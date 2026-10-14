Arzobispado de Lima pide prudencia por la salud del papa León XIV: “No dejemos de ilusionarnos”

El propio Papa León XIV reveló a sus fieles que sería operado después de que en un chequeo reciente le hubiesen detectado un nódulo en el pulmón.

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El padre Juan Bytton, vocero del Arzobispado de Lima y secretario general de la visita del papa León XIV al Perú, advirtió que el viaje del pontífice, previsto para noviembre de este año, dependerá de la recuperación del pontífice tras su diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

En conversación con Canal N, el vocero indicó que la organización mantiene los preparativos, pero contempla distintos escenarios, desde una agenda reducida hasta una postergación, dado que la salud del Papa debe prevalecer sobre las expectativas por su llegada.

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“Tenemos varios escenarios. Uno puede ser la postergación del viaje. Dos, una reducción de la agenda. Si estamos hablando de tema de pulmón, quizás viajes largos, de cambio de altura puede afectar. Yo diría a toda la gente estemos atentos estos días”, afirmó Bytton

El sacerdote también señaló a Canal N que aún esperan los análisis del tejido extirpado y de los ganglios, cuyos resultados definirán el alcance de la enfermedad y los pasos posteriores del tratamiento. También indicó que el Vaticano suele difundir actualizaciones médicas al final de la tarde en Roma.

Actualmente, el Santo Padre permanece ingresado en el Policlínico Gemelli en Roma para su recuperación y exámenes posoperatorios. Mientras tanto, la comunidad católica continúa en oración por su salud.

La comisión organizadora continúa sus reuniones con los equipos de Roma, mientras se mantiene la expectativa por las actividades previstas en Lima y Chiclayo. El sacerdote sostuvo que León XIV ha manifestado su deseo de visitar el país, aunque la decisión final quedará sujeta a las recomendaciones médicas.

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Ante la ausencia temporal del pontífice de sus funciones, Bytton precisó que la Iglesia no prevé una figura que asuma su lugar de forma integral. Al ser consultado por la jerarquía eclesiástica, explicó que el derecho canónico no contempla “un regente o un vicepapa”, aunque cada función puede ser asumida por una persona designada según el caso.

Arzobispado pide calma

Bytton pidió a las personas y sectores que preparan actividades alrededor de la visita que mantengan la calma hasta que haya nueva información médica. “Yo diría paciencia en estos días”, sostuvo, al mencionar que el pontífice y su equipo conocen los preparativos que avanzan en la región.

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El secretario general de la visita destacó que la prioridad no cambia aunque se mantenga la expectativa por recibir al jefe de la Iglesia católica. “El Papa es frágil en materia de salud”, expresó, y añadió que la llegada podría producirse en noviembre o en una fecha posterior.

El papa León XIV el 11 de octubre, cuando anunció que tiene un nódulo en el pulmón. EFE/FABIO FRUSTACI

Postergación de un encuentro con el clero en Lima

La situación médica también modificó la agenda local de la Iglesia en Lima. El Arzobispado decidió postergar temporalmente un encuentro con el clero y la vida religiosa que estaba programado para esa jornada, y realizó una jornada de oración por la recuperación del pontífice.

“Unámonos en oración. No dejemos de preparar el corazón”, pidió Bytton al convocar a las comunidades católicas a rezar por León XIV y por las personas que atraviesan situaciones de salud similares.

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