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“Messi va por Ruidíaz”: la contundente amenaza de la MLS al delantero peruano por histórico récord en Estados Unidos

La cuenta del campeonato estadounidense lanzó una advertencia al exatacante de Seattle Sounders debido a un registro que puede alcanzar el astro argentino de Inter Miami

“Messi va por Ruidíaz”: la contundente amenaza de la MLS al delantero peruano por histórico récord en Estados Unidos
“Messi va por Ruidíaz”: la contundente amenaza de la MLS al delantero peruano por histórico récord en Estados Unidos
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Raúl Ruidíaz dejó una marca histórica en Seattle Sounders, donde se convirtió en uno de los máximos goleadores durante las siete temporadas que integró el plantel. Su registro en la MLS quedó como una referencia para el fútbol peruano y ahora aparece bajo la amenaza deportiva de Lionel Messi.

El capitán de Inter Miami suma 80 goles entre la temporada regular y los ‘playoffs’ del campeonato estadounidense. Según informó el sitio oficial de la liga, una nueva celebración del argentino le permitiría alcanzar al delantero peruano y avanzar en una tabla que reúne a figuras sudamericanas con pasado en Estados Unidos.

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Messi está a un solo tanto de los 81 goles que Ruidíaz anotó en la MLS con el ‘rave green’. ‘Leo’ no pudo igualar esa cifra en el triunfo de las ‘garzas’ por 2-0 ante New York City FC, disputado el miércoles 14 de octubre, aunque tendrá una nueva oportunidad cuando visite a Atlanta United el sábado 17.

La amenaza de la MLS a Raúl Ruidíaz por el avance arrollador de Lionel Messi. - captura: MLS
La amenaza de la MLS a Raúl Ruidíaz por el avance arrollador de Lionel Messi. - captura: MLS

La persecución no se limita al registro de Ruidíaz. La publicación de la MLS remarcó que el futbolista de Inter Miami también se acerca a otros referentes sudamericanos, como el colombiano Fredy Montero, que conserva seis goles de ventaja sobre el campeón del mundo con Argentina en 2022.

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Lionel Messi quedó a un gol de Raúl Ruidíaz en la MLS

La tabla de goleadores sudamericanos de la MLS expone el lugar que Raúl Ruidíaz construyó en Seattle Sounders. El atacante peruano acumuló 81 tantos y se ubica, por ahora, apenas por delante de Lionel Messi.

Perú tiene a la otra Pulga, a un gol. El primer nombre en el camino es Raúl Ruidíaz, hizo 81 goles. Una celebración más y compartirían cifra con la otra Pulga, la albiceleste”, indicó.

La diferencia entre los dos atacantes también refleja trayectorias distintas dentro de la competencia. Messi continúa su recorrido con Inter Miami, al que llegó en julio del 2023, mientras que los goles de Ruidíaz quedaron ligados a un ciclo extenso en la ciudad de Seattle.

La tabla histórica de goleadores sudamericanos de la MLS con Raúl Ruidíaz y Lionel Messi. - captura: MLS
La tabla histórica de goleadores sudamericanos de la MLS con Raúl Ruidíaz y Lionel Messi. - captura: MLS

El peruano jugó seis temporadas y media en la institución de Washington y logró instalarse entre los nombres con mayor peso ofensivo en la historia del club. La MLS destacó que sus tantos tuvieron una particularidad: aparecieron en momentos de alta exigencia para el equipo.

La posibilidad de que Lionel Messi lo alcance no modifica lo conseguido por Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders. El registro del peruano forma parte de una lista de futbolistas de Sudamérica que, de acuerdo con la liga, no solo aportaron goles, sino que también colaboraron en conquistas y en hitos para sus respectivas ciudades.

La próxima fecha pondrá el foco sobre el capitán de Inter Miami. El duelo ante Atlanta United puede resolver la igualdad con Ruidíaz o dejar al peruano como el dueño solitario de esa posición durante una jornada más.

La 'Pulga' habló de su partida del 'rave green' luego de seis temporada y media. (Video: Seattle Sounders)

Raúl Ruidíaz continúa su carrera en Atlético Grau

Después de cerrar su etapa en Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz regresó al fútbol peruano en 2025. El artillero nacional buscó concretar un retorno a Universitario de Deportes, el club de sus amores, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Tras esa situación, el menudo delantero eligió a Atlético Grau como su nuevo equopo. El elenco piurano se convirtió en su destino luego de varios años en el extranjero y mantiene al goleador como parte de su plantel en la actualidad.

En lo que va de su etapa con el conjunto ‘albo’, Ruidíaz acumula 12 goles y cinco asistencias en 51 partidos. Esos números describen su presente tras una carrera en la que dejó una huella en Seattle y se convirtió en uno de los principales artilleros peruanos que pasaron por la MLS.

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