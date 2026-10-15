Tarjeta del Metropolitano: dónde comprarla, cómo recargarla y personalizarla

Una persona acerca una tarjeta de pasaje al lector electrónico de un molinete en una estación del autobús Metropolitano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tarjeta del Metropolitano es el medio de acceso que utilizan los pasajeros para pagar sus viajes en los buses de este sistema de transporte público de Lima. Saber dónde adquirirla, cómo recargarla y qué hacer ante una falla permite evitar contratiempos antes de ingresar a los andenes y abordar una unidad.

Uno de los aspectos más importantes para los usuarios es conocer la diferencia entre una tarjeta común y una tarjeta personalizada. Esta distinción puede resultar relevante cuando se necesita gestionar una incidencia, acreditar la condición de estudiante o consultar las opciones disponibles para recuperar el saldo ante una pérdida.

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Antes de acudir a una estación, es recomendable revisar los canales oficiales de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ya que los puntos habilitados, las condiciones de atención y los procedimientos pueden cambiar. No todos los establecimientos que venden productos o servicios cerca de una estación están necesariamente autorizados para vender o recargar tarjetas del sistema.

Una flota de autobuses del Metropolitano en un patio de operaciones en Lima se prepara para el programa Impulso Mujer que incorpora a mujeres conductoras. (ATU)

¿Cómo obtener una tarjeta personalizada del Metropolitano?

Los usuarios que desean contar con una tarjeta personalizada del Metropolitano deben realizar el trámite de manera presencial en un Centro de Atención de Tarjetas (CAT). Este procedimiento permite vincular el medio de pago con la identidad de su titular y facilita la gestión de incidencias, como la pérdida o el robo del plástico.

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Para solicitarla, sigue estos pasos:

Acude a un Centro de Atención de Tarjetas (CAT): Puedes dirigirte a los puntos habilitados en estaciones y terminales del sistema, entre ellos Chimpu Ocllo, Naranjal, Central, Javier Prado y Matellini.

Presenta tu DNI vigente: El documento de identidad es necesario para verificar tus datos personales y completar el registro.

Paga el costo de la tarjeta: Según la información proporcionada, el precio es de S/ 4,50. Se recomienda confirmar el importe vigente antes de realizar el trámite.

Recibe tu tarjeta personalizada: Una vez verificada tu identidad y completado el pago, recibirás la tarjeta con tus datos impresos.

Antes de acudir, es conveniente comprobar el horario de atención del CAT elegido y confirmar si realiza el trámite que necesitas. La personalización también es relevante para quienes requieren tarjetas escolares, universitarias o de otras categorías preferenciales, cuyos requisitos pueden variar.

Aprende a personalizar tu tarjeta Metropolitano o Lima Pass para asegurar tu saldo en caso de pérdida. Descubre los requisitos y dónde tramitarla.

¿Cómo bloquear y recuperar el saldo de una tarjeta personalizada del Metropolitano?

Si pierdes tu tarjeta personalizada del Metropolitano o te la roban, es importante solicitar su bloqueo lo antes posible para reducir el riesgo de que otra persona utilice el saldo disponible.

De acuerdo con la información proporcionada, puedes gestionar el bloqueo en un Centro de Atención de Tarjetas (CAT) o comunicarte al teléfono 203-9000. Antes de utilizar esta vía, verifica que el número y el procedimiento continúen vigentes.

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Después de bloquear la tarjeta, deberás solicitar una nueva de manera presencial en un CAT. El costo indicado para el reemplazo es de S/ 4,50, monto que conviene confirmar con el personal de atención.

En cuanto a la recuperación del saldo, la información proporcionada señala que el crédito restante puede trasladarse a la nueva tarjeta en un plazo máximo de 48 horas, una vez completado el procedimiento correspondiente. Es recomendable consultar las condiciones aplicables y conservar los datos de la tarjeta anterior para facilitar la atención.

El bloqueo y la recuperación del saldo están sujetos al procedimiento vigente y a la verificación de la tarjeta. Por ello, conviene actuar rápidamente y utilizar únicamente los canales oficiales.

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¿Dónde y cómo recargar la tarjeta del Metropolitano?

Los pasajeros pueden recargar su tarjeta del Metropolitano mediante distintos canales, según las opciones habilitadas por el sistema. Antes de realizar una operación, deben comprobar los medios disponibles, los montos permitidos y si es necesario activar el saldo antes de utilizarlo.

Recargas en las estaciones

Las estaciones del Metropolitano cuentan con opciones de recarga para que los usuarios puedan añadir saldo a sus tarjetas. Según la información proporcionada, algunas máquinas aceptan monedas y billetes, con importes de recarga desde S/ 0,50 hasta S/ 100 por operación.

Estos límites deben verificarse antes de efectuar el pago, ya que pueden variar según el equipo o las condiciones vigentes. Después de recargar, es recomendable comprobar que el importe se haya registrado correctamente.

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Recargas en tiendas autorizadas

También existen establecimientos habilitados para recargar tarjetas del Metropolitano. Entre los comercios mencionados en la información proporcionada figuran Tambo y OXXO, además de otros puntos distribuidos en Lima.

Para encontrar el establecimiento más cercano, consulta el mapa de puntos de recarga y confirma que el local seleccionado continúe ofreciendo el servicio.

Antes de pagar, verifica el monto que deseas recargar y conserva el comprobante si te lo entregan. Si el saldo no aparece reflejado, podrás utilizar esa información para solicitar una revisión.

Una guía paso a paso para usar nuestras máquinas expendedoras de billetes automáticas para comprar y recargar tus tarjetas de metropolitano. Haz que tu viaje sea más cómodo y rápido| YouTube / ATU

Cómo recargar la tarjeta del Metropolitano mediante Plin

La información proporcionada también contempla la posibilidad de efectuar recargas mediante Plin, la billetera digital asociada a Interbank. El procedimiento descrito es el siguiente:

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Ingresa a la aplicación y busca la opción «Recargar transporte», si continúa disponible. Introduce el código de la tarjeta del Metropolitano, ubicado en la parte posterior del plástico. Selecciona el monto que deseas recargar y revisa los datos de la operación. Confirma el pago desde la aplicación. Acude a un tótem habilitado en una estación para activar el saldo, cuando el procedimiento así lo requiera.

Ten en cuenta: realizar el pago por una billetera digital no significa necesariamente que el saldo esté disponible de inmediato para viajar. Verifica las instrucciones vigentes de la aplicación y del sistema de transporte antes de utilizar la tarjeta.

Usuarios del Corredor Morado podrán realizar transbordos con una sola tarifa al usar su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Foto: Composición Infobae Perú

Horarios de atención de los Centros de Atención de Tarjetas (CAT)

Los Centros de Atención de Tarjetas del Metropolitano permiten realizar gestiones relacionadas con tarjetas personalizadas y determinadas categorías preferenciales. Sin embargo, los horarios, los períodos de refrigerio y los trámites disponibles pueden variar de un punto a otro.

La siguiente relación reproduce los horarios proporcionados, que deben confirmarse con la ATU antes de publicarse como vigentes.

Terminal Chimpu Ocllo: lunes a sábado, de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Refrigerios indicados: de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Terminal Naranjal: lunes a sábado, de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Refrigerios indicados: de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Estación Central: lunes a sábado, de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. Refrigerios indicados: de 8:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 3:00 p. m. a 4:00 p. m.

Estación Javier Prado: lunes a viernes, de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Refrigerios indicados: de 10:00 a. m. a 11:45 a. m. y de 3:00 p. m. a 4:45 p. m.

Terminal Matellini: lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. Refrigerios indicados: de 10:00 a. m. a 11:30 a. m. y de 3:00 p. m. a 4:30 p. m.

Antes de acudir, revisa si el centro elegido atiende el trámite que necesitas y si mantiene el horario indicado. También es recomendable considerar los períodos de refrigerio, durante los cuales determinados servicios podrían no estar disponibles.

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Para evitar desplazamientos innecesarios, consulta los canales institucionales de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y confirma cualquier cambio en los horarios, los costos o los procedimientos.