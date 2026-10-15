“Chau política”: César Acuña anuncia su retiro y dedicará tiempo a la formación de alumnos de su universidad

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El fundador y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, anunció tras su participación en las elecciones generales de 2026 que dejará la política para dedicarse a la formación de los estudiantes de la universidad que fundó.

Durante una actividad en uno de los campus a nivel nacional, el exgobernador regional de La Libertad sostuvo que su etapa partidaria se extendió durante veinticinco años y que buscará acercar a nuevas generaciones a esa actividad.

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“Les doy una buena noticia: Chau, política”, indicó Acuña durante su discurso. El líder de Alianza Para el Progreso también indicó que considera más valioso la formación de profesionales antes que obras concretas. “Convencido... que más que una carretera, es un ingeniero. Convencidísimo... más que una posta médica, es un médico, es una enfermera, es un psicólogo”, afirmó ante el aplauso general de los estudiantes presentes.

En conversación con medios de comunicación, el ex gobernador regional sostuvo que dedicará su tiempo a la formación de jóvenes y que su alejamiento de la política no implica que no aliente a otros a participar de ella. “Voy a incentivar a los jóvenes a que sean políticos”, dijo Acuña.

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Acuña fue congresista durante el período 2000-2001 y alcalde de Trujillo en dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2014. También ejerció como gobernador regional de La Libertad entre 2015 y 2018.

A pesar de ser reelegido para el período 2023-2026, Acuña renunció a su cargo en octubre de 2025 para postular a las elecciones presidenciales. “Pero ya participar en política, no”, acotó.

APP anunció reestructuración

En mayo de este año, Humberto Acuña, hermano de César Acuña, afirmó que Alianza Por el Progreso iniciará un proceso de reestructuración después de una nueva derrota en las elecciones generales en las que no logró colocar a representantes en la cámara de diputados ni en la de senadores.

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En conversación con RPP, Acuña sostuvo que “APP se va a reestructurar, se va a reinscribir. Se está analizando si va a ser con el mismo nombre o con otro nombre. Se está analizando ese tema. Todavía no se ha tomado una decisión, pero se está analizando cambiar de nombre”.

Además, Acuña sostuvo que uno de los errores de la agrupación política en su momento fue el de no haber deslindado del “cogobierno” del que era acusado durante el periodo parlamentario 2021-2026, además de la presencia de representantes del partido en la Mesa Directiva del Congreso por tres años seguidos, además del Ministerio de Salud y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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César Acuña es condenado por el PJ a un año y seis meses de prisión suspendida

A inicios de agosto de este año, el Poder Judicial condenó a César Acuña, a un año y seis meses de prisión suspendida por el delito de violación a la libertad de trabajo, pues determinó que Acuña, en su última gestión como gobernador regional, incumplió dolosamente con una sentencia laboral firme que ordenaba pagar 88 mil 525 soles a favor de una maestra cesante, representada por su hijo debido al fallecimiento de la madre.

Debido a que el excandidato presidencial no tenía antecedentes penales y contaba con más de 65 años al momento de la comisión del delito, la pena, que inicialmente era de 2 años, se redujo a un año y 4 meses. Por estas mismas razones se suspendió la ejecución de la pena, es decir, no será ingresado a un penal, sino que deberá cumplir con reglas de conducta. Estas son:

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No variar su domicilio sin previa autorización judicial

No cometer nuevo delito de naturaleza similar al evaluado en este proceso

Comparecer cada 30 días a la Oficina de Control, a fin de informar y justificar sus actividades

Cumplir con el pago de 97.377 soles a favor del hijo de la fallecida maestra (incluye el monto fijado en el proceso laboral y una reparación civil de 8.852 soles)