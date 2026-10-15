Magaly Medina rechazó entrevistar al hermano de Rodrigo González pese a que él la buscó: “Sé que le dolería mucho”

La conductora Magaly Medina declaró que declinó realizar una entrevista al hermano del presentador Rodrigo González para evitar conflictos entre ambos.

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La conductora Magaly Medina reveló que rechazó entrevistar al hermano de Rodrigo González, pese a que Carlos González la contactó con la intención de hablar sobre el presentador. La figura de ATV aseguró que no quiso utilizar el conflicto familiar de su examigo para perjudicarlo en televisión.

Medina y Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, mantuvieron una amistad cercana durante varios años. Con el tiempo, el vínculo se rompió y ambos hicieron públicas sus diferencias, que luego se trasladaron a sus respectivos espacios televisivos.

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La tensión volvió a quedar expuesta después de que González cuestionara a la presentadora por sus comentarios tras el fallecimiento de Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo’. Frente a ello, Medina sostuvo que su antiguo amigo ha dado espacio en su programa a personas que la han cuestionado.

La conductora Magaly Medina declaró sobre su relación con Rodrigo González durante una breve declaración a la prensa. En sus palabras, la presentadora indicó que rechazó la solicitud del hermano de González para asistir a su programa de televisión y realizar comentarios en su contra. El video presenta un formato para redes sociales con texto explicativo en pantalla e imágenes alusivas a los involucrados.

“Pero de él, de él ya estoy acostumbrada a cualquier cosa. De él ya no espero nada bueno, nada bueno. ¿Yo acaso he sentado a alguien que tuviera algo feo que decir de él? ¡Jamás!”, manifestó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

En ese contexto, Magaly Medina reveló que Carlos González buscó sentarse en su programa para hablar de su hermano, una posibilidad que ella descartó. Según explicó, decidió no intervenir en una situación que podría afectarlo a nivel personal, pese a la distancia que hoy mantiene con Rodrigo González.

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“¿Tú crees que yo sentaría al hermano que me lo pidió, que me pidió sentarse para destruirlo? ¿Tú crees que yo lo hice? No lo hice, ni lo haré jamás, porque yo sé que eso le dolería mucho. Yo sé que eso le afectaría, pero no se lo voy a hacer”, afirmó.

Los conductores de televisión Magaly Medina y Rodrigo González emiten declaraciones en sus respectivos programas sobre el caso de China Polo.

La presentadora remarcó que su decisión responde al respeto que aún conserva por la amistad que tuvo con el conductor. Para Magaly Medina, las diferencias que mantienen no justifican involucrar a familiares ni convertir una disputa privada en contenido de televisión.

“No, no, no sacrifiquemos a una persona. Esa señora no era periodista y ya le salieron todos los anticuchos que tenía”, añadió durante sus declaraciones sobre la polémica vinculada a la ‘China Polo’.

Magaly Medina llamó “segundón” a Rodrigo González tras sus críticas por el caso de la China Polo

El enfrentamiento entre los dos conductores se intensificó luego de que Rodrigo González calificara de “miserable” a Magaly Medina por referirse al caso de la ‘China Polo’. Consultada por esas palabras, la conductora respondió con críticas y cuestionó la actitud de su examigo frente a las diferencias entre ambos.

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“¿Qué le voy a decir a este chico?, ¿qué le voy a contestar?, siempre es un segundón y seguirá siendo el segundón y no lo procesa”, declaró la figura de ATV ante la prensa.

Los conductores de televisión Magaly Medina y Rodrigo González figuran en emisiones de sus respectivos programas de entretenimiento.

Medina sostuvo que el presentador de ‘Amor y Fuego’ sería capaz de recibir en su set a personas que hablen en su contra. A diferencia de ello, indicó que prefirió no concederle espacio a Carlos González, pese a que el hermano de Rodrigo González se comunicó con ella para exponer su versión.

“Él es capaz de sentar a quien sea que hable mal de mí y es algo que yo no haría por la bonita amistad que hemos tenido y porque eso no se lo hago a nadie, ni a mi enemiga”, remarcó.

Con sus declaraciones, Magaly Medina dejó claro que, pese a la ruptura con Rodrigo González, no pretende involucrarse en el conflicto entre los hermanos González ni usar esa situación como parte de la disputa que ambos mantienen en televisión.

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