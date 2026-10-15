Mondonguito se emociona al recibir mil soles de creador de contenido mientras permanece hospitalizado: “Estoy jodido”

Mondonguito agradeció entre lágrimas la donación de S/1.000 que recibió de Eddy Morales mientras permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia

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El humorista José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como Mondonguito, se quebró al agradecer una donación de S/1.000 que recibió durante su hospitalización. El cómico, internado desde el 7 de octubre en el Hospital Cayetano Heredia por complicaciones respiratorias, compartió un video en el que reaccionó al aporte de Eddy Morales, empresario conocido en redes sociales como “el paisa”, y pidió que cesen los mensajes que anuncian falsamente su muerte.

“Uy, qué chévere. Paisita, gracias por todo el apoyo. Dios te bendiga”, expresó el artista con la voz entrecortada. Luego explicó que sus condiciones le impedían hablar por mucho tiempo. “Gracias, no puedo hablar mucho. A todas las personas que quieren apoyarme, gracias. Estoy jodido, saludos desde el infierno”, añadió, sin perder el tono humorístico que lo caracteriza.

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La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que Mondonguito pidió a sus seguidores evitar los agravios y recordó que atraviesa un momento de salud complejo. “No le hice daño a nadie y tuve muchos errores. No me odien por eso y vive en paz contigo mismo”, señaló.

Su hija informó que fue entubado y recibe respiración asistida

El agradecimiento de Mondonguito se difundió mientras su familia pide apoyo para afrontar su recuperación. La hija del comediante, Patricia Zubiate, informó que su padre permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia debido a una infección pulmonar y un cuadro de fibrosis pulmonar, condición que afecta el funcionamiento de los pulmones y puede dificultar el ingreso de oxígeno al organismo.

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En declaraciones difundidas este 15 de octubre, Zubiate indicó que el estado de salud de su padre se agravó y que los médicos decidieron intubarlo. “La salud de mi papá no mejora, y ahora los médicos lo han entubado y se encuentra con respiración asistida porque piensan que puede tener un paro cardíaco”, afirmó.

La familiar añadió que la saturación de oxígeno del artista llegó a 70 y que la infección, sumada a la fibrosis pulmonar, complica su evolución. También señaló que el cómico fue trasladado al área de Neumología, donde continúa bajo vigilancia médica.

Días antes, Patricia Zubiate había explicado que su padre estaba aislado, con oxígeno y nebulizaciones constantes, mientras el equipo médico esperaba los resultados de una tomografía para evaluar el grado de afectación pulmonar. Según relató, Mondonguito conocía desde tiempo atrás que era propenso a desarrollar fibrosis pulmonar, pero había mantenido esa información en reserva para no preocupar a sus hijos.

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El humorista pidió frenar los rumores sobre su muerte y afirmó que mantiene la esperanza de recuperarse pese a las complicaciones respiratorias

Amigos y seguidores se sumaron a las muestras de apoyo

Desde que se conoció su internamiento, colegas del humorista se acercaron al hospital para acompañarlo. Entre ellos estuvo José Luis Cachay Ramos, conocido como Cachay, quien visitó a Mondonguito y aprovechó para desmentir los rumores sobre una supuesta muerte del cómico.

En un video difundido desde el centro de salud, Mondonguito respondió con una de sus frases habituales: “Hierba mala nunca muere”. La escena generó reacciones de apoyo entre sus seguidores, quienes destacaron que el artista conserva su sentido del humor pese a su condición médica.

También Kike Suero y otros representantes del ambiente artístico expresaron su preocupación por su estado. La familia y personas cercanas al comediante difundieron un número de Yape y Plin para recibir colaboraciones destinadas a cubrir necesidades vinculadas con su recuperación.

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El aporte de S/1.000 de Eddy Morales se sumó a esas muestras de respaldo. En redes sociales, usuarios agradecieron al empresario por la ayuda y enviaron mensajes de ánimo al humorista. Varios recordaron la trayectoria de Mondonguito en los espectáculos callejeros y en programas de televisión, donde consolidó un estilo basado en ocurrencias, chistes breves e interacción con el público.

Además de agradecer las donaciones, el comediante se pronunció sobre las publicaciones que lo daban por fallecido. “¿Por qué me matan en las redes sociales? Aún sigo vivo y jamás voy a perder la chispa y las esperanzas mientras no cierre los ojos”, manifestó en otra grabación.

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El mensaje surgió luego de varios días de versiones contradictorias sobre su estado. Su entorno confirmó que permanece hospitalizado y pidió evitar la difusión de información no verificada, debido al impacto que esos contenidos generan en el propio artista y en su familia.

La familia de Mondonguito informó que el cómico recibe asistencia respiratoria y permanece bajo monitoreo médico por su fibrosis pulmonar