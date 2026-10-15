¿Segunda vuelta en Cusco? Es falso que sea ilegal no contabilizar los votos de Progresemos

Todo indica que no habrá segunda vuelta en Cusco

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La posibilidad de una segunda vuelta por la Gobernación Regional de Cusco depende del tratamiento de los votos emitidos para el partido Progresemos, cuyo candidato Edy Cuellar fue excluido antes de los comicios. PerúCheck calificó como falsa la afirmación de Héctor Acurio, postulante de Ahora Nación, quien sostuvo que dejar esos sufragios fuera del conteo sería una medida “fuera de la ley”.

Acurio quedó en segundo lugar en la elección regional y cuestionó que los votos marcados a favor de Progresemos sumen cero. Cuellar recibió 68.703 sufragios pese a que ya no competía, debido a que las cédulas electorales habían sido impresas y distribuidas antes de que se resolviera su exclusión definitiva.

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La decisión cambia el cálculo de los porcentajes de los candidatos que permanecieron en carrera. Bajo ese criterio, Verónika Mendoza, candidata de Venceremos, podría superar el 30% exigido para imponerse en primera vuelta y evitar una definición posterior frente a Acurio.

Veronika Mendoza

La exclusión se confirmó el 2 de octubre

El Jurado Electoral Especial de Cusco declaró fundada, el 28 de septiembre, la exclusión de Cuellar de la fórmula regional de Progresemos. La medida se apoyó en el artículo 34-A de la Constitución peruana, que impide postular a cargos de elección popular a las personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso.

El candidato apeló la resolución. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso el 2 de octubre, dos días antes de la jornada electoral, y confirmó su salida de la contienda.

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La exclusión se difundió en los locales de votación mediante carteles informativos. Aun así, el símbolo de Progresemos permaneció en las cédulas porque los materiales ya se encontraban impresos.

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Cusco, Wilson Chirinos, explicó que el candidato ya estaba excluido al momento de los comicios. “Si esta exclusión se hubiera dado durante el cronograma de impresión de cédulas, el candidato de Progresemos no hubiera aparecido en las cédulas”, señaló.

Un reporte a boca de urna de Datum para la región de Cusco ubica a Verónika Mendoza en primer lugar con el 33,7 por ciento de los votos. (América TV)

Los votos no se anulan, se consideran inexistentes

La discusión se centra en la diferencia entre anular votos y no contabilizar sufragios emitidos por una candidatura que ya había sido excluida. En este caso, los votos depositados a favor de Progresemos no se consideran nulos ni blancos: se computan como cero porque Cuellar dejó de ser candidato antes de la elección.

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El especialista en asuntos electorales Fernando Tuesta Soldevilla sostuvo que el JNE puede excluir a un postulante hasta antes de los comicios. Según explicó, la restricción alcanza a quienes hayan recibido una condena por delito doloso en primera instancia, sin que sea necesaria una sentencia firme.

“Esos no son votos nulos ni son votos en blanco: simplemente es cero”, afirmó Tuesta.

El abogado Jorge Jauregui coincidió con esa interpretación. “Si se excluyó tres días antes, el señor Edy Cuellar no obtuvo ningún voto, porque los votos se han producido recién durante la jornada electoral”, indicó.

El nuevo cálculo podría darle el triunfo a Mendoza

Mendoza obtuvo 211.116 votos cuando ya se había contabilizado el 98,856% de las actas. Algunas aún permanecían en revisión del Jurado Electoral Especial.

Si los 68.703 votos registrados para Progresemos no ingresan en el cálculo, el porcentaje de la candidata de Venceremos sobre los votos válidos de los aspirantes habilitados se eleva. Ese recálculo podría llevarla por encima del umbral de 30% necesario para ganar la elección regional en primera vuelta.

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Chirinos advirtió que el conteo aún continuaba y que los resultados disponibles no eran definitivos. La definición dependerá de la revisión de las actas pendientes y de la aplicación del criterio electoral sobre los sufragios emitidos a favor de una candidatura excluida antes de la jornada.