SNI, Confiep y ComexPerú presionan al Senado para ampliar facultades económicas del Ejecutivo

La SNI, la Confiep y ComexPerú pidieron al Senado ampliar la delegación de facultades para incluir reformas económicas. Créditos: CONGRESO DEL PERÚ

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Los principales gremios empresariales del país expresaron su preocupación por el recorte de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una delegación acotada a seguridad ciudadana y acciones frente al fenómeno El Niño.

Entre los pronunciamientos más relevantes figuran los de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), que exigieron al Senado reincorporar medidas para reactivar sectores productivos, facilitar la actividad de las micro y pequeñas empresas y destrabar proyectos de inversión.

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ComexPerú reclamó reformas para formalización e inversión

ComexPerú advirtió que la propuesta aprobada deja afuera cambios que considera necesarios para enfrentar problemas que afectan el crecimiento económico y la generación de empleo. El gremio reconoció la necesidad de atender la inseguridad y los efectos de El Niño, aunque pidió ampliar el alcance de la delegación.

La organización planteó medidas para facilitar la formalización de las micro y pequeñas empresas, reducir exigencias tributarias y promover la contratación formal de jóvenes. Según señaló, la informalidad laboral alcanza a aproximadamente siete de cada diez trabajadores, por lo que reclamó reducir costos y barreras para incorporar negocios al sistema formal.

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El gremio también propuso reforzar la eliminación de barreras burocráticas, mejorar la calidad regulatoria y acelerar proyectos de minería e infraestructura. En esa línea, pidió que el Senado evalúe la inclusión de medidas de modernización estatal, meritocracia y fortalecimiento de la gestión pública, con objetivos delimitados y mecanismos de rendición de cuentas.

El texto aprobado por Diputados contempla una delegación por noventa días centrada en seguridad ciudadana y prevención climática. Los industriales no están de acuerdo. Créditos: SNI

La SNI alertó por el impacto sobre cadenas industriales

El director institucional de la SNI, Antonio Castillo, sostuvo en declaraciones a RPP Noticias que el Congreso debería acompañar con mayor decisión las medidas de reactivación económica. Planteó que la inseguridad ciudadana es una prioridad, pero afirmó que también hay problemas que afectan a empresas de distintos tamaños.

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Castillo mencionó dificultades en los sectores pesquero, textil y manufacturero. Señaló que la actividad textil registra una caída del 12%, con impacto en las ventas, las deudas y los pagos a terceros. Por ello, reclamó que el Senado incluya medidas que faciliten el acceso al crédito y otorguen alternativas para ordenar las obligaciones acumuladas de las empresas. “No ha sido correcto que se entienda que solo hay medidas para la inseguridad y El Niño”, afirmó.

El dirigente industrial reclamó que se reincorporen disposiciones para las micro y pequeñas empresas. También cuestionó el avance de importaciones de indumentaria a través de plataformas como Temu, sobre las que la SNI formuló observaciones por eventuales ventajas frente a los productores locales. Castillo advirtió, además, que El Niño puede afectar al sector alpaquero del sur y a actividades productivas del norte del país.

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Confiep cuestionó la existencia de obras paralizadas por 65 mil millones de soles. La falta de consenso entre el Ejecutivo y el Congreso afectó las expectativas de inversión.

Confiep vinculó la demora con las expectativas de inversión

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, consideró que el desacuerdo entre el Gobierno y el Congreso afecta las expectativas de inversión. En una entrevista con Gestión, afirmó que el Ejecutivo dio señales favorables para atraer capitales y destrabar proyectos, aunque la demora en la delegación mantiene en suspenso reformas reclamadas por el sector privado.

Zapata pidió facultades en materia económica, desregulación y reforma del Estado. Entre las medidas mencionadas figuran cambios tributarios, simplificación de trámites, impulso a las Asociaciones Público Privadas (APP), obras por impuestos, meritocracia en el sector público y modificaciones a los regímenes de formalización empresarial.

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El titular de Confiep señaló que las expectativas empresariales retrocedieron durante los últimos dos meses. También cuestionó la existencia de obras paralizadas por cerca de S/ 65.000 millones y sostuvo que la inversión debería superar el nivel estimado de 15% del producto bruto interno para acercarse a registros de entre 20% y 25%.

La Sociedad de Comercio Exterior señaló que cerca de siete de cada diez trabajadores se desempeñan en la informalidad. AFP

El Senado definirá si amplía el texto aprobado por Diputados

La Cámara de Diputados aprobó una delegación de facultades por 90 días, con 20 medidas concentradas en seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño. Quedaron fuera propuestas sobre empleo, formalización, tributación, micro y pequeñas empresas, sistema financiero, minería, energía, pesca, industria y turismo.

La Comisión de Constitución del Senado retomó el análisis del proyecto el 13 de octubre y recibió aportes de representantes empresariales y de las micro y pequeñas empresas. El presidente del grupo, Carlos Mesía, planteó que el dictamen podría llegar al pleno en un plazo de hasta dos semanas. No obstante, también se evaluó una ruta más rápida: una votación en comisión el 15 de octubre y el tratamiento en el pleno el 19 de octubre.

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La PCM busca ampliar el alcance de la delegación. Sin embargo, sectores de la oposición y bancadas que respaldaron el texto acotado en Diputados advierten que el Senado no debería reincorporar materias ajenas al acuerdo original.