Perú

Fiscales supremos eligen a Víctor Rodríguez Monteza como su representante ante la Academia de la Magistratura

Ante el cese de Zoraida Ávalos. El otro representante del Ministerio Público ante la AMAG es Patricia Benavides

De izquierda a derecha: Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza.
De izquierda a derecha: Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez Monteza.
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La Junta de Fiscales Supremos eligió por unanimidad al fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza como su representante ante la Academia de la Magistratura (AMAG). La designación se oficializó a través de la resolución 117-2026-MP-FN-JFS publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Los fiscales supremos tuvieron que elegir a un nuevo representante ante la AMAG debido al cese intempestivo de la doctora Zoraida Ávalos. La exfiscal de la Nación ya se desempeñaba como consejera de la AMAG, pero la Junta Nacional de Justicia decidió cesarla y cancelar su título de magistrada.

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Como se recuerda, Tomás Gálvez aceptó el pedido de Ávalos para permanecer como fiscal suprema tras cumplir 70 años al amparo de una ley emitida por el anterior Congreso. Sin embargo, la JNJ desestimó este planteamiento y procedió a cesarla.

Cabe precisar que Rodríguez Monteza es el segundo representante del Ministerio Público ante la AMAG. La primera representante es la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Texto oficial de una resolución administrativa firmada por el fiscal de la nación Tomás Aladino Gálvez Villegas
Una resolución firmada por Tomás Aladino Gálvez Villegas designa a Víctor Raúl Rodríguez Monteza como representante del Ministerio Público para el periodo 2026-2028.

Los otros miembros del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura son: Víctor Chanduvi, miembro de la JNJ y presidente de la AMAG; y los jueces supremos Ulises Yaya, Wilber Bustamante y Carlos Arias.

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¿De qué se encarga la AMAG?

La Academia de la Magistratura (AMAG) es la institución oficial del Estado peruano encargada de la formación y capacitación de jueces y fiscales. Creada por la Constitución de 1993, en su artículo 151, y regulada por la Ley Orgánica N° 26335, tiene como finalidad desarrollar un sistema integral y continuo de capacitación, actualización, perfeccionamiento, certificación y acreditación de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en todas sus instancias.

La entidad propicia la formación ética y jurídica de estos funcionarios, así como la permanente reflexión sobre el rol que les corresponde asumir en la administración de justicia y en el desarrollo del país. Entre sus objetivos concretos figuran la formación académica de los aspirantes a la carrera judicial y fiscal, la capacitación para el ascenso de los magistrados en ejercicio y la actualización permanente de quienes ya desempeñan esas funciones. Asimismo, extiende sus programas de capacitación a los auxiliares de justicia.

Para cumplir estas tareas, la AMAG organiza tres programas permanentes: el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA), dirigido a quienes buscan ingresar a la magistratura; el Programa de Capacitación para el Ascenso (PCA); y el Programa de Actualización y Perfeccionamiento (PAP), orientado a jueces y fiscales en ejercicio. La institución, adscrita al Poder Judicial, goza de autonomía administrativa, académica y económica. Inició sus funciones en 1995 y mantiene su sede principal en Lima, en el jirón Camaná 669, además de contar con sedes regionales en diversas ciudades del país.

Si bien la AMAG no selecciona ni nombra a los jueces y fiscales —función que corresponde a la Junta Nacional de Justicia—, la aprobación de los estudios especiales que imparte constituye un requisito obligatorio para el ascenso en la carrera. En la práctica, funciona como la escuela de formación y capacitación permanente de los operadores de justicia en el Perú.

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