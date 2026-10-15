Niño costero eleva las temperaturas en Lima: Senamhi advierte máximas cercanas a los 30 °C

El Senamhi mantiene la vigilancia de las condiciones meteorológicas en el país ante el incremento del calor, la presencia de humedad y la posibilidad de lluvias en distintas regiones (Créditos: Panamericana TV)

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Lima continuará registrando valores elevados, mañanas nubladas y episodios de llovizna durante la primavera, debido al calentamiento del mar asociado al fenómeno del Niño costero. Raquel Loayza, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó que este escenario afecta a distintos puntos del litoral y podría prolongarse durante los próximos meses, incluso en verano.

Durante una entrevista con Buenos días Perú de Panamericana TV, la experta precisó que, durante las primeras horas del día, los sectores próximos a la costa limeña presentan entre 22 y 23 °C, mientras que las localidades más alejadas del océano alcanzan entre 19 y 20 °C. Sin embargo, el panorama cambia hacia el mediodía y la tarde, cuando el calor aumenta pese a la presencia de nubes.

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Como ejemplo, Loayza indicó que Jesús María alcanzó los 28,5 °C durante la jornada anterior, aunque el cielo permaneció parcialmente cubierto. En la franja costera se llegó a los 27 °C, mientras que Carabayllo estuvo cerca de los 30 °C. Estas cifras evidencian que la nubosidad no impide necesariamente que se registren valores elevados.

El calentamiento anómalo del océano eleva las temperaturas en el litoral peruano, debido a que la superficie marina presenta valores entre cuatro y cinco grados por encima de lo habitual - Créditos: Andina.

El Niño costero eleva las temperaturas en el litoral peruano

De acuerdo con la especialista, el organismo mantiene la vigilancia de este evento desde marzo y emite avisos meteorológicos para informar sobre las condiciones previstas en diferentes regiones. Durante la entrevista, mencionó un pronóstico vigente hasta el 16 de octubre que contemplaba registros extremos desde Tumbes hasta Ica.

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En el norte del país, algunas localidades tumbesinas alcanzan entre 36 y 37 °C. Asimismo, Morropón, en Piura, llegó a los 36 °C durante la jornada previa. En territorio iqueño, por su parte, se esperan valores de entre 30 y 32 °C.

Loayza explicó que estas cifras resultan particularmente llamativas para octubre, durante la primavera, y las relacionó con el calentamiento anómalo del océano. Según detalló, la superficie marina presenta valores térmicos entre cuatro y cinco grados por encima de lo habitual, situación que repercute directamente en la atmósfera.

La meteoróloga advirtió que este comportamiento podría mantenerse durante la estación actual y el verano. Además, señaló que algunas localidades están alcanzando marcas históricas, por lo que no descartó que se establezcan nuevos récords en los próximos meses.

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El calentamiento anómalo del océano eleva las temperaturas en el litoral peruano con valores marinos entre cuatro y cinco grados por encima de lo habitual, según la especialista del Senamhi (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Lima presenta mañanas nubladas y tardes calurosas?

La combinación de cielo cubierto, brillo solar y lloviznas responde, principalmente, al incremento del calor oceánico y a la elevada humedad atmosférica. La evaporación del agua contribuye a incorporar vapor al aire, favoreciendo la formación de nubes que pueden dispersarse y reaparecer a lo largo del día.

La especialista sostuvo que este panorama persistirá durante la semana, con periodos de cielo parcialmente nublado y presencia de nubosidad dispersa. También recordó que las precipitaciones no se limitan a la capital: mencionó que Tacna llevaba dos días con lluvias al momento de la entrevista.

¿Qué relación existe entre el calentamiento del mar y las lluvias en Chile?

Consultada sobre las precipitaciones intensas registradas en el país vecino, Loayza explicó que la circulación atmosférica transporta humedad de oeste a este. Sin embargo, aclaró que Santiago presenta una geografía distinta a la limeña, pues está rodeada de montañas y se encuentra próxima a la cordillera.

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La combinación de vapor de agua y sistemas frontales puede favorecer la formación de nubes cumulonimbos, asociadas a precipitaciones intensas y ráfagas de viento. Aunque estas formaciones todavía no se desarrollan en Perú bajo las mismas condiciones descritas, la especialista indicó que podrían aparecer durante el verano si el calentamiento oceánico aporta suficiente energía para impulsar movimientos ascendentes de aire.

Ante este escenario, el Senamhi continuará vigilando la evolución meteorológica, mientras el litoral peruano afronta una primavera marcada por valores superiores a los habituales y una atmósfera húmeda.