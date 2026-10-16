Perú

Parlamento Andino rechaza la violencia en cinco países de la región y pide reforzar la lucha contra el crimen organizado

La mesa directiva del organismo emitió el pronunciamiento durante su período ordinario de sesiones, celebrado en Barranquilla, Colombia, a propuesta de los parlamentarios peruanos

Fachada de un edificio gris con el letrero Parlamento Andino y banderas de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y la institución.
La sede del Parlamento Andino exhibe el emblema oficial y las banderas nacionales de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia en su fachada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Parlamento Andino aprobó una resolución que rechaza la violencia que afecta a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú y reafirma la seguridad ciudadana como una prioridad compartida entre los Estados miembros. El documento, impulsado por los parlamentarios peruanos ante el organismo, expresa solidaridad con las víctimas y llama a fortalecer la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, según informó la agencia Andina.

La resolución busca que la seguridad ciudadana se constituya en “una prioridad compartida y sostenida de los Estados, orientada a proteger la vida, la libertad, la convivencia pacífica y las instituciones democráticas”, según el texto citado por la agencia. El pronunciamiento fue emitido por la mesa directiva del Parlamento Andino durante su período ordinario de sesiones, celebrado en Barranquilla, Colombia.

PUBLICIDAD

Emblema del Parlamento Andino junto al texto institucional y las banderas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
El logotipo oficial del Parlamento Andino se presenta junto a las banderas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sesión en Colombia

La reunión en Barranquilla reunió a los representantes de los países que integran el organismo regional en un momento marcado por hechos de violencia en distintos puntos de la región andina. El encuentro sirvió como escenario para que la mesa directiva consolidara el pronunciamiento, que combina el rechazo a los hechos violentos con un llamado a la acción coordinada entre los gobiernos.

El texto aprobado no se limita a la condena de la violencia, sino que establece un marco de trabajo orientado a fortalecer los mecanismos institucionales existentes en materia de seguridad, con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional como eje central.

PUBLICIDAD

Respaldo a la Decisión 922

El documento reconoce y respalda la gestión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Secretaría General de la Comunidad Andina en el fortalecimiento de la cooperación regional contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. El respaldo se enfoca particularmente en la Decisión 922 y en la continuidad de esa agenda a través de los acuerdos adoptados el 30 de septiembre de 2026.

El Parlamento Andino también manifestó su disposición a “acompañar, dentro de sus atribuciones, la implementación y el seguimiento de estos instrumentos”, en coordinación con la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina y las autoridades competentes de cada país, de acuerdo con el texto difundido por la agencia peruana.

Llamado a una respuesta conjunta

La resolución exhorta a los gobiernos e instituciones de los países andinos a fortalecer una respuesta conjunta entre autoridades políticas, los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior o Seguridad, las policías, las fiscalías o ministerios públicos, las procuradurías, las defensorías del pueblo, los órganos judiciales y las autoridades penitenciarias, aduaneras, migratorias y de inteligencia financiera.

El documento precisa que esta articulación “deberá respetar las funciones constitucionales y legales de cada institución y la independencia de los órganos judiciales y de control”, y traducirse en objetivos compartidos, responsabilidades definidas, recursos y mecanismos de evaluación, en consonancia con la Decisión 922.

Cooperación parlamentaria con EuroLat

El organismo puso a disposición de los gobiernos de los Estados miembros, del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Secretaría General de la Comunidad Andina sus capacidades de diplomacia parlamentaria, con el objetivo de facilitar el diálogo político, la cooperación multilateral y el intercambio de experiencias entre los poderes legislativos nacionales.

La resolución plantea además promover espacios de trabajo con autoridades competentes, organismos especializados y sectores académicos, así como impulsar la cooperación parlamentaria birregional en el marco de EuroLat, con el fin de apoyar respuestas normativas e institucionales frente a las amenazas comunes que enfrenta la región.

El Parlamento Andino cerró su pronunciamiento con un llamado a impulsar una política integral de seguridad ciudadana que incorpore los lineamientos previamente aprobados por el organismo. Esta política, según el texto, debe combinar la prevención de la violencia, la investigación y sanción del delito, la atención y reparación a las víctimas, y la reinserción social como componentes de una estrategia sostenida en el tiempo.

Temas Relacionados

Parlamento AndinoCrimen organizadoDelincuenciaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

El director asume la puesta en escena de este montaje sobre un romance prohibido durante los años 80 que antes estuvo bajo la dirección de su maestro.

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Hallan en La Libertad semillas de ulluchus asociadas a rituales con sangre, diez rostros de arcilla y cerámicas ceremoniales mochicas

Las muestras vegetales serán analizadas en Francia para determinar su composición y posible función en las ceremonias mochicas

Hallan en La Libertad semillas de ulluchus asociadas a rituales con sangre, diez rostros de arcilla y cerámicas ceremoniales mochicas

Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026

Las autoridades del club de Sullana desean prolongar el vínculo del entrenador argentino, quien ha logrado llevar al ‘vendaval’ a luchar codo a codo con elencos grandes en el Torneo Clausura y disputar el título de la Copa de la Liga

Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026

Fenómeno El Niño obliga a Keiko Fujimori a repartir regiones entre ministros ante posibles emergencias

El Ejecutivo asignó responsabilidades territoriales a integrantes del gabinete para atender desbordes, huaicos e inundaciones durante los meses de mayor impacto del fenómeno climático

Fenómeno El Niño obliga a Keiko Fujimori a repartir regiones entre ministros ante posibles emergencias

Las dos opciones que valora Alianza Lima para reemplazar a Alejandro Duarte en 2027: ¿De quiénes se trata?

La directiva blanquiazul ya trabaja en el mercado de pases con dos nombres concretos para reforzar la portería de cara a la siguiente temporada

Las dos opciones que valora Alianza Lima para reemplazar a Alejandro Duarte en 2027: ¿De quiénes se trata?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

Ministro Juan Sheput se declara a favor de restablecer el servicio militar obligatorio: “Sería saludable para el país”

Martha Moyano, senadora fujimorista: “Ser autoritario no es tan malo, a veces hay que tomar decisiones”

Senadores de oposición abandonan la Comisión de Constitución por cuestionado manejo de Carlos Mesía

ENTRETENIMIENTO

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Giovanni Arce dirige ‘La eternidad en sus ojos’, su quinta obra que lo conecta con Óscar Carrillo: “Es muy especial porque él fue mi mentor”

Gian Marco ingresa al Salón de la Fama de los Compositores Latinos tras 35 años de carrera

Novia de Sergio Peña enfurece y responde a quienes le piden a futbolista dar el divorcio a Valery Revello: “No están enterados de nada”

Christian Cueva niega deber 58 mil soles por los panetones y apunta a su hermano: "No tengo nada que ver"

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia coinciden en que hay mucha hipocresía en la salsa: “A mí me han sonreído todas las víboras como a ti”

DEPORTES

Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Diego Elías va por la gloria en Egipto: el peruano jugará la final del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer a Paul Coll

Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026

Las dos opciones que valora Alianza Lima para reemplazar a Alejandro Duarte en 2027: ¿De quiénes se trata?

Francisco Hervás se alista para el estreno de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Tenemos poca información sobre Soan”