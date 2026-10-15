PJ cita a Magaly Medina a nueva audiencia para decidir si es enviada de nuevo a prisión

Magaly Medina y Jefferson Farfán mantienen un enfrentamiento legal que involucra la sustitución del magistrado a cargo del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Poder Judicial citó a la conductora de televisión Magaly Medina a una nueva audiencia en la que se evaluará el pedido de Jefferson Farfán para que sea enviada de nuevo a prisión.

Como se recuerda, la primera audiencia se llevó a cabo el pasado 16 de setiembre; sin embargo, la jueza Meysi Jakelin Gonzales Salvador fue cambiada por el juez Yoncen Richard Muñoz Ayora. Esto fue denunciado en su momento por Farfán.

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Luego, Infobae dio a conocer que, por una disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el juez Muñoz Ayora derivó el expediente al 39° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, despacho que está a cargo de la jueza supernumeraria Sandra Elizabeth Mori Saavedra.

La magistrada Mori Saavedra dejó sin efecto la audiencia del 16 de setiembre y convocó a una nueva diligencia, de acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae.

“Encontrándose pendiente el informe oral solicitado por las partes procesales conforme se dispuso, llévese a cabo tal diligencia para escucharse a las partes procesales, el día jueves 12 de noviembre a horas 10 de la mañana, debiendo de enlazarse los sujetos procesales interesados cinco minutos antes de la hora programada, a fin de poder registrarlos antes de iniciado el informe correspondiente”, se lee en el documento.

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Un documento judicial deja sin efecto una resolución previa, anula una audiencia de revocatoria y convoca un nuevo informe oral virtual.

Además, la jueza dispuso oficiar a la Subdirección del Medio Libre de la Oficina Regional Lima del INPE a fin de que informe los días de servicio comunitario que han completado Magaly Medina y su productor.

El caso Jefferson Farfán vs Magaly Medina

El conflicto judicial entre Jefferson Farfán y Magaly Medina se originó en 2019, cuando el programa “Magaly TV La Firme” difundió imágenes grabadas dentro del departamento del exfutbolista, ubicado en el piso 17 de un edificio en Miraflores. Las tomas exponían una reunión social en la que el exfutbolista de Alianza Lima compartía con la salsera Yahaira Plasencia, con quien mantenía en ese momento una relación que prefería mantener en reserva.

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El exfutbolista Jefferson Farfán y la presentadora Magaly Medina afrontan un proceso judicial por difamación en Perú.

Farfán sostuvo que la grabación vulneró su vida privada y, en 2020, presentó una denuncia penal contra Magaly Medina por el delito de violación agravada de la intimidad. Según relató la propia conductora, el equipo de su programa utilizó una cámara doméstica de alta resolución desde la calle, no un dron, y grabó lo que —según su versión— era visible a simple vista desde el exterior del edificio.

En julio de 2024, el Poder Judicial declaró culpable a Medina. La condena fue de dos años y ocho meses de prisión efectiva, convertida a 138 jornadas de servicio comunitario, además de una reparación civil de 500 mil soles y 100 días multa.

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La Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó la responsabilidad penal de la conductora en la apelación, aunque redujo el monto de la reparación civil a 300 mil soles. Medina llevó el caso a la Corte Suprema, pero la Sala Penal Transitoria rechazó su recurso de nulidad en agosto de 2025, con lo que la sentencia quedó firme.

Ahora lo que busca Farfán es que se revoque la pena de servicio comunitario.