compositores Latinos tras 35 años de carrera

El cantautor peruano recibió la distinción de manos de Emilio y Gloria Estefan en Miami, en una ceremonia que coincidió con el lanzamiento de su álbum número 18, dedicado a la salsa

Dos fotografías del cantautor Gian Marco vestido con traje azul mientras sostiene una estatuilla de bronce frente a un fondo oscuro
Gian Marco ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos en la decimotercera edición de los Premios La Musa en Miami.
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Gian Marco ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante la decimotercera edición de los Premios La Musa, celebrada el 14 de octubre en el Flamingo Theater de Miami, Estados Unidos. El cantautor peruano recibió la distinción de manos de Emilio y Gloria Estefan, en una ceremonia que reunió a destacadas figuras de la composición en español y que coincidió con el lanzamiento de su nuevo álbum de salsa, ‘Bajo la manga’.

El reconocimiento llegó después de 35 años de trayectoria musical y tras décadas de que el artista, a los 14 años, decidiera escribir sus primeras canciones. Al recibir el homenaje, el intérprete de Se me olvidó recordó ese momento inicial de su carrera y el significado que tuvo enfrentarse por primera vez a la composición.

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A los 14 años decidí escribir mis propias canciones y descubrí por primera vez el significado de lanzarme al vacío de una hoja en blanco junto a mi guitarra. ¿De dónde viene todo esto? Recibir este reconocimiento es un honor, es una sorpresa y es una respuesta luego de tantos años y tantas canciones preguntándome… ¿Lo estaré haciendo bien?”, expresó Gian Marco.

El cantautor agradeció el reconocimiento y lo vinculó a su admiración por Omar Alfanno

Para Gian Marco, la ceremonia tuvo un significado particular por su relación con Emilio Estefan, quien contribuyó a abrirle las puertas de su carrera internacional y mantiene una amistad con el artista desde hace años. La distinción también fue entregada por Omar Alfanno, compositor panameño al que el peruano admira dentro de la música latina, lo que convirtió la velada en una celebración especial de su trayectoria.

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Captura de pantalla de una red social con la foto de un hombre de traje azul que sostiene una escultura metálica junto a un texto
El homenaje llega tras 35 años de trayectoria musical desde que el artista empezó a componer sus primeras canciones.

Tras recibir el homenaje, el cantautor agradeció a quienes lo acompañaron durante la ceremonia y señaló que el reconocimiento no representa un cierre en su carrera, sino un impulso para continuar. “Ahora toca disfrutar este momento, abrazarlo, y luego… seguir cumpliendo sueños al lado de la música”, añadió. Gian Marco también dedicó una reflexión al vínculo entre la composición y el público que ha interpretado sus canciones a lo largo de los años.

“Crear es un milagro y ese milagro te hace entender que el destino de una canción siempre es la gente. Gracias a cada uno de los artistas que confiaron en mi trabajo al grabar mis canciones”, expresó.

Junto al cantautor peruano, ingresaron al Salón de la Fama el productor estadounidense Sergio George, el compositor colombiano Kike Santander, el puertorriqueño Yoel Henríquez, el mexicano Mario Quintero Lara, integrante de Los Tucanes de Tijuana, y el español Danny Daniel. La ceremonia incluyó además el Premio Legado de manera póstuma para la cantante cubana Celia Cruz, y el Premio La Musa Elena Casals para Lupita Infante, nieta del actor y cantante mexicano Pedro Infante.

Gian Marco, cantautor peruano, recibió un reconocimiento durante los Premios La Musa, en Miami, de manos de Emilio y Gloria Estefan. La distinción coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum de salsa, Bajo la manga. Video: Instagram Gian Marco

Gian Marco presenta su álbum número 18 con una incursión en la salsa

El ingreso al Salón de la Fama coincidió con el lanzamiento de ‘Bajo la manga’, el álbum número 18 de Gian Marco, disponible en plataformas digitales desde el jueves 15 de octubre. La producción reúne siete canciones: Contigo puedo ser, Deja que te rompa el corazón, Dime qué más, Me fui con ella, Me quedo, Nunca más y Si me tenías, esta última una nueva versión de uno de los temas más reconocidos de su repertorio.

El tema elegido como eje central de la producción es Deja que te rompa el corazón, una composición que combina la cumbia con aires de salsa y que el artista concibió pensando en el público de sus conciertos.

Es una de esas cumbias con aires de salsa que te permiten gozar y bailar de principio a fin. Escribí esta canción pensando en la gente, imaginando al público cantándola en las fiestas y, por supuesto, en nuestros conciertos. Siento que es una de esas canciones que trascienden el tiempo y se quedan para siempre en el corazón de las personas”, contó el cantautor.

Con este álbum, Gian Marco busca incursionar en sonidos que conocía previamente, pero que ahora asume desde una perspectiva distinta, sin apartarse de su identidad como compositor.

Gian Marco viste un suéter negro rodeado de cartas de póquer en el aire junto al texto de su publicación en Instagram
El cantautor peruano presentó 'Bajo la manga', su álbum número 18 enfocado en el género de la salsa.

Mi nuevo álbum es la oportunidad que me di para vivir nuevos retos y caminar nuevos caminos. Me alegra saber que aún está conmigo el instinto de buscar, de reinventarme musicalmente, sin perder mi esencia como artista y sin repetirme”, señaló el artista sobre el proyecto, que marca una nueva etapa discográfica tras más de tres décadas de carrera.

El Salón de la Fama de los Compositores Latinos, conocido en inglés como Latin Songwriters Hall of Fame, fue fundado en 2012 por los compositores y productores Desmond Child y Rudy Pérez con el objetivo de reconocer a autores cuya obra contribuyó al desarrollo de la música en español.

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