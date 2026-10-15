Seguridad en el Metropolitano: Reporte de robos, acoso y protocolo de emergencia

Iconos de prohibición superpuestos en una estación del Metropolitano indican medidas contra el acoso sexual y el hurto en el transporte de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En el sistema de transporte masivo Metropolitano, administrado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la seguridad de los pasajeros se gestiona mediante protocolos coordinados con la Policía Nacional del Perú (PNP). Conocer cómo reaccionar y a quién acudir dentro de las estaciones, terminales y buses es clave para actuar ante situaciones de delito, acoso o emergencias.

Dónde acudir si eres víctima de hurto dentro de los buses o estaciones

Si sufres el hurto o robo de tus pertenencias dentro de un bus o en los embarques, sigue este procedimiento establecido por la ATU:

PUBLICIDAD

Notifica de inmediato al personal en campo: Dirígete al orientación de la estación o al agente de seguridad de la Dirígete al orientación de la estación o al agente de seguridad de la ATU más cercano. Identificación de sospechosos: Si el hecho ocurre dentro del bus, informa al conductor. Intervención policial: El personal de seguridad pondrá al retenido o involucrado a disposición de la Policía Nacional del Perú asignada al servicio de transporte urbano. Denuncia formal: La víctima es acompañada por el personal de la ATU hasta la comisaría de la jurisdicción correspondiente (o la dependencia policial especializada de la zona) para sentar la denuncia formal.

Una persona acerca una tarjeta de pasaje al lector electrónico de un molinete en una estación del autobús Metropolitano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicación del protocolo contra el acoso sexual en el transporte público

La ATU aplica el Protocolo de Atención ante Actos de Acoso Sexual en el Transporte Terrestre de Personas (aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC):

Alerta e identificación: La víctima o un testigo debe alertar de inmediato al conductor, al agente de seguridad en el embarque o al brigadista de la ATU. Acción en el bus: El conductor detendrá la unidad en la estación o terminal más cercana y mantendrá las puertas cerradas hasta la llegada de la autoridad o indicará al personal de plataforma la presencia del agresor. Aislamiento del agresor: El personal de seguridad de la ATU y la PNP intervienen al presunto agresor para evitar su fuga. Contención y acompañamiento: La víctima recibe contención emocional inicial y es derivada a la Línea 100 o al Centro Emergencia Mujer (CEM) más cercano, mientras la PNP traslada al acusado para el inicio de las investigaciones de ley.

Pasajeros del Metropolitano. (Foto: Agencia Andina)

Los buses del Metropolitano no cuentan con un botón de pánico o emergencia visible para el uso de los pasajeros, a diferencia de los trenes de la Línea 1 o Línea 2. En su lugar, el sistema de seguridad dentro de las unidades vehiculares se basa en las medidas antes señaladas.

Los orientadores que pueden ofrecer ayuda suelen estar ubicados en las plataformas, zonas de desembarque y áreas de embarque prioritario para brindar orientación, ordenar el flujo de pasajeros y ejecutar la primera respuesta ante cualquier eventualidad.

PUBLICIDAD

Esta acuarela vibrante representa un bus del Metropolitano de Lima transitando por su vía exclusiva, con edificios urbanos y palmeras bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonas de menor riesgo y monitoreo permanente en las terminales del Metropolitano

Las instalaciones del Metropolitano cuentan con un sistema integral de vigilancia diseñado para la prevención de delitos:

Centro de Gestión y Control (CGC): Monitorea en tiempo real mediante más de 400 cámaras de videovigilancia de alta definición distribuidas en las estaciones, terminales (Naranjal, Matellini, Plaza Flores) y el corredor exclusivo.

Zonas de menor riesgo: Las áreas con mayor visibilidad, iluminación y cercanía a las taquillas o módulos de atención al usuario son los puntos recomendados para la espera, especialmente durante horas de baja afluencia.

Puntos de resguardo: En los terminales troncales existen módulos fijos de la Policía Nacional y salas de contención para personas vulnerables.

Teléfonos de la Policía Ferroviaria y de Transporte Urbano asignados a la red

Ante cualquier emergencia dentro del Metropolitano o en sus inmediaciones, la ciudadanía puede comunicarse directamente a las líneas de atención oficial:

Línea de atención y denuncias ATU: (01) 632-4400 / WhatsApp Alerta ATU: 938 802 628

División de Protección del Transporte Urbano (PNP): 105 (Central de Emergencias PNP)

Línea 100 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables): Para reporte y orientación prioritaria en casos de acoso sexual.

Línea 106 (SAMU): Para urgencias o emergencias médicas dentro de la red.