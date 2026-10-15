Ataque con gasolina en desalojo de Huancayo: ¿Cuál es el estado de salud de los trabajadores municipales?

EsSalud confirmó que tres pacientes continúan internados luego de sufrir lesiones por el incendio provocado con combustible en una intervención de la comuna provincial| Foto: Difusión

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Cuatro de los siete trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo que fueron atendidos en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé recibieron el alta médica tras el ataque con combustible durante un desalojo. Los otros tres permanecen hospitalizados, uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según informó EsSalud este 15 de octubre.

La Red Asistencial Junín de EsSalud precisó que los cuatro pacientes dados de alta presentaron policontusiones. Los tres restantes reciben atención especializada de acuerdo con su condición clínica, luego de las lesiones que sufrieron durante la intervención municipal en el pasaje Casuarinas, en el barrio Salceda de Huancayo.

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El paciente identificado con las iniciales G. M. M. continúa en cuidados intensivos y será trasladado en las próximas horas al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, en Lima. EsSalud indicó que ese centro asistencial ya cuenta con una cama disponible y que coordina el traslado para asegurar la continuidad de su tratamiento.

Cuatro trabajadores municipales reciben el alta tras ataque durante desalojo en Huancayo | Foto: EsSalud

Otros dos pacientes, identificados como J. P. M. y J. G. O., siguen hospitalizados por quemaduras de segundo y tercer grado, sobre todo en las extremidades superiores. Ambos se encuentran estables y bajo monitoreo permanente del personal de salud, de acuerdo con la misiva.

¿Qué sucedió en el desalojo?

El incidente se registró el 14 de octubre durante un operativo de desalojo y demolición en el pasaje Casuarinas, ubicado en el barrio Salceda de Huancayo. Personal de ejecución coactiva y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo acudieron al lugar para intervenir una vivienda que, según informó la comuna, había sido levantada sobre una vía pública y no contaba con autorización municipal.

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De acuerdo con la información difundida por ATV Noticias, el procedimiento se desarrollaba cuando desde los pisos superiores del inmueble arrojaron combustible contra los trabajadores municipales. Luego se produjo un incendio que alcanzó a parte del personal que participaba en la intervención.

El alcalde provincial, Denis Cuba Rivera, señaló que el combustible fue lanzado desde el segundo o tercer piso de la vivienda. El hecho dejó nueve trabajadores heridos, incluidos dos agentes con lesiones de mayor gravedad. Algunos afectados presentaron quemaduras en el rostro, brazos y piernas, mientras que sus cascos y otros implementos de protección quedaron dañados por el fuego.

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El alcalde de Huancayo, Denis Cuba Rivera, informó que dos agentes municipales sufrieron lesiones graves en el rostro. El presunto agresor también resultó con quemaduras y fue trasladado al Hospital Carrión. (Crédito: ATV)

Tras la emergencia, los heridos fueron evacuados a centros de salud. Siete de ellos recibieron atención en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de EsSalud, donde cuatro fueron dados de alta luego de ser tratados por policontusiones.

La intervención municipal continuó después de que los trabajadores afectados fueron trasladados para recibir asistencia médica. Según la Municipalidad Provincial de Huancayo, el desalojo se ejecutó con una resolución que había llegado al Poder Judicial y cuya aplicación estaba pendiente desde tiempo atrás.

El presunto responsable del ataque también sufrió quemaduras durante el incidente y fue llevado al Hospital Carrión. La Procuraduría Pública y el equipo legal de la municipalidad anunciaron acciones por las agresiones contra el personal que participó en el operativo.

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