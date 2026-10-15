Perú

“Refuerza techos y ventanas”: Senamhi advierte por ráfagas que afectarán Lima y Callao este 17 de octubre

El pronóstico del organismo prevé valores próximos a 35 km/h en la franja central y velocidades mayores a 20 km/h en el sur, según el comunicado oficial emitido que incluye también a regiones como Ica y Arequipa

FUERTES VIENTOS
El Senamhi advirtió sobre el incremento de la velocidad del viento en las costas de Lima, Callao, Ica y Arequipa durante el sábado 17 de octubre. (Andina)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el sábado 17 de octubre continuará el incremento de la velocidad del viento en la costa, un fenómeno de ligera a moderada intensidad que alcanzará sectores de Lima, Callao, Ica y Arequipa. El aviso meteorológico N.° 418 estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

La entidad indicó que el evento orresponde a una extensión del aviso N.° 411 y tendrá nivel de peligro moderado. En su reporte, precisó que pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos, aunque dentro de las condiciones normales de esta región.

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Para esa jornada, se esperan vientos con velocidades próximas a 35 km/h en la costa centro, superiores a los 20 km/h en la costa sur y valores cercanos a los 35 km/h en el litoral de Ica. El aviso también contempla la posibilidad de ráfagas que superen los 40 km/h.

Incremento de vientos en la costa- Perú - 23 de mayo
El pronóstico meteorológico prevé vientos de hasta 35 km/h en la costa centro y ráfagas que superarían los 40 km/h. (Andina)

Vigencia del aviso

El reporte del Senamhi señala que el incremento del viento abarcará la costa centro y sur. La alerta considera una provincia en Arequipa, una en el Callao, cuatro en Ica y cinco en Lima.

En los sectores próximos al litoral, las condiciones no estarán limitadas a la presencia de viento. Durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana se prevé niebla, neblina y lloviznas dispersas.

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La institución difundió el aviso a través de sus canales oficiales y señaló: “El 17 de octubre, continuará el incremento de viento en la costa centro y sur”. También informó que, en los horarios nocturnos y matutinos, “se espera la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas”.

El mapa incluido en el aviso meteorológico identifica con nivel moderado los departamentos de Arequipa, Callao, Ica y Lima. La alerta se emitió el 14 de octubre de 2026 a las 16:22 horas.

Invierno en Perú
La niebla, la neblina y las lloviznas dispersas acompañarán el aumento del viento durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. (Andina)

Recomendaciones de Indeci

Ante la continuidad del fenómeno, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población tomar medidas de preparación para reducir riesgos asociados a las ráfagas de viento y a las condiciones de humedad previstas cerca del litoral.

Entre las principales recomendaciones figura asegurar los techos y los largueros a las paredes, además de reforzar los vidrios de las ventanas. El organismo también pidió mantenerse alejado de equipos eléctricos, objetos punzocortantes y estructuras que hayan resultado afectadas por el viento.

El Indeci difundió además un mensaje dirigido a la ciudadanía: “Refuerza los techos y las ventanas, informa sobre postes y árboles inclinados a tus autoridades”. La recomendación apunta a reportar situaciones que puedan representar un riesgo en zonas expuestas a las ráfagas.

Para las actividades en el mar, la institución sugirió amarrar todo tipo de embarcaciones. Esta medida forma parte de las acciones de prevención comunicadas para las localidades comprendidas en el aviso del Senamhi.

La provincia de Ica experimentó hoy un significativo incremento en la velocidad del viento, con ráfagas que alcanzaron valores cercanos a los 44 km/h, de acuerdo con el aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Las autoridades sugirieron amarrar todo tipo de embarcaciones en el litoral para reducir riesgos en las actividades marítimas.

Realizar inspecciones

El Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a efectuar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones que correspondan dentro de sus competencias. El objetivo de estas revisiones es verificar las condiciones de las infraestructuras y contribuir a la seguridad de la población.

La entidad indicó que dichas inspecciones son pertinentes ante la presencia de vientos de ligera a moderada intensidad, especialmente en áreas donde puedan existir elementos expuestos, como coberturas, ventanas, postes, árboles o estructuras con daños previos.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo de los departamentos incluidos en la alerta. El organismo coordina con autoridades regionales y locales ante los efectos que pueda ocasionar este fenómeno meteorológico.

Niebla, neblina y lloviznas

Además de las ráfagas previstas para el sábado, el aviso señala la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores cercanos al litoral durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

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La institución de defensa civil aconsejó el uso de ropa de abrigo e impermeable para prevenir infecciones respiratorias ante las condiciones de humedad.

Frente a esas condiciones, el Indeci recomendó usar ropa de abrigo e impermeable, así como consumir bebidas calientes. Las personas que presenten alguna infección respiratoria o alergia deben acudir al centro de salud más cercano, según la institución.

El aviso N.° 418 tendrá vigencia durante toda la jornada del sábado 17 de octubre de 2026. El Senamhi recomendó mantenerse informado sobre la evolución de la situación meteorológica y actuar con prudencia ante actividades al aire libre que puedan implicar riesgos por el mal tiempo.

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