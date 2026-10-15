Estas son las dos regiones más envejecidas del Perú: su población menor de 15 años no llega al 20%

Moquegua y Tacna registran los mayores niveles de envejecimiento demográfico según los datos de los Censos Nacionales 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Moquegua y Tacna presentan índices de envejecimiento superiores al promedio nacional, según los resultados de los Censos Nacionales 2025. En ambos departamentos, la población menor de 15 años representa menos de una quinta parte del total de habitantes, mientras aumenta el peso relativo de los adultos mayores.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que Moquegua es la segunda región más envejecida del país, con un Índice de Envejecimiento de 86,9. Esto significa que por cada 100 niños y adolescentes menores de 15 años hay casi 87 personas de 60 años o más.

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Tacna también se sitúa por encima del promedio nacional, que alcanzó 65,1. Su índice fue de 78,6, equivalente a 79 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Los resultados muestran una estructura demográfica distinta a la del conjunto del país y ponen el foco sobre los servicios que requieren las personas mayores.

El indicador compara a los adultos mayores con los menores de 15 años

El Índice de Envejecimiento permite conocer la relación entre la población de 60 años o más y los niños y adolescentes. Una cifra de 100 indica que ambos grupos tienen la misma cantidad de personas. Cuando el resultado supera ese nivel, hay más adultos mayores que menores de 15 años.

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En Moquegua, el índice de 86,9 todavía se mantiene por debajo de 100, aunque supera por más de 21 puntos el registro nacional. La región tiene una población de 195 mil habitantes, de los cuales el 17,1% tiene 60 años o más. En contraste, el 19,6% tiene entre cero y 14 años.

Tacna tiene 389 mil habitantes y una distribución similar. El 15% de sus residentes son adultos mayores, mientras que el 19% pertenece al grupo de menores de 15 años. La población potencialmente activa, entre 15 y 59 años, concentra el 66% del total.

Tacna sumó 40 mil habitantes entre 2017 y 2025 tras recibir a más de 20 mil migrantes procedentes de Puno, Lima y Arequipa.

General Sánchez Cerro y Tarata superan los 190 adultos mayores por cada 100 menores

Las diferencias se amplían al revisar los resultados por provincias. En General Sánchez Cerro, en Moquegua, el Índice de Envejecimiento llegó a 209,6. Es decir, por cada 100 menores de 15 años viven cerca de 210 personas de 60 años o más.

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La cifra revela una población con una presencia mucho mayor de adultos mayores que de niños y adolescentes. Además, General Sánchez Cerro tuvo una caída anual de 0,3% en su población durante el periodo intercensal 2017-2025.

En Tacna, la provincia de Tarata registró un índice de 194,1, el más alto del departamento. El resto de la región muestra una concentración urbana importante: la provincia de Tacna reúne el 88,2% de los habitantes censados y fue la que tuvo el mayor crecimiento intercensal, con 1,5% anual.

La migración y el crecimiento poblacional ayudan a explicar las diferencias

Moquegua creció a una tasa anual de 0,9% entre 2017 y 2025, con un aumento de 13 mil habitantes. Sin embargo, ese avance se concentró en Mariscal Nieto, mientras Ilo y General Sánchez Cerro redujeron su población.

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Entre 2020 y 2025, llegaron a Moquegua 10.740 personas procedentes de otras regiones. En ese mismo lapso, 12.174 habitantes migraron a otros departamentos, principalmente Arequipa, Tacna y Lima Metropolitana. La salida de población fue mayor que la llegada de nuevos residentes.

Tacna, por su parte, creció a un ritmo anual de 1,4% y sumó 40 mil habitantes en el último periodo intercensal. Recibió a 20.752 migrantes, sobre todo de Puno, Lima Metropolitana y Arequipa, mientras que 14.085 personas dejaron la región.

Moquegua

El envejecimiento también se refleja en salud, discapacidad y educación

Los censos muestran que la edad tiene efectos sobre otros indicadores. En Moquegua, el 5,7% de la población de cinco años o más presenta alguna discapacidad, una proporción que sube a 21,5% entre las personas de 60 años o más.

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En Tacna, el porcentaje general es de 5,9%, pero llega a 23,1% dentro de la población adulta mayor. En ambos departamentos, las mujeres mayores presentan una mayor incidencia de discapacidad y analfabetismo que los hombres de la misma edad.

Moquegua cuenta con una cobertura de seguro de salud de 95,9%, mientras que en Tacna alcanza el 90,3%. Los resultados del INEI permiten observar que el envejecimiento demográfico plantea una mayor demanda de atención médica, accesibilidad y servicios de cuidado para una población que gana peso dentro de ambas regiones.