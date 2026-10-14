Receta de arroz con pato

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El arroz con pato peruano es uno de los platos más representativos de la gastronomía del norte del Perú, especialmente de Lambayeque y Chiclayo. Se caracteriza por su arroz de color verde, su aroma a culantro y la combinación de pato dorado con un aderezo de cebolla, ajo, ají amarillo y ají mirasol.

El secreto de esta preparación está en cocinar el arroz con un caldo lleno de sabor y utilizar culantro fresco para conseguir su color y aroma característicos. El resultado es un plato sustancioso, ideal para compartir en un almuerzo familiar o durante una celebración especial.

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En esta receta aprenderás cómo preparar arroz con pato paso a paso, desde la cocción de la carne hasta el punto adecuado del arroz para que quede graneado, sabroso y bien integrado con el aderezo.

Información de la receta

Preparación: 25 minutos

Cocción: 1 hora y 15 minutos aproximadamente

Tiempo total: 1 hora y 40 minutos

Porciones: 4 personas

Dificultad: Media

Categoría: Plato principal

Cocina: Norteña peruana

Ingredientes para preparar arroz con pato

Para el pato y el aderezo

4 presas de pato, aproximadamente 1,2 kg

3 tazas de arroz de grano largo

1 cebolla roja grande

3 dientes de ajo

1 taza de culantro fresco picado

2 cucharadas de ají amarillo molido

1 cucharada de ají mirasol molido

1 taza de cerveza negra o rubia, opcional

1 taza de arvejas

1 zanahoria mediana, cortada en cubitos

1 pimiento rojo pequeño, cortado en tiras

3 cucharadas de aceite vegetal, según la grasa del pato

1 cucharadita de comino

Pimienta negra al gusto

Sal al gusto

Agua o caldo de pato, según sea necesario

Para acompañar

Salsa criolla de cebolla

Rodajas de limón

Ají al gusto

Cómo preparar arroz con pato paso a paso

1. Preparar las presas de pato

Limpia las presas de pato y sécalas con papel de cocina. Condiméntalas con sal, pimienta y comino.

Si las presas tienen exceso de grasa, retira una parte, pero conserva la suficiente para que el pato pueda dorarse y aportar sabor al arroz.

2. Dorar el pato

Calienta una olla amplia a fuego medio-alto y agrega un poco de aceite si es necesario.

Coloca las presas de pato y dóralas por ambos lados. Este proceso ayuda a desarrollar un sabor más intenso y a obtener una preparación con mayor profundidad.

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Retira las presas y resérvalas. Conserva en la olla los jugos y las partes doradas que hayan quedado adheridas al fondo.

3. Cocinar el culantro

Licúa el culantro fresco con una pequeña cantidad de agua o caldo hasta obtener una mezcla verde y homogénea.

Evita utilizar demasiado líquido en este paso para que la mezcla no quede excesivamente diluida.

El culantro es fundamental para conseguir el color y el aroma característicos del arroz con pato norteño.

4. Preparar el aderezo

En la misma olla donde doraste el pato, agrega la cebolla picada y sofríela durante 3 a 4 minutos.

Añade el ajo, el ají amarillo molido, el ají mirasol y el comino. Cocina durante unos minutos, removiendo para integrar los sabores.

Incorpora el culantro licuado y deja cocinar de 5 a 8 minutos, hasta que el aderezo pierda el sabor a hierba cruda y se vuelva más aromático.

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5. Agregar la cerveza y cocinar el pato

Si utilizas cerveza, incorpórala al aderezo y deja hervir unos minutos.

Devuelve las presas de pato a la olla y añade agua o caldo hasta cubrirlas parcialmente.

Tapa y cocina a fuego medio-bajo hasta que el pato esté tierno. Dependiendo del tipo de pato y del tamaño de las presas, este proceso puede tomar entre 35 y 50 minutos, o más si la carne es firme.

Comprueba la cocción antes de continuar. Si el pato todavía está duro, necesita más tiempo.

6. Incorporar las verduras

Cuando el pato esté casi tierno, añade las arvejas, la zanahoria y el pimiento rojo.

Cocina durante unos minutos para que las verduras comiencen a ablandarse y se integren al caldo.

Si deseas una presentación más tradicional y sencilla, puedes reducir la cantidad de verduras y dar mayor protagonismo al culantro y al pato.

7. Medir el líquido para el arroz

Retira temporalmente las presas de pato si necesitas medir con precisión el líquido de cocción.

Añade el arroz previamente lavado y escurrido. Ajusta el caldo según el tipo de arroz utilizado y las instrucciones del fabricante. Como referencia inicial, para 3 tazas de arroz de grano largo pueden necesitarse alrededor de 4 a 4½ tazas de líquido total, aunque la cantidad exacta depende de cuánto caldo permanezca en la olla y de la variedad del arroz.

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Prueba el caldo antes de añadir el arroz y corrige la sal. Debe estar bien sazonado, ya que el arroz absorberá gran parte de ese sabor.

8. Cocinar el arroz con pato

Mezcla suavemente para distribuir el arroz y las verduras. Coloca nuevamente las presas de pato sobre el arroz o distribúyelas entre los granos.

Cuando el líquido empiece a hervir, reduce el fuego al mínimo y tapa la olla.

Cocina durante aproximadamente 18 a 25 minutos, o hasta que el arroz absorba el líquido y quede cocido. Evita removerlo constantemente, porque podría liberar demasiado almidón y perder su textura graneada.

Si el arroz todavía está duro y ya no queda líquido suficiente, agrega una pequeña cantidad de agua caliente y continúa la cocción a fuego bajo.

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9. Dejar reposar el arroz

Cuando el arroz esté cocido, apaga el fuego y déjalo reposar tapado durante 5 a 10 minutos.

Después, separa los granos suavemente con un tenedor. Este reposo permite que el vapor termine de distribuirse y mejora la textura final.

10. Servir el arroz con pato

Sirve una porción generosa de arroz verde y coloca encima una presa de pato.

Acompaña con salsa criolla de cebolla, unas gotas de limón y ají al gusto.

El resultado debe ser un arroz aromático, de color verde intenso, con granos cocidos y una carne tierna que haya absorbido los sabores del aderezo.

¿Cuál es el secreto del arroz con pato norteño?

El secreto está en combinar tres elementos: un buen aderezo, culantro fresco y un caldo sabroso.

El culantro aporta el color y el aroma característicos. El ajo, la cebolla y los ajíes forman la base del sabor, mientras que el pato enriquece el caldo con sus jugos durante la cocción.

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También es importante controlar el líquido. Si se utiliza demasiado, el arroz puede quedar pastoso; si se utiliza muy poco, puede quedar duro antes de completar la cocción.

Consejos para que el arroz con pato quede delicioso

Utiliza culantro fresco. Es el ingrediente principal para obtener el color verde y el aroma tradicional.

Dora bien el pato. El dorado aporta sabor al aderezo y al caldo.

Cocina el pato antes de añadir el arroz. La carne debe estar tierna para que ambos componentes terminen de cocinarse correctamente.

Controla el caldo. La proporción depende de la variedad de arroz y de la cantidad de líquido que quede después de cocinar el pato.

No remuevas demasiado el arroz. Una vez que empiece la cocción final, evita manipularlo continuamente.

Deja reposar antes de servir. Así mejora la textura y se distribuye mejor la humedad.

Ajusta la sal antes de incorporar el arroz. Es más fácil corregir el sabor del caldo antes de que los granos absorban el líquido.

¿Se puede preparar arroz con pato sin cerveza?

Sí. Puedes reemplazar la cerveza por caldo de pato o agua caliente. La cerveza aporta profundidad y matices al sabor, pero no es indispensable para obtener un buen resultado.

Si decides no utilizarla, procura dorar bien el pato y cocinar el aderezo durante el tiempo suficiente para que desarrolle un sabor intenso.

Variaciones del arroz con pato

Arroz con pato a la chiclayana

Esta versión se inspira en la tradición gastronómica de Chiclayo y Lambayeque. El culantro fresco, el ají y el caldo de pato tienen un papel importante en su sabor y color.

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Arroz con pato y cerveza negra

La cerveza negra puede aportar notas más tostadas y un sabor más profundo. Utilízala en una cantidad moderada para que no domine el culantro.

Arroz con pato con chicha de jora

En algunas preparaciones norteñas se utiliza chicha de jora para aportar un perfil de sabor característico. Puedes incorporarla como parte del líquido de cocción, ajustando la cantidad de caldo y la sazón.

Arroz con pato con verduras

Las arvejas, la zanahoria y el pimiento son opciones prácticas para complementar la receta. Añádelos en el momento adecuado para que mantengan su forma y no se deshagan durante la cocción.

¿Con qué acompañar el arroz con pato?

El arroz con pato es un plato completo, pero puedes acompañarlo con preparaciones frescas que equilibren su sabor.

Salsa criolla: cebolla roja, limón, sal y culantro.

Ají casero: para quienes prefieren un toque picante.

Rodajas de limón: aportan frescura al momento de servir.

Ensalada fresca: una alternativa sencilla si deseas complementar el almuerzo.

Preguntas frecuentes sobre el arroz con pato

¿Qué arroz es mejor para preparar arroz con pato?

El arroz de grano largo es una buena opción porque puede quedar suelto si se controla correctamente el líquido y la cocción. La proporción exacta dependerá de la variedad utilizada.

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¿Cómo conseguir que el arroz tenga un color verde intenso?

Utiliza culantro fresco y licúalo con una cantidad moderada de agua o caldo. Cocina la mezcla en el aderezo para integrar su sabor antes de añadir el arroz.

¿Por qué el arroz con pato queda pastoso?

Puede ocurrir por exceso de líquido, por remover demasiado el arroz o por utilizar una variedad que absorbe mucha agua. Mide el caldo y evita mover el arroz constantemente durante la cocción final.

¿Cómo saber si el pato está bien cocido?

La carne debe estar tierna y completamente cocida en la parte más gruesa, sin zonas crudas. Si utilizas un termómetro de cocina, comprueba que alcance una temperatura interna segura de al menos 74 °C.

¿Puedo preparar arroz con pato el día anterior?

Puedes cocinar el pato y preparar el aderezo con anticipación, refrigerándolos de forma segura. Para obtener una textura óptima, suele ser preferible cocinar el arroz cerca del momento de servir.

Si guardas el plato ya preparado, refrigéralo pronto en recipientes poco profundos y no lo dejes a temperatura ambiente durante periodos prolongados. Recalienta completamente antes de consumir.

Disfruta el sabor del arroz con pato peruano

El arroz con pato es una preparación que representa la riqueza de la cocina norteña peruana. Su combinación de culantro, ajíes, caldo y pato produce un plato aromático, colorido y lleno de sabor.

Con un buen aderezo, una cocción adecuada de la carne y un control cuidadoso del líquido, puedes preparar en casa una versión deliciosa para compartir con familiares y amigos.